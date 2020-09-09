Хитрая игра Запада: почему провалилось перемирие на Донбассе

Запад подводит дело к тому, что либо Путина объявят военным преступником, либо Россия станет более сговорчива / Reuters

Срыв перемирия на Донбассе, которое с незначительными нарушениями сохранялось с конца июля, стал результатом сугубо политического решения Российской Федерации. Ее не устраивает мир, потому что он разрушает и приводит к деградации квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР". Это – военные организации, которые без войны существовать просто не могут. Потому было совершенно предсказуемо, что перемирие не сохранится дольше, чем до начала политического сезона, и что осенью Россия сделает всё, чтобы его сорвать.

России необходим и выгоден конфликт низкой интенсивности, поскольку он дает возможность оказывать давление на украинскую власть. По сути, это единственный рычаг, с помощью которого Москва может воздействовать на Зеленского, который обещал добиться мира на Донбассе. А срывы перемирия будут указывать на его неспособность выполнить своё обещание и бить по рейтингу. Так что мира на востоке Украины пока что априори быть не может.

Для чего тогда был нужен месяц тишины? В августе просто нет смысла стрелять: все политики – что в Украине, что в России – на каникулах. А люди, отдыхая на курортах и дачах, радио не слушают и телевизор смотрят мало. Это правило срабатывало каждое лето, в результате чего мы получали небольшую передышку, а с началом нового политического сезона всё возвращалось на круги своя.

Читайте такжеУкраинская армия как беззубый лев: что не так с перемирием на ДонбассеДругого рычага давления на Украину у Москвы нет. Газ к нам поставляют европейские компании. Деньги мы берём у МВФ. Наша экономика уже оторвана от российской. Мы даже самолёт уже склепали вместе с компанией Боинг. Так что единственный рычаг, с помощью которого России могла бы на нас надавить – обстрелы на Донбассе.

А вот Украина вполне может в один момент перекрыть транзит российских грузов через свою территорию. Ведь у нас проходят целые эшелоны! Посмотрите на товарные станции вроде Киев-Волынский и другие, расположенные вокруг столицы по окраинам – вагоны РЖД стоят эшелонами, причём там всё – и ВТБ, и Уралкалий, и Сибнефть. Чего только не везут через Украину! Это – основной транзитный маршрут.

Так что у нас рычагов намного больше, чтобы воздействовать на Россию, но мы по какой-то причине ими не пользуемся.

Как дальше может складываться ситуация на Донбассе? Однозначно Россия нагнетать эскалацию не будет, потому что понятно, как это будет воспринято Западом.

Пока что Россия вместе с нами играет в игру "ихтамнет", а, если будет эскалация, то продолжать эту игру не удастся, и в результате, естественно, это повлияет на отношения между Европой и Россией. Потому эскалации исключается.

Позиционные бои также невыгодны России, потому что они тоже могут быть расценены Западом как эскалация. А вот обстрелы из ниоткуда в никуда, которые будут наносить нам постоянные потери – будут. И в Украине "пятая колонна" с каждым убитым или раненым солдатам будет тыкать Зеленскому: "Ты что, не можешь мир принести? Так ты же обещал войну закончить!". И всё это накануне выборов в Украине…

Россию абсолютно устраивает состояние перманентной войны. Такая ситуация будет продолжаться бесконечно долго, пока Украина чётко не даст политическую оценку того, что происходит на востоке. Только когда мы скажем, что у нас – вооруженный конфликт, а Россия – вторая сторона в нём, всё встанет на свои места.

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Вспомните, как они проводили разведку над Крымом, осматривая все системы ПВО Крыма, наличие там войск. Это была воздушная разведывательная операция, когда два тяжелых бомбардировщика барражировали вдоль побережья Крыма. Россия подняла всю свою ПВО, но самолёт-разведчик все равно нарисовал полную схему обороны воздушного пространства Крымского полуострова. Тот, кто больше всех играет с Россией, тот и рулит ситуацией в Украине.

Западу выгодно, чтобы сохранялся конфликт на Донбассе, потому что он, таким образом, дергает за ниточки Россию. Фактически Запад прижимает Россию нашими руками. Они хотели бы дожать Путина, чтобы он сменил политику РФ. Рынок газа у России уже отобрали и переделили. Рынок нефти – тоже переделили из-за ценовой политики. Россия не может надавить на Европу или Штаты, потому что ей говорят: "Вы не в состоянии разобраться с Украиной, а собираетесь грозить чем-то нам". То есть Украина – лишь инструмент в чужих руках. Пока что война нужна Западу для сдерживания Российской Федерации по всем направлениям: финансовому, экономическому, военному и т.д... Например, сейчас Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений: после того, как украинских моряков россияне взяли в плен, США организовали постоянное присутствие кораблей НАТО в Чёрном море, и они постоянно заходят в Одессу или Батуми.

По сути, Запад использует войну на Донбассе для давления на Россию не только на Европейском континенте, но и по всему миру, где Россия вмешивается.

Путин находится в подвешенном состоянии. Вы только представьте, что с ним будет, если Украина вдруг объявит, что Россия является стороной конфликта… Для России это будет коллапс. Запад пытается подвести Путина под статус военного преступника. Не Россию как государство, а именно Путина: Запад очень боится развала России и того, что её субъекты разбегутся в разные стороны каждый со своей атомной бомбой. Такой вариант Западу не нужен, а вот "подвесить" Путина он пытается.

Посмотрите, в частности, на суд по сбитому малазийскому Боингу, прочтите речь адвоката, который на прошлой неделе выступил в суде, представляя интересы членов семей погибших. Он чётко и ясно в своём докладе сказал: только верховный командующий вооружённых сил России мог отдать приказ на подготовку и проведение такой операции. По сути, он доказал суду, что самолёт был сбит умышленно, и цель была сбить именно коммерческое воздушное судно. Так что вина – на российском верховном главнокомандующем.

Кроме того, Украина вдруг на седьмом году войны вспомнила об Иловайске и решила передать это дело в Гаагский трибунал, а генеральная прокуратура предоставила вывод: единственной причиной иловайской трагедии стало вторжение вооружённых сил Российской Федерации. Кто мог дать команду на вторжение войск в другую страну? Только верховный главнокомандующий вооружённых сил РФ.

Так что Запад подводит дело к тому, что либо Путина объявят военным преступником, либо Россия станет более сговорчива и начнёт решать вопросы с западными странами как-то по-другому. Путина Запад попросту вынуждает уйти, а Россию нашими руками загоняют в жёсткие рамки, которые необходимы не нам, а западным странам.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда