В Украине творческих студентов будут "убивать" математикой

Украинских детей теперь будут насиловать математикой, даже тех, кому она не нужна и у кого нет к ней никаких склонностей

В начале 1980-тых годов я учился в 6 классе одной из лучших школ родного города Нежина. Мама очень хотела, чтобы в табеле ученика одной из лучших школ были только хорошие оценки. Всё портила математика. Шестикласснику, который уже писал пьесы для школьного драмкружка и репризы для школьного же КВН, не давалась оценка выше "тройки".

За дело взялась бабушка, и мне нашли репетитора. Это был институтский профессор на пенсии, к которому я ходил перед школой – мы тогда учились во вторую смену. Полгода решений математических задач ни к чему не привели. Репетитор на меня плюнул и объяснил, насколько бесполезна трата денег из бабушкиной пенсии. "Тройку" по математике сменили две "тройки" по алгебре и геометрии, к ним приобщились ещё две "тройки" - по физике и химии. С ними я закончил школу. И с ними же поступил в университет. Единственный из нашего выпускного класса.

Математика в мои школьные годы вообще была "ужасом нашего городка". Большинство родителей считало её "королевой" школьных предметов. Но большинству учащихся предмет упорно не давался. Выше "тройки" не могли прыгнуть ни спортсмены, которые традиционно были гордостью школы. Ни победители всевозможных олимпиад, пишущие без ошибок и читающие отрывки из прозы наизусть без запинки. Ни ребята, собиравшие лучшие в школе гербарии. Ни мастера создавать поделки из дерева, пластилина и спичек.

Нанимать для математики дополнительного педагога могли и хотели не все. Но была другая, как сказали бы сейчас, "фишка". Дело в том, что именно в нашей школе преподавал лучший, как говорили, учитель математики в городе. Особым шиком считалось протолкнуть своего ребёнка в тот класс, у которого этот виртуоз был классным руководителем. Родители почему-то были уверены: сам факт ежедневного общения с математически подкованным педагогом уже улучшит знания и балл школьника. Если же перевести ребёнка под крыло этого учителя не удавалось, родители писали директору петиции с просьбой, чтобы уроки математики в классах, где учатся их чада, вел именно он. Иногда удавалось.

Вряд ли нужно объяснять, почему "троечники" оставались таковыми даже рядом с популярным педагогом. И также лишним будет уточнение: приведённый мною пример вряд ли эксклюзивен. Во всех школах ученики имеют проблем с математикой значительно больше, чем с другими дисциплинами. Проще выучить иностранный язык, чем понять и объяснить, почему Е = МС2. Да, математика важна. Но только в том случае, если ей заниматься как наукой, а не как школьным предметом.

Читайте такжеТри варианта будущего для украинцевС тех пор мало, что изменилось. Математика по-прежнему беспокоит украинских родителей и остаётся слабым местом большинства украинских детей начиная с 6-го класса и далее до выпускного.

Причём проблема озвучена уже на уровне Министерства образования. В начале декабря профильный министр Анна Новосад озвучила результаты международного исследования качества образования PISA-2018, которые проводились в украинских школах. По итогам, наиболее проблемной областью образования в украинских школах является математика.

По словам Новосад, в Украине достаточно значительный процент учеников, у которых уровень математической грамотности ниже базового. Кстати, читают школьники всё же лучше, чем считают. Среди 15-летних подростков 74% достигли базового уровня сформированности читательской грамотности, и только 64% - математической. То есть, школьные дневники, табели и аттестаты по-прежнему портят "тройки" по этому, согласен, не самому лёгкому предмету.

Какой же выход предлагает Министерство образования? Чаще нанимать репетиторов? Переводить школьников из класса в класс или даже из школы в школу, гоняясь за лучшими учителями? Определять детей в школы с математическим уклоном либо же во всех школах усиливать "математическую" составляющую? Наконец, превратить изучение нелёгкой дисциплины из формата зубрёжки в более лёгкий, близкий к игровому? Нет.

Данные, озвученные госпожой Новосад, были на вооружении ещё у её предшественницы на посту главы МОН Лилии Гриневич. Тогда же начали обсуждать вопрос обязательной сдачи в выпускных классах ВНО по математике. Нынешнее руководство МОН признало инициативу правильной. И теперь есть решение – с 2021 года государственная итоговая аттестация для выпускников станет обязательной.

Читайте такжеДоктор лицемерных наук, или Почему в Украину не идет Илон МаскЧто это значит? Неофициальная отмена всеобщего бесплатного образования. Хотя есть у нас частные школы, где учителям хорошо платят, свои методики, и дети реально лучше учатся. Но таких – меньшинство. Их выпусники – дети более обеспеченных родителей. И наверняка продолжат образование за родительские деньги либо в Украине, но по контракту, либо – за границей, что нынче модно. Остальным придётся что-то решать с математикой.

Уже сегодня учителя в обычных школах говорят прямым текстом: хотите, чтобы ваш выпускник сдал ВНО по украинскому, английскому и истории – ищите курсы или репетитора. Проверено на себе: это работает.

Но также проверено на себе: репетиторство по математике чаще всего уходит в гудок, практически не даёт нужных результатов. Однако перед ВНО все выпускники равны, и родители вынуждены будут давать работу репетиторам. Учитель математики через год станет популярнее учителя английского. Коммерческий учитель, имею в виду.

Учитывая нулевой результат дополнительных занятий по математике, ВНО с 2021 года станет для большинства выпускников приговором. Ведь его результат прямо влияет на поступление в ВУЗ. Математика – ахиллесова пята. Значит, результаты будут неутешительными. Девушки, а особенно – юноши окажутся перед выбором: раз за разом безуспешно штурмовать бюджетные места или же сразу, без риска, поступать на контракт. Если ты, точнее – родители, платят, оценка по математике значения не имеет.

Итого: математика в перспективе лишает шанс украинца на бесплатное высшее образование. Зато количество платных предложений резко возрастёт. Самое обидное: пострадают те, кто не связывает свою дальнейшую профессиональную карьеру с математическими дисциплинами. Творческие профессии отправляются в нокаут.