Никто никуда не летит: почему российские власти поступили по-идиотски

Итак, неизбежное произошло: между Россией и Украиной полностью прекращается авиационное сообщение. Причем прекращается по вине российской, а не украинской стороны — и это необходимо специально подчеркнуть.

На первый взгляд, инициатором прекращения полетов стал Киев, который ввел санкции против российских авиакомпаний. Но если российской стороне хочется так думать — пускай. Мало ли в чем можно себя убедить! На самом деле в решении о санкциях речь шла вовсе не о прекращении авиационного сообщения. Речь шла об ответственности российских авиакомпаний, которые совершают полеты в закрытый украинскими властями международный аэропорт Симферополя. Речь шла, между прочим, не только о компаниях, которые совершают рейсы в другие украинские аэропорты, но и о тех, кто к нам — за исключением Симферополя — вообще не летает. Ни одна из этих авиакомпаний не отреагировала на штрафы, которые назначались украинской стороной в полном соответствии с международным авиационным правом. И никакого другого выхода, кроме введения санкций, у украинского правительства просто не оставалось.

В этом смысле удивляет не украинское решение. Удивляет реакция тех — и в России, и в Украине — кто был возмущен этим решением, считая, что украинские власти сделали хуже своим же гражданам. Но делать вид, что мы не замечаем, что российские авиакомпании без всякого зазрения совести летают на оккупированную их страной территорию — летают демонстративно, насмехаясь над нами и всем цивилизованным миром — значит, быть обыкновенными "терпилами". А вот поступить согласно букве закона, не наказывая тех, кто его не нарушил — самый разумный выход из сложившейся ситуации.

Другое дело, что российские власти поступили так, как они поступают всегда — по-идиотски. Это примерно как с контрсанкциями. Страны Запада ввели их против России потому, что эта страна вероломно нарушила международное право, оккупировала Крым, начала необъявленную войну на Донбассе. А Россия ввела продуктовые контрсанкции, чтобы досадить цивилизованному миру — и заодно оставить собственное население без качественных продуктов. Так же и тут. Украина ввела санкции против летающих в Крым российских компаний. А Россия — против всех украинских. Просто так. Без объяснения причин. Потому что Украина — плохая. И пусть среднестатистическому россиянину, потребляющему киселевщину, до сих пор неясно, что его страна нарушила международное право — но российскому руководству-то это понятно давно. И если бы в Москве действительно хотели бы сохранить авиасообщение между Россией и Украиной, там бы задумались и о последствиях своих полетов в Крым, и о принципе паритета. И тогда, допустим, с российской стороны летал бы "ЮТейр", а с украинской — какая-то наша компания. Разумно? Но при чем тут разум — и Кремль?

В результате были прекращены полеты всех украинских компаний, а теперь — и всех российских. Авиационное сообщение между двумя странами прервано — и возможностей для его возобновления в ближайшие годы не будет.

Стена агрессии покрывается дорожной пылью.