УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Хитрая игра Запада: почему провалилось перемирие на Донбассе

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

9 сентября 2020, 08:40

Мира на востоке Украины пока что априори быть не может – это не нужно ни России, ни западным странам.

Путин
Запад подводит дело к тому, что либо Путина объявят военным преступником, либо Россия станет более сговорчива / Reuters

Срыв перемирия на Донбассе, которое с незначительными нарушениями сохранялось с конца июля, стал результатом сугубо политического решения Российской Федерации. Ее не устраивает мир, потому что он разрушает и приводит к деградации квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР". Это – военные организации, которые без войны существовать просто не могут. Потому было совершенно предсказуемо, что перемирие не сохранится дольше, чем до начала политического сезона, и что осенью Россия сделает всё, чтобы его сорвать.

России необходим и выгоден конфликт низкой интенсивности, поскольку он дает возможность оказывать давление на украинскую власть. По сути, это единственный рычаг, с помощью которого Москва может воздействовать на Зеленского, который обещал добиться мира на Донбассе. А срывы перемирия будут указывать на его неспособность выполнить своё обещание и бить по рейтингу. Так что мира на востоке Украины пока что априори быть не может.

Для чего тогда был нужен месяц тишины? В августе просто нет смысла стрелять: все политики – что в Украине, что в России – на каникулах. А люди, отдыхая на курортах и дачах, радио не слушают и телевизор смотрят мало. Это правило срабатывало каждое лето, в результате чего мы получали небольшую передышку, а с началом нового политического сезона всё возвращалось на круги своя.

Читайте такжеУкраинская армия как беззубый лев: что не так с перемирием на ДонбассеДругого рычага давления на Украину у Москвы нет. Газ к нам поставляют европейские компании. Деньги мы берём у МВФ. Наша экономика уже оторвана от российской. Мы даже самолёт уже склепали вместе с компанией Боинг. Так что единственный рычаг, с помощью которого России могла бы на нас надавить – обстрелы на Донбассе.

А вот Украина вполне может в один момент перекрыть транзит российских грузов через свою территорию. Ведь у нас проходят целые эшелоны! Посмотрите на товарные станции вроде Киев-Волынский и другие, расположенные вокруг столицы по окраинам – вагоны РЖД стоят эшелонами, причём там всё – и ВТБ, и Уралкалий, и Сибнефть. Чего только не везут через Украину! Это – основной транзитный маршрут.

Так что у нас рычагов намного больше, чтобы воздействовать на Россию, но мы по какой-то причине ими не пользуемся.

Как дальше может складываться ситуация на Донбассе? Однозначно Россия нагнетать эскалацию не будет, потому что понятно, как это будет воспринято Западом.

Пока что Россия вместе с нами играет в игру "ихтамнет", а, если будет эскалация, то продолжать эту игру не удастся, и в результате, естественно, это повлияет на отношения между Европой и Россией. Потому эскалации исключается.

Позиционные бои также невыгодны России, потому что они тоже могут быть расценены Западом как эскалация. А вот обстрелы из ниоткуда в никуда, которые будут наносить нам постоянные потери – будут. И в Украине "пятая колонна" с каждым убитым или раненым солдатам будет тыкать Зеленскому: "Ты что, не можешь мир принести? Так ты же обещал войну закончить!". И всё это накануне выборов в Украине…

Россию абсолютно устраивает состояние перманентной войны. Такая ситуация будет продолжаться бесконечно долго, пока Украина чётко не даст политическую оценку того, что происходит на востоке. Только когда мы скажем, что у нас – вооруженный конфликт, а Россия – вторая сторона в нём, всё встанет на свои места.

Читайте такжеНовое перемирие на Донбассе Россия сорвет, как срывала все предыдущиеКстати, это яркий пример внешнего управления Украиной. Скорее всего, наши "хозяева" (англосаксы) не дают нам возможности назвать войну "войной" – видимо ещё не настал тот "звёздный час" чтобы назвать вещи своими именами и наконец закончить войну. Большие игрища США и Великобритании выгодны только им.

Вспомните, как они проводили разведку над Крымом, осматривая все системы ПВО Крыма, наличие там войск. Это была воздушная разведывательная операция, когда два тяжелых бомбардировщика барражировали вдоль побережья Крыма. Россия подняла всю свою ПВО, но самолёт-разведчик все равно нарисовал полную схему обороны воздушного пространства Крымского полуострова. Тот, кто больше всех играет с Россией, тот и рулит ситуацией в Украине.

Западу выгодно, чтобы сохранялся конфликт на Донбассе, потому что он, таким образом, дергает за ниточки Россию. Фактически Запад прижимает Россию нашими руками. Они хотели бы дожать Путина, чтобы он сменил политику РФ. Рынок газа у России уже отобрали и переделили. Рынок нефти – тоже переделили из-за ценовой политики. Россия не может надавить на Европу или Штаты, потому что ей говорят: "Вы не в состоянии разобраться с Украиной, а собираетесь грозить чем-то нам". То есть Украина – лишь инструмент в чужих руках. Пока что война нужна Западу для сдерживания Российской Федерации по всем направлениям: финансовому, экономическому, военному и т.д... Например, сейчас Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений: после того, как украинских моряков россияне взяли в плен, США организовали постоянное присутствие кораблей НАТО в Чёрном море, и они постоянно заходят в Одессу или Батуми.

По сути, Запад использует войну на Донбассе для давления на Россию не только на Европейском континенте, но и по всему миру, где Россия вмешивается.

Путин находится в подвешенном состоянии. Вы только представьте, что с ним будет, если Украина вдруг объявит, что Россия является стороной конфликта… Для России это будет коллапс. Запад пытается подвести Путина под статус военного преступника. Не Россию как государство, а именно Путина: Запад очень боится развала России и того, что её субъекты разбегутся в разные стороны каждый со своей атомной бомбой. Такой вариант Западу не нужен, а вот "подвесить" Путина он пытается.

Посмотрите, в частности, на суд по сбитому малазийскому Боингу, прочтите речь адвоката, который на прошлой неделе выступил в суде, представляя интересы членов семей погибших. Он чётко и ясно в своём докладе сказал: только верховный командующий вооружённых сил России мог отдать приказ на подготовку и проведение такой операции. По сути, он доказал суду, что самолёт был сбит умышленно, и цель была сбить именно коммерческое воздушное судно. Так что вина – на российском верховном главнокомандующем.

Кроме того, Украина вдруг на седьмом году войны вспомнила об Иловайске и решила передать это дело в Гаагский трибунал, а генеральная прокуратура предоставила вывод: единственной причиной иловайской трагедии стало вторжение вооружённых сил Российской Федерации. Кто мог дать команду на вторжение войск в другую страну? Только верховный главнокомандующий вооружённых сил РФ.

Так что Запад подводит дело к тому, что либо Путина объявят военным преступником, либо Россия станет более сговорчива и начнёт решать вопросы с западными странами как-то по-другому. Путина Запад попросту вынуждает уйти, а Россию нашими руками загоняют в жёсткие рамки, которые необходимы не нам, а западным странам.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

Олег Жданов новости России новости Украины война на Донбассе перемирие Владимир Путин Владимир Зеленский война Запад
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:34
BLM, ЛГБТ и расовая толлерантность: американская киноакадемия кардинально поменяла требования к новым фильмам
09:25
В Украине допустили жесткий карантин по всей стране: Минздрав назвал главное условие Видео
09:20
Сколько людей заразились коронавирусом в Киеве - свежие данные за 9 сентября
08:45
Коронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей Видео
08:44
В США взлетел рейтинг Трампа: появились результаты нового соцопроса Видео
08:40
Хитрая игра Запада: почему провалилось перемирие на Донбассе мнение
08:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 сентября: яркие перемены и "потрясный" вид Видео
07:59
Помпео отреагировал на насильственное изгнание белорусских оппозиционеров
07:39
Эксперт назвал лучшую валюту для хранения сбережений во время пандемии
07:01
Испытание вакцины против Covid-19 впервые приостановили: в чем причина Видео
06:52
Почему встреча Путина и Лукашенко опасна для Украины мнение
06:33
Объединение России и Беларуси: эксперт оценил шансы создания союзного государства
06:02
В России заявили о новом лекарстве от Covid-19 из легких коровы Видео
05:24
В моду на осень-зиму вернулись свободные папины и мамины джинсы - фото Фото
05:05
Под одним знаком Зодиака рождается больше всего гениев – астролог
04:48
Звезда Слуги Народа топлес взбудоражила откровенным фото
04:09
Драматическая стрижка каре из 20-х ворвалась в моду на осень-зиму: фото Фото
03:47
Лукашенко слетел с катушек: экс-глава МИД рассказал, чего опасаться Украине Видео
03:06
Не хватает врачей и лекарств: медик забил тревогу из-за COVID-19 в Украине Видео
02:15
Просыпаюсь в 3 часа ночи: эксперты назвали причины Видео
01:35
В оппозиции рассказали, почему Лукашенко не исключает новых выборов в Беларуси Видео
01:31
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 сентября: огненные проблемы и школа мужества Видео
00:53
Как похудеть без вреда для здоровья - советы от украинской модели
00:20
Эксперт назвал главное условие России в переговорах по Донбассу Видео
08 сентября, вторник
23:58
Сбежавшие из Минска оппозиционеры признались, будут ли просить убежища в Украине
23:28
"Не расслабляйтесь": Лукашенко припугнул Путина крахом
23:12
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о всплеске эпидемии
22:58
Израиль отправит в Умань своих полицейских
22:29
Кабмин выдвинул обвинение оккупантам Крыма из-за водоснабжения
22:04
Коронавирус в Украине не утихает: заразились еще почти 2,5 тысячи украинцев Видео
21:31
Оккупанты Крыма пошли на отчаянный шаг из-за засухи
21:28
"Колоссальное давление КГБ": соратники Колесниковой сообщили о ее судьбе Видео
21:04
Жесткий контроль и учет времени: Рада взялась за работников на "удаленке"
21:00
Любовь длиной в 70 лет: леопардовый и тигровый принты вернулись - фото Фото
20:43
Конгрессмены просят Трампа ответить на отравление Навального санкциями Видео
20:42
Задержание боевиков РФ в Беларуси: Лукашенко рассказал, как водил за нос Киев Видео
20:39
Увлажнение лица: дерматологи дали пошаговую инструкцию Видео
20:28
Коронавирус в Киеве: закроют ли школы и садики на карантин Видео
20:04
Медики указали на "ногтевой симптом" при раке легких Видео
20:03
Лукашенко рассказал об обиде, которую затаил в душе после выборов Видео
19:59
Придумали выход: власти Беларуси поделились с ОБСЕ своими планами Видео
19:53
Наручники и мешок на голову: белорусские активисты рассказали о выдворении в Украину Видео
19:29
"Били насмерть": новые подробности нападения на Балуха в Киеве Видео
19:28
В Турции внезапно умер турист из Украины - подробности Видео
19:10
Развеиваем мифы о дополнительном заработке онлайн новости компании
19:04
Дифтерия: симптомы, причины и факторы риска Видео
18:58
Лукашенко сделал громкое заявление о досрочных выборах Видео
18:56
Силовики хватают женщин и стариков: в Минске новый разгон протестов Видео
18:51
Глава Госпродпотребслужбы рассказал, почему в Киеве мало выздоровевших от Covid-19 Видео
18:33
Не выходит на связь: в Беларуси исчезла еще одна соратница Тихановской Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять