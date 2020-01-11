Катастрофа украинского Боинга: почему вину Ирана будет сложно доказать

Украине будет непросто доказать вину Ирана в крушении Боинга / Скриншот

Почему в Иране скрывают атаку на "Боинг" и почему мы не сможем предъявить в суде заявления Трюдо и других глав государств?

Главы ряда государств - США, Канады, Великобритании, Австралии, сделали заявления о том, что Иран сбил по ошибке наш самолет. Такая слаженность говорит о том, что это не агентурные данные. И это не данные спутниковой разведки - иначе снимки бы были сразу опубликованы.

Данные о пуске двух ракет по украинскому "Боингу" распространила группа стран НАТО, которые являются участниками соглашения о глобальной системе радиоэлектронной разведки, известной как система "Эшелон". "Эшелон" направлен на считывание и анализ всей возможной информации со всех видов телекоммуникационных систем во всем мире, системы наблюдения и прослушки устанавливаются как на спутниках, так и по возможности на оптико-волоконных каналах связи, на защищенных тоннелях. Аналитики обрабатывают терабайты данных ежеминутно. И в нужный момент это срабатывает.

Читайте такжеКак Иран сам подписал себе приговорСможем ли мы это использовать? Нет.

1. "Эшелон" не хочет раскрывать свои источники, то есть на каком уровне и где они проникли в системы связи Ирана.

2. Далеко не всегда разговор может быть использован в суде и быть закреплен процессуально.

3. Глобально Украина уже участвует в обмене информацией с НАТО, но уровень доступа не высокий, нам наверняка предоставят выжимку информации, без детализации.

Почему Иран продолжает все отрицать?

1. "Боинг" был сбит военными военно-политической организацией Корпус стражей исламской революции. Они будут скрывать свою причастность к преступлению, и могут прямо влиять на любые органы власти в Иране. КСИР - ударная сила в войне Ирана против США, и они будут скрывать причастность КСИР, иначе вместо войны командование КСИР должно будет отвечать перед судом. А война с США - один из инструментов иранской внешней политики, которая стремится к господству во всех странах Ближнего и Среднего Востока, где есть крупные шиитские общины.

2. Никто не хочет нести ответственность за преступление, поскольку впереди позорные разбирательства, выплата многомиллиардных компенсаций, которые будут иметь крайне негативное звучание в Иране. И ответственность за это должна упасть на руководство Корпуса стражей. Никто из генералов, конечно, не хочет отвечать. КСИР в Иране - это как войска СС в нацистской Германии, или ФСБ в России - это государство в государстве, они могут делать все, что хотят.

Читайте такжеКто и когда будет наказан за катастрофу Боинга в Иране3. Иран понимает, что прямых улик Запад пока не сможет предъявить, а значит впереди суд, суд долгий. И за это время Иран может выстроить свою линию защиты. Поэтому Тегеран начал кампанию дезинформации. И прежде всего поспешил возложить ответственность на Украину, бездоказательно заявив о "технических причинах катастрофы". Российские медиа начали распространять фейковую версию о якобы столкновении "Боинга" с американским дроном, что говорит о слаженных действиях двух диктаторских режимов.