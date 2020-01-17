Зеленский подцепил старинную президентскую болезнь

Зеленский как и предыдущие президенты не хочет сильного премьеры / Reuters

Конечно, это очень неприятно, что в кабинете у премьер-министра Украины Гончарука происходит успешная организация "прослушки" и утечка конфиденциальных разговоров. Это гораздо хуже, чем само содержание этих непрофессиональных и пустых разговоров - пропадает место встречи элиты и теряется доверие к участникам таких встреч.

Сам премьер Гончарук будет теперь не доверять своим собеседникам, подозревая их в возможном сливе информации. Теперь солидные люди - политики, бизнесмены, чиновники, дипломаты и силовики будут бояться откровенно разговаривать о важных и чувствительных темах и персонажах украинской политики. Сначала в кабинетах Кабмина, а потом и в кабинетах Офиса президента.

Точно так, как это случилось с кабинетом президента Кучмы после опубликования пленок Мельниченко. Именно после "кассетного скандала" началось политическое падение Кучмы.Еще два-три таких "слива" в СМИ и политическое руководство страны потеряют прочную коммуникацию с правящей группой-все будут бояться друг друга, кроме коррупционеров и политических интриганов.

Читайте такжеВ чем криминал на "пленках Гончарука"Но сейчас с премьер-министром Гончарук ничего плохого или хорошего не произойдет. Ведь стратегии работы Кабмина Украины нет не только у него, но и у президента Зеленского. Так, что ничего страшного не будет.

Гончаруку так и не удалось за время своей работы создать полноценный Кабмин Украины и получить контроль над ним, найти своих сторонников в Верховной Раде или общественном мнении.

Более того, сам Кабмин Гончарука реально состоит из нескольких специализированных секторов. Руководит публичным Кабмином, его представительской и реформаторской частью, его "фронт-офисом", лично премьер-министр Гончарук. Он выполняет роль реформаторского представителя Кабмина Украины для официальных встреч и заявлений. Но реальная финансовая власть находиться в руках у министра Маркаровой. Именно к ней ходят депутаты, губернаторы, другие министры за бюджетными деньгами. А полицейская власть, административный ресурс сосредоточен в руках министра Авакова.

Читайте такжеЧто показали чайные беседы ГончарукаТаким образом, реально у нас "трехглавый" Кабмин, который, как единая центральная исполнительная власть, "оживает" лишь на совещаниях у президента. И всех это устраивает, в том числе и премьер-министра Гончарука. В этой ситуации Офис президента Зеленского всегда может вмешаться в работу Кабмина и аккуратно пролоббировать нужные решения нужным людям.

Но гораздо хуже другое. Дело в том, что Офис президента Украины, не смотря на свою молодость и турбулентность, быстро "заразился" старинной политической болезнью всех президентов Украины - это страх президента перед сильным и популярным премьер-министром, который не даст себя в обиду. Поэтому все украинские президенты сознательно или бессознательно стараются выбрать себе слабого премьер-министра, от которого можно было быстро избавиться. В результате, слабый руководитель Кабмина Украины не может, ни справиться ни с реформами, ни побороть коррупцию. Вот почему президенту Украины Зеленскому легко и быстро снять "невезучего" премьер-министра Гончарука, но не решится поставить сильного политика, чтобы не испытывать свою политическую судьбу.