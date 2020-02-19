Украинцев обдирают тарифами даже в рекордно теплую зиму

В Украине растут тарифы несмотря на рекордно теплую зиму

В связи с тем, что Гончарук и Ковалив подняли бред, что энергомодернизация домов — это единый путь снижения тарифов, а "слуги" подхватили и понесли в массы, давайте я простым и понятным языком объясню сложные вещи, которые должен понимать каждый, но которые не понимает никто даже в команде Зеленского.

Тариф — это денежное выражение затрат и потерь (нормативных и безответственных) на производство и доставку тепла потребителям. Причём все затраты и потери должны быть экономически обоснованными, сформированными предприятиями и установленными решениями НКРЕКП (для своих лицензиатов) и местными советами для всех остальных в порядке, утверждённом Кабмином.

Объём потребления — это количество тепловой энергии, измеряемый в гигакалориях, которое необходимо для обогрева дома. Причём и сам теплоноситель, и температура в доме (в результате обогрева) должны соответствовать установленным стандартам качества. То есть, чем теплее на улице, тем надо меньше тепловой энергии. И наоборот, снизив давление в сети, можно продать потребителю теплоносителя меньше, а счёт выставить, будто давление соответствовало нормам. В результате — в доме холодно, а счета завышены в разы.

Читайте также"Не открывать окна": у Зеленского дали странный совет для экономииЭнергомодернизация. Надо различать энергомодернизацию, которая влияет на снижение тарифа, и на ту, которая снижает объём потребления.

Если говорить о потерях тепла, то до 70% его потерь приходится на производство и распределение, а не в многоквартирных домах. И вот эта энергомодернизация — источников тепла и теплосетей — действительно снизит тариф, так как все эти потери — в тарифе. Но об этом никто даже и слова не говорит, заметьте.

Энергомодернизация домов — это снижение объёма потребления. Но это не о снижении трат на отопление, это — об улучшении энергосберегающих качеств и физических свойств дома. Люди не платят меньше после энергомодернизации, люди платят столько же, погашая кредит за счёт экономии потребления. И когда закончат выплачивать кредит, дом к тому времени опять утратит часть своих качеств и свойств. И всё — заново. То есть это — не про тарифы вообще.

Выводы :

1. Тариф и объём потребления — сегодня это те две величины, которые экономически не обоснованы и которыми нас продолжают грабить. Это те величины, которые никто в нашей стране не измеряет, не регулирует и не контролирует. Газ стал дешевле, а тарифы — не снижены ни на копейку при этом. Зима стала теплее, а объёмы потребления — такие же, как и в лютый мороз. И вместо того, чтобы навести порядок в тарифообразовании и в ЖКХ, нам рассказывают об энергомодернизации домов.

2. Программа энергомодернизации домов, которую презентовали — 10 городов и 1000 домов (опять дешёвые любители красивых и ровных цифр) — дебильна и популистична. Суть программы: при помощи мэров городов убедить жильцов брать кредиты на энергомодернизацию своих домов. То есть, ничего нового за последние 15 лет в нашей стране не придумали: ОСББизация (иначе никакого кредита) и кредит, участия государства — ноль. Месяц назад Бабак рассказывала об "успехах" этой программы: аж 7 заявок. Семь, прописью. В 2020 они ждут очередь из 1000 заявок ОСББ. Верите в очередь за кредитами? Я — нет. И даже если по тысяче домов в год — за 200 лет завершат свою программу, учитывая, что в стране около 200 тысяч таких домов.

3. Правительство грантоедов и Офис президента, к сожалению, не понимают, что надо делать и как. И "слуги народа" тоже.

И если ничего в государственном управлении не изменится, то и в следующую зиму мы войдём с этими же проблемами. Вернее — с ещё большими проблемами.