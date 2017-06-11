Тараканьи бега "Десны" и "Вереса", или Чем грозит гонка регионального антиспортивного пофигизма?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
11 июня 2017, 19:58

Неужели так много денег нужно на элементарное обустройство 10-тысячных арен?

Бурное течение футбольной "Десны" в сезоне-2016/17 привело к тому, что черниговский клуб впервые в своей истории завоевал право играть в сильнейшем дивизионе украинского футбола. Завоевал по спортивному принципу. Но… Как оказалось, спортивный принцип у нас не в чести, и класс сильнейших вместо черниговцев пополнила команда "Верес" из Ривного. Апелляции ни к чему не привели. А в Чернигове, как это у нас водится в подобных случаях, заговорили о возможном прекращении финансирования тамошнего клуба. Мол, коли так, то зачем… Причина неблагоприятного для Города легенд (так кличут Чернигов во многочисленных туристических проспектах) решения футбольных властей Украины — непрозрачность бюджета "речников" и отсутствие гарантий непрерывного финансирования — владельцу инкриминируют преступление, чуть ли не убийство.

Оставим в покое криминал. Поиск белых и пушистых футбольных меценатов — неблагодарное занятие не только для Украины, но и в целом для мирового футбола. А вот когда тот или иной украинский клуб обвиняют в непрозрачности бюджета, мне становится смешно. Неужели у всех наших футбольных единиц все прозрачно?! Конечно, можно, имея под своим крылом фискальные органы, гордиться налоговыми рекордами, но информация об этом рассчитана на очень уж недалекого обывателя.

Что же касается оперирования словом "гарантии"… Знаете слышать его приходится в последнее время весьма часто, в том числе и с достаточно высоких, не стадионных трибун. Само по себе это понятие изрядно дискредитировано, посему к обещаниям каких-либо гарантий у нас принято относиться настороженно. Пока что есть гарантия от фанов "Десны" — прибегнуть к радикальным мерам в борьбе за место любимой команды под солнцем Премьер-лиги. И вот им-то как раз и веришь!

Ирония ситуации в том, что ни "Верес", ни "Десна" не имеют возможности играть в родных городах. Тамошние спортсооружения (точнее будет сказать, спортразрушения) мало соответствуют самому понятию "стадион" (в трансляциях матчей первой лиги из Ривного "Авангард" регулярно называли "развалинами ривненского Колизея", что истине вполне соответствует). Подвижки к лучшему, если и есть, то настолько микроскопические, что предъявлять их суровым экзаменаторам даже как-то стыдно.

А история с "Десной" получила неожиданное продолжение. Поступила информация о том, что каменская "Сталь" может сняться с соревнований в премьер-лиге, а ее место займет именно "Десна". Наблюдая за тем, что творится с нашим футболом в последнее время, ловишь себя на мысли, что следишь за тараканьими бегами, или, если хотите, рачьими гонками (мол, кто первый придет назад). Вот кто-то вырвался вперед, обогнав незадачливого соперника. Но аутсайдер, уже было остановившийся, обогнал пятящегося назад третьего оппонента. Интересно ли это? Судя по цифре посещаемости нашего чемпионата, не очень. Максимальная посещаемость отдельных туров составила чуть больше 60 000 человек — меньше вместимости НСК "Олимпийский", таковых туров было всего два. Минимальная же туровая посещаемость составила 6876 человек на шести играх — чуть больше тысячи в среднем на каждой игре! Куда еще ниже!

Был бы 16-командник в элите — не было бы проблемы? Да, полагаю, 16 клубов в Премьер-лиге — это оптимальное число. Как быть с аттестацией? Ну, если мы ставим во главу угла не спортивный, а инфраструктурный принцип, то из первой лиги в премьер-лигу вполне могут подняться "Оболонь-Бровар", "Нефтяник", "Гелиос", не опускаться вниз из "вышки" — "Волынь" и "Днепр". Уже порядком достала безалаберность на местах, где десятилетиями не могут привести в порядок небольшие стадионы. Неужели так много денег нужно на элементарное обустройство 10-тысячных арен? Может быть, руководству страны, оценивая работу региональных властей, среди прочих факторов следует учитывать и инфраструктурно-спортивный? В России вопрос решается по-совковому просто: центральная власть нагибает региональных олигархов: мол, раскошеливайтесь на спорт, иначе вам будет худо! Вовсе не идеализирую этот путь, но, полагаю, за спортивный (скорее даже, антиспортивный) пофигизм удельных князьков необходимо спрашивать строго.

Как бы то ни было, предстоящий чемпионат Украины наверняка установит рекорд по числу матчей на нейтральных полях. И далеко не все изгнанники — из зоны проведения АТО. Отдельный разговор — нежелание "Динамо" и "Карпат" ехать на матчи в Мариуполе. Осуждать их действия могут только те, кто не бывал в последние три года в прифронтовых городах. Весьма хлипкие гарантии безопасности (если в Мариуполе такая идиллия, почему же там не играет домашние матчи "Шахтер"?) мало убеждают киевлян и львовян. Подвергать опасности жизни своих футболистов и болельщиков "Динамо" и "Карпаты" не намерены. И это объяснимо.

"Сохранить бы наш футбол!" — горестно вздыхала футбольная общественность в начале 1990-х. Тогда получилось не только его сохранить, но и спустя некоторое время поднять на приличный уровень. Ныне проблема сохранения нашего футбола также актуализируется. Сдюжим и на этот раз? Очень бы хотел вопросительный знак в предыдущем предложении заменить на восклицательный!

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