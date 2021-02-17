УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что привез Зеленский из поездки в ОАЭ

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

17 февраля 2021, 08:18

Если ни о каких важных договорах нигде объявлено не было, тогда зачем украинская делегация туда летала?

Зеленский в ОАЭ
Зеленский в ОАЭ / Фото president.gov.ua

Я вчера весь день смотрел эмиратские СМИ. Хотел почитать, как арабы воспринимают визит Владимира Зеленского в ОАЭ, по сути, первый серьёзный контакт с Персидским заливом при новом президенте.

Так вот, никак они его не воспринимают. К сожалению.

Про визит практически ничего не было. Региональные каналы Al-Jazeera, Al-Arabiya, Al-Mayadeen и другие по большому счету проигнорировали приезд Зеленского.

У них топ-тема - вакцинация и обострение в Йемене.

На дубайском телевидении ноль информации. В парочке газет ограничились сухим заявлением общими фразами, и то, больше внимания уделили не тому, с чем приехал Зеленский, а кто из представителей правящей семьи его встречал.

Читайте такжеСтало известно, о чем договорился Зеленский в рамках визита в ОАЭВ общем, про арабоязычную прессу я промолчу. Там почти штиль. Но например, в англоязычной эмиратской газете Gulf Today - одной из крупнейших - про Украину всего две новости за последнее время.

Одна - про то, как правитель Дубай встретил Зеленского. И всё. А вторая - про мужика из Чернигова, который инсценировал убийство, чтобы к нему приехали полицейские и расчистили снег под домом.

Мой вердикт: тут одно из двух.

1. Либо у власти всё ооочень плохо с коммуникациями, и они не могут объяснить, в чём была суть визита.

2. Либо это всё имитация бурной деятельности и глупый пиар. Ничего прорывного в визите не было. Более того, он выглядит как экскурсия, на которой Эмираты рассказывают отсталым народам, как надо жить и развиваться.

Владимир Зеленский ОАЭ Илия Куса новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
МВФ требует содрать с украинцев последний слой кожиМВФ требует содрать с украинцев последний слой кожи Украина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательстваУкраина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательства Игра на повышение: почему в России заговорили о разрыве отношений с ЕСИгра на повышение: почему в России заговорили о разрыве отношений с ЕС Северный поток-2 будет достроен, но на условиях СШАСеверный поток-2 будет достроен, но на условиях США Чего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получитЧего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получит
Следующий материал

Последние новости

09:31
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль
09:04
В Киеве поезд на полном ходу раздавил легковушку: пассажира проволокло по рельсам с километр Видео
08:43
День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты
08:40
Непогода в Украине: где ограничено движение транспорта Видео
08:37
Байден допустил мировое лидерство Китая и пригрозил Пекину последствиями Видео
Реклама
08:18
Что привез Зеленский из поездки в ОАЭ мнение
07:54
Ким Чен Ын впервые за год показал публике свою жену Видео
07:15
Байден настроен завершить "вечные войны" за рубежом - Госдеп
06:34
В Украине получили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer Видео
06:24
Эти роскошные женские брюки клеш из 70-х будут повсюду весной и летом Фото Видео
05:23
Как стать лучше и понять свою ценность: психолог раскрыла упражнения
04:58
Скандал с порно во львовском вузе получил финал Видео
04:22
Как заказать справку о несудимости: все способы Видео
04:03
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
03:44
Арестович раскрыл детали возможной сделки с РФ по Донбассу Видео
03:04
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
02:35
Увиливает от антител: в Британии нашли еще один вирус-"мутант" Видео
02:04
Как убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение
01:32
В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
01:20
Синоптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепления Видео
Реклама
00:59
В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение Видео
00:41
Врач назвала опасные свойства граната Видео
00:37
Эксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ Видео
00:16
Появились новые подробности отравления школьниц в Боярке
16 февраля, вторник
23:48
ПСЖ и Ливерпуль легко обыграли Барселону и РБ Лейпциг Фото
23:45
В США обвинили Россию за обострение ситуации на Донбассе Видео
23:00
Что говорит цвет одежды о вашей личности Видео
22:59
Облако из лавы и пепла: на Сицилии вновь проснулся знаменитый вулкан Видео
22:52
В Офисе президента после провальных переговоров с МВФ сделали новое заявление Видео
22:37
Трампу выдвинули очередное обвинение из-за штурма Капитолия Видео
22:11
У Байдена заявили о жесткой позиции США по Северному потоку-2 Видео
22:01
Ученые подсчитали, сколько людей болеет COVID-19 бессимптомно Видео
21:44
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х входит в моду на весну-лето Фото Видео
21:34
У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Видео
21:30
В НАБУ резко ответили Минздраву на обвинение о срыве поставок вакцин Видео
21:13
Кулеба тонко уколол Лаврова за "широту русской души" Видео
21:01
Названо лучшее время для приема витаминов Видео
20:40
В Украину идет сильный снегопад и атакует холод Видео
20:27
"Нужно выжать максимум": в МИД Украины высказались о Минских переговорах Видео
20:19
Ученые узнали вкус электронной сигареты, который "убивает" легкие Видео
Реклама
20:11
Известным российским артистам запретили въезд в Украину Видео
19:57
Зеленский "забанил" Шария в своем Facebook, блогер негодует Видео
19:52
У Кравчука нашли грубую ошибку в Минских соглашениях Видео
19:50
Нафтогаз увеличил свою долю на рынке газа за счет "рейдерства под прикрытием государства" – эксперт
19:40
Риана попозировала с голой грудью на фото Видео
19:27
Четыре привычки лжеца, которые раскрывают его истинную личность Видео
19:22
Рада приравняла цифровые водительские права к бумажным Видео
19:16
Названы сроки повышения цен на проезд в маршрутках Киева Видео
19:10
Нафтогаз навязывает правительству единую базу потребителей газа, чтобы переманить самых "сладких" клиентов – эксперт
19:06
"Люблю смотреть, как тебя дерут": нардеп в Раде попался на секс-переписке
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять