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Импичмент Трампа – билет в политическое небытие

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

17 января 2021, 08:27

Финальным аккордом, то есть штурмом Капитолия, Трамп испортил себе будущую политическую карьеру и больше не сможет играть на общенациональной арене.

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Трампу уже самое время паковать чемоданы и думать, как деликатно уехать из Белого дома / Фото Reuters

Импичмент Трампа, за который проголосовала палата представителей Конгресса США – это очередная месть демократов за все, что он делал, и результат личной обиды спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Впрочем, процедура импичмента еще далеко не завершена. Важен и второй этап – голосование Сената. Республиканцы, не желая второго импичмента, взялись за процедурные моменты, чтобы затянуть процесс так, чтобы процедура не могла завершиться до инаугурации Байдена. И, судя по всему, она и не будет завершена до 20 января, а потому второй импичмент не состоится.

С политической точки зрения, попытка импичмента – это серьезный удар по имиджу Трампа. Ему этот штурм Капитолия будут вспоминать все – и республиканцы, и демократы, на какую бы должность он не выдвигал свою кандидатуру.

Остается меньше недели до инаугурации Байдена, а, значит, Трамп уже пакует чемоданы и думает, как ему деликатно уехать из Белого дома. Собственно, на этом политическая карьера Дональда Трампа завершится. Разговоры о том, что Республиканская партия расколется, и из нее выделится партия трампистов – это попытка выдавать желаемое за действительное. У Трампа действительно была немалая поддержка, но Республиканская партия – сильная структура, которая сможет выстоять, даже если от нее отколется часть.

Трампа в течение последних дней увидели "во всей его красе", и финальным аккордом он испортил себе всю будущую политическую карьеру, поэтому не сможет больше играть на общенациональной арене. Возможно, в некоторых штатах трамписты смогут прийти к власти, но на национальный уровень они не поднимутся.

Впрочем, нельзя исключать, что в ближайшие дни в США начнутся уличные акции протеста, несмотря на призывы Трампа воздержаться от насилия. В разных городах по разным поводам массовые беспорядки уже имели место – то на почве расизма, то антирасизма, то на почве вопросов, связанных с историческим прошлым.

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Плюс в США действует довольно разветвленная система структур, на которые прямо или косвенно имеют влияние внешние силы, прежде всего – Российская Федерация.

Америка пропитана щупальцами российских "обществ охотников" или "спортивных обществ", которые на самом деле являются лагерями по подготовке боевиков. А поскольку американский либерализм зашел уж слишком далеко, то нельзя исключать, что эти "готовые к употреблению" "консервы" в определенный момент раскроются.

Однако после последних событий, особенно после кровавых событий у Капитолия, власти США сделали выводы, а потому не допустят, чтобы толпа пошла на штурм Конгресса. Если ситуация начнет выходить из-под контроля, то, помимо полиции, готовы будут вмешаться и федеральные службы.

Никоим образом не поможет Трампу и идея об объявлении импичмента Байдену. Это – просто игра.

Демократы сегодня в привилегированном положении, потому что контролируют обе палаты, и шансов на принятие таких законопроектов равны нулю. В политическом смысле и в плане пиар-кампании республиканцы это попытаются раскрутить, но результата не будет никакого.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат, специально для Главреда

новости США Дональд Трамп Владимир Огрызко Джозеф Байден протесты в США
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