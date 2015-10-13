Никто никуда не летит: почему российские власти поступили по-идиотски

Виталий Портников

Публицист, журналист

13 октября 2015, 20:23

Киев ввел санкции против летающих в Крым российских компаний. А Москва — против всех украинских.

Итак, неизбежное произошло: между Россией и Украиной полностью прекращается авиационное сообщение. Причем прекращается по вине российской, а не украинской стороны — и это необходимо специально подчеркнуть.

На первый взгляд, инициатором прекращения полетов стал Киев, который ввел санкции против российских авиакомпаний. Но если российской стороне хочется так думать — пускай. Мало ли в чем можно себя убедить! На самом деле в решении о санкциях речь шла вовсе не о прекращении авиационного сообщения. Речь шла об ответственности российских авиакомпаний, которые совершают полеты в закрытый украинскими властями международный аэропорт Симферополя. Речь шла, между прочим, не только о компаниях, которые совершают рейсы в другие украинские аэропорты, но и о тех, кто к нам — за исключением Симферополя — вообще не летает. Ни одна из этих авиакомпаний не отреагировала на штрафы, которые назначались украинской стороной в полном соответствии с международным авиационным правом. И никакого другого выхода, кроме введения санкций, у украинского правительства просто не оставалось.

В этом смысле удивляет не украинское решение. Удивляет реакция тех — и в России, и в Украине — кто был возмущен этим решением, считая, что украинские власти сделали хуже своим же гражданам. Но делать вид, что мы не замечаем, что российские авиакомпании без всякого зазрения совести летают на оккупированную их страной территорию — летают демонстративно, насмехаясь над нами и всем цивилизованным миром — значит, быть обыкновенными "терпилами". А вот поступить согласно букве закона, не наказывая тех, кто его не нарушил — самый разумный выход из сложившейся ситуации.

Другое дело, что российские власти поступили так, как они поступают всегда — по-идиотски. Это примерно как с контрсанкциями. Страны Запада ввели их против России потому, что эта страна вероломно нарушила международное право, оккупировала Крым, начала необъявленную войну на Донбассе. А Россия ввела продуктовые контрсанкции, чтобы досадить цивилизованному миру — и заодно оставить собственное население без качественных продуктов. Так же и тут. Украина ввела санкции против летающих в Крым российских компаний. А Россия — против всех украинских. Просто так. Без объяснения причин. Потому что Украина — плохая. И пусть среднестатистическому россиянину, потребляющему киселевщину, до сих пор неясно, что его страна нарушила международное право — но российскому руководству-то это понятно давно. И если бы в Москве действительно хотели бы сохранить авиасообщение между Россией и Украиной, там бы задумались и о последствиях своих полетов в Крым, и о принципе паритета. И тогда, допустим, с российской стороны летал бы "ЮТейр", а с украинской — какая-то наша компания. Разумно? Но при чем тут разум — и Кремль?

В результате были прекращены полеты всех украинских компаний, а теперь — и всех российских. Авиационное сообщение между двумя странами прервано — и возможностей для его возобновления в ближайшие годы не будет.

Стена агрессии покрывается дорожной пылью. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия санкции Украина Крым журналист отмена Портников Виталий Портников колонка самолеты авторская колонка авиасообщение
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять