Как кружок "полезных идиотов" убивает рейтинг Зеленского

Новые министры получают космические зарплаты / УП

Все несколько хуже, чем могли представить себе самые прожжённые политические психиатры. И чтобы это осознать надобно закруглить зарплатную тему больших чиновников. Внимательно послушать/почитать их оправдательные спичи.

Особенно ярко на этом фоне смотрится министр Денис Малюська, который плаксиво считает, что ему должны сейчас много платить. Потому что после увольнения его никто не возьмёт на работу. Ценнейший работник. Его обязательно нужно было делать министром юстиции. Идеально подходит для страны дураков...

"Влиятельнейший" и полезнейший сотрудник Укроборонпрома Мустафа Найем про свои 300 тысяч дополнительных доходов всерьёз так и даже с обидой рассуждает - "это же плата за волонтёрство до назначения". Вот оно что оказывается: платное волонтёрство. Тоже только для страны дураков.

Читайте такжеБольшие зарплаты чиновников - далеко не главная проблема УкраиныЛегендарный уже "почтовик" Игорь Смелянский несколько полноценных рабочих дней "полезно" провёл в фейсбучных баталиях, угрожая, оскорбляя и доказывая, что жлоб, при котором все рухнуло, должен получать много.

Дальше - бесполезно. Кружок "полезных идиотов" не понимает и не поймёт претензий, но ощетиниться и замкнётся в своём презрении к обществу. И продолжит наглеть и невинно спрашивать у нас: "а почему нам нельзя брать из бюджета сколько хотим?"

Очевидно, что ребята даже не хотят знать, что такое современная госслужба и каковы критерии успешности.

Очевидно, что нынешний розовощекий призыв не видит вопиющего диссонанса между уровнем жизни в стране и уровнем резко увеличенного собственного довольствия.

Очевидно, что тот же премьер-министр Гончарук, который тупо попытался оправдать завышенные аппетиты своих министров и замов борьбой с коррупцией, вообще не является авторитетом. Что касается тезиса "о профилактике коррупции большими зарплатами" для десятка замов министра культуры, то это и есть обязательный кейс по идиотизму для учебника по все той же политической психиатрии.

Читайте такжеУкраинский лох полюбил новых "реформаторов"И ещё кое-что. Накануне больших праздников все эти талантливые ребята не свои косяки обсуждали и не думали, как заработать для страны, а весело гигикая, чертили шахматки - кому и сколько натрещать бюджетных денег. На премии, на материальные помощи, на оздоровление, на коррекцию лживых голосов, на постановку зубных виниров. Т.е. маниакально придумывали способы получения дополнительных платежей из бюджета. Впрочем, все это не имеет значения. Для их репутаций.

Но все это наотмашь бьет по репутации только одного человека - президента Зеленского. Потому что общество должно поверить, что либо Зеленский привёл заведомо мародёрскую команду, которая тупо раздевает бюджет. Либо он не имеет никакого влияния на этих ребят и не может внятно вломить им и разогнать этот сладкий идиотский кружок.