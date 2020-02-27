Цикличность украинской политики, или Почему Зеленский пошел к Тигипко

Тигипко заинтересован только в кресле премьера - остальное ему уже не интересно / УНИАН

Неоднократно подчеркивал, что украинская политика устроена таким образом, что обязательно после новых лиц маятник качнется в другую сторону. И Зеленский вынужден будет искать кого-то более опытного с некоторых ветеранов украинской политики.

Конечно, Зеленский вынужден отреагировать на стабильное падение сборов в бюджет. Фактически, в настоящее время экономика Украины на грани коллапса. И что с этим делать нынешний премьер просто не понимает - это не его компетенция, он просто разводит руками и рассказывает сказки о том, что это позже как-то само собой наладится.

Так что поиски опытного премьера, который на практике разбирается в экономике - не случайность, а необходимость.

Второе условие для назначения опытного премьера заключается в том, чтобы он не то что не имел желания, а возможности для собственной политической карьеры. По крайней мере, чтобы он не имел фракции в парламенте. И по этому пункту Тигипко вполне подходит - он дважды пытался сделать политическую карьеру, и оба раза не получилось. Сейчас у него особого желания нет, хотя бы до того момента, пока он не вернется во власть. И несмотря на то, что под сильного премьера всегда Рада переформатируется, пока у него нет собственной партии, это определенным образом успокаивает Офис президента.

Читайте такжеЖест отчания, или Почему Зеленский вцепился в ТигипкоНу и в-третьих, кто может посоветовать Зеленскому своего хорошего давнего знакомого с которым строили самый мощный украинский банк?! Ответ очевиден.

Поэтому никаких тайн здесь нет. Но окончательного решения ни по Тигипко, ни по кому другому до сих пор нет - идут только консультации. И если говорить о Тигипко, то на меньше, чем на премьера, он вряд ли согласится - все остальное ему уже неинтересно.

Тигипко нужен Зеленскому для того, чтобы спасти экономику и спасти его самого, потому что все претензии относительно провалов будут направлять именно к президенту, чей рейтинг начал падать так же стремительно, как у его предшественников.

И это назначение немного добавит плюсов: после того, как в Сеть попали "пленки Гончарука" у общества появилось понимание, что этого премьера нужно менять. Сейчас общество относится к Тигипко индифферентно, но как только будут позитивные изменения в экономике и мы это быстро почувствуем, рейтинг Зеленского быстро пойдет вверх.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда