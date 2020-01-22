Почему 36 тысяч гривен для Анны Новосад – даже слишком много

Анна Новосад / пресс-служба Кабмина

Того и гляди, действующий министр образования Украины Анна Новосад начнёт писать в соцсетях советы, подобные госпоже Супрун. Только не как правильно лечиться, а как правильно учиться. Однако при неоднозначном отношении к Ульяне Супрун даже противники не поставят под сомнение её компетентность в медицине. Над её советами можно потешаться, но всё-таки экс-глава Минздрава имеет право их давать. А вот пассажи нынешней главы Минздрава весьма сомнительны.

И начать нужно от её жалоб на маленькую зарплату. Чтобы разобраться, за что, собственно, государство должно платить Анне Новосад и, главное, почему эта сумма завышена. Персонально для неё.

Сперва социальные сети всколыхнула честность министра. Уроженка Винницкой области искренне заявила в свежем интервью: "Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн. Если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит..." И то ли посетовала, то ли пригрозила: "Наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату".

То есть, не поднимите ставку – ноги моей в министерстве не будет, сами разбирайтесь.

Читайте также"Мажорка с претензиями": Новосад заклевали в Сети из-за нытья о зарплатеВ Сети госпожу министра мгновенно окрестили "ходячим недоразумением" и предали обструкции. Весь Facebook засыпан примерами, как сограждане Анны Игоревны живут и растят не одного ребёнка, имея зарплату в диапазоне от 8 до 15 тысяч гривен, да к тому же не всем везёт даже на 8 тысяч. Однако я отношу себя к категории людей, которые не испытывают пролетарской ненависти к буржуям, зарабатывающим больше. Я не считаю чужие деньги и не люблю, когда лезут в мой кошелёк. Сам высоко ценю свои умения, готов продать свой труд подороже, не вижу ничего зазорного в высоком заработке и премии за хорошую работу.

Но всё, сказанное выше, госпожи Новосад не касается. Обсуждая её зарплату и сравнивая с корпоративным сектором, активисты соцсетей делают ошибку. Говорить нужно не о сумме, а о том, за что её платят. Ответ – ни за что.

Биографию действующего министра образования и науки Украины легко можно отыскать в Википедии. Анне Игоревне Новосад полных 29 лет, она свободно говорит на английском и немецком. Среднее образование получила в Гуманитарном лицее имени Шевченко. Высшее – в Могилянке, где изучала политологию. Затем продолжила учёбу в Европе, а в 24 года пришла работать в МОН. С момента окончания университета она не работала в системе среднего и/или высшего образования.

Давайте ещё раз. Профильный министр никогда не преподавала ни в средней школе, ни в вузе. А о педагогике имеет очень смутное представление. Ведь детей, которых госпожа Новосад не сможет содержать за 36 тысяч гривен в месяц, у неё пока нет. Могу ошибаться, но на моей памяти это второй случай в истории Украины с 1991 года, когда министр образования до своего назначения не имел никакого отношения к системе образования.

Речь о Дмитрии Табачнике, историке с дипломом, который после университета служил реставратором в архиве, а затем оседлал политическую волну. Она и вынесла его в 2010 году на гребень главы МОН. Он был известен на этом посту как одиозный персонаж, но дело не в этом. А в том, что у человека, занимающегося вопросами и проблемами образования, тоже нет детей. Как следствие, нет понятия об их реальных образовательных потребностях, как в школьном возрасте, так и в студенческом. Анна Новосад грешит тем же – нулевым уровнем компетентности.

До своей жалобы на маленькую зарплату она уже успела отличиться, заявив о введении с 2021 года во всех средних школах обязательного ЗНО по математике. Всё бы ничего, да вот только менять подход к преподаванию этого важного предмета МОН, руководимый ею, не собирается. Сказано – подтянуть математику, значит будут выполнять. За счёт каких ресурсов, министр не объяснила. Увлёкшись математикой, Анна Новосад в упор не замечает проникновения в украинские школы "русского мира".

Да, по её инициативе с осени текущего года школы переводят на украинский язык обучения, что есть хорошо. Но при этом министр делает странное заявление: "Родной язык и литературу будут преподавать на русском". Простите, а что такое "родной язык"? Украинцы, как выяснилось, считают родным украинский, он же – государственный.

Но самый главный перл госпожа Новосад приберегла на десерт. Она хочет сделать всё возможное, чтобы школа стала, цитата, гендерно-нейтральной средой. В переводе это может означать отказ от гендерных стереотипов, которые дискриминируют, прежде всего, девочек. К примеру, мальчикам нельзя говорить: "Будь мужчиной, не плачь". Ведь получается, что для девочки плакать – норма. Или уроки труда: почему девочек и мальчиков разводят в разные классы, где девочки учатся шить, а мальчики – забивать гвозди. А если девочке тоже хочется забивать гвозди! И вообще, что за архаика: в учебниках мама нарисована на кухне, а папа – в кабине трактора!

Мой сын на тринадцать лет моложе Анны Новосад. Разрыв, согласитесь, небольшой. Общаясь с ним, я ни разу не слышал о том, что в школе есть какая-то дискриминация по гендерному признаку. Более того. Девчонки во многих сферах давно и уверенно обошли мальчишек. Все держаться на равных. Разница в том, что на выпускной юные леди наденут красивые платья. А юные джентльмены – костюмы.

И если госпоже министру очень хочется реформировать школу, получая более высокую зарплату, нужно взяться за программу, методики преподавания, содержание учебников. Да вообще, надо поработать в школе хотя бы лет пять. Кстати, за зарплату обычного учителя.