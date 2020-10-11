Добро пожаловать ковидную резервацию, Украина

Коронавирус в Украине продолжает ставить новые рекорды распространения / УНИАН

Вот в 1986 году мало кто знал о радиации, но услышав об опасности, люди хотя бы не демонстрировали пренебрежение к себе и окружающим - не катались на рыбалку на Припять и тому подобное.

Но с тех пор наше общество безусловно деградировало. Наглое презрение к проблеме, которая может убить и персонажа, и окружающих - много месяцев подряд было трендом местных оптимистов. Курорт так курорт, фестиваль так фестиваль, концерт, электричка и плацкарт - конечно да.

Дикостью граждан сполна воспользовалось местное ворье - бюджетные расходы всех уровней пошли по привычным ручейкам для распила, а не в медицину. Детей отперли в школы, путешествующих в плацкарты, работающих - в переполненные маршрутки.

Читайте такжеУкраинцев накажут осенним карантиномПричем, когда эпидемия уже разгорелась - депутаты решили собираться раз в месяц. А вот дети - продолжают ходить в школу каждый день. И этот эпизод именно то, за что многие слуги народа пойдут в тюрьму и через 10 лет.

Теперь у нас очереди из скорых под больницами, в которых нет мест. Этому факту больше всего ужасаются те, кто еще месяц назад смело лепил в ФБ фотки с курорта.

Тысячи людей, годами убивавших себя и свою страну позицией "я не читаю новостей", "я не интересуюсь политикой", "он симпатичнее, вот я и проголосовал" - начали свой личный путь в реальный мир из выдуманного.

Но к улучшениям это приведет еще не скоро. Ведь лица с девственным разумом очень быстро и надолго окажутся в лапах шариев и версий о том, что ковид появился потому, что развалился СССР.