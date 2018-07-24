Украинцам лучше принять страшную правду о Донбассе

После очевидной российской агрессии, через четыре года пота, крови и слёз, нам снова навязывают тезис о "братских народах", которые поссорили какие-то неизвестные политики. Потому что действующие политики все как один заявляют о невозможности военного решения на Донбассе, то есть расписываются в своей трусости и беспомощности.

Тезис о "невозможности военного решения", когда нас, по сути, никто и не спрашивает, потому что не мы начали эту войну, не мы вторглись на чужую территорию, и не мы вынашиваем далеко идущие имперские планы в отношении соседних государств, - такой тезис свидетельствует о предательстве "политиками" национальных интересов.

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