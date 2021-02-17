Что привез Зеленский из поездки в ОАЭ

Зеленский в ОАЭ / Фото president.gov.ua

Я вчера весь день смотрел эмиратские СМИ. Хотел почитать, как арабы воспринимают визит Владимира Зеленского в ОАЭ, по сути, первый серьёзный контакт с Персидским заливом при новом президенте.

Так вот, никак они его не воспринимают. К сожалению.

Про визит практически ничего не было. Региональные каналы Al-Jazeera, Al-Arabiya, Al-Mayadeen и другие по большому счету проигнорировали приезд Зеленского.

У них топ-тема - вакцинация и обострение в Йемене.

На дубайском телевидении ноль информации. В парочке газет ограничились сухим заявлением общими фразами, и то, больше внимания уделили не тому, с чем приехал Зеленский, а кто из представителей правящей семьи его встречал.

Читайте такжеСтало известно, о чем договорился Зеленский в рамках визита в ОАЭВ общем, про арабоязычную прессу я промолчу. Там почти штиль. Но например, в англоязычной эмиратской газете Gulf Today - одной из крупнейших - про Украину всего две новости за последнее время.

Одна - про то, как правитель Дубай встретил Зеленского. И всё. А вторая - про мужика из Чернигова, который инсценировал убийство, чтобы к нему приехали полицейские и расчистили снег под домом.

Мой вердикт: тут одно из двух.

1. Либо у власти всё ооочень плохо с коммуникациями, и они не могут объяснить, в чём была суть визита.

2. Либо это всё имитация бурной деятельности и глупый пиар. Ничего прорывного в визите не было. Более того, он выглядит как экскурсия, на которой Эмираты рассказывают отсталым народам, как надо жить и развиваться.