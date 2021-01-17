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Как ОПЗЖ подняла тарифы на газ и "героически" возглавила тарифный майдан

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

17 января 2021, 06:54

Власть полностью провалила коммуникацию относительно повышения тарифов на газ и электроэнергию.

полтава протесты тарифы
В Украине начались "тарифные майданы" / Реальные Лубны

В последнюю неделю тема "тарифного майдана" резко набрала обороты и стала мейнстримовой в медийном пространстве.

Озлобление населения по поводу тарифов было в основном спровоцировано "газовой проблемой". Мало того, что цены на газ сделали полностью рыночными, так еще и тариф на доставку (читай такса Фирташа под контролем которого большинство облгазов) вырос в 2 раза с 1,2 грн до 2 грн за куб м. Что же изменилось такого в Украине, что Фирташ начал получать в 2 раза больше денег за ту же услугу? Людей особенно возмущало, что подвод газа к своим домам они очень часто финансировали самостоятельно, потому появление опции платы за доставку газа взбесило многих еще больше, чем рост оплаты за сам газ. Власть тут полностью провалила коммуникацию, причем эта проблема была видна еще при Порошенко, когда начали проталкивать эту тему.

Читайте такжеПочему в Украине разрастаются "тарифные майданы" и чем они закончатсяДалее было вопросом времени, когда на тему сядут политические конкуренты "Слуг народа". И они тут же появились в лице ОПЗЖ, которая через медведчуковские каналы начала активно раскручивать тему. Странно, что на медведчуковских каналах не ставят вопрос, как одна часть фракции в лице "газовиков" (Левочкин, Бойко и барражирующий в Вене Фирташ) стала виновником народных волнений, против которых гневно топит вся медведчуковская рать на его же каналах. Очевидно, что этот конфликт интересов еще вылезет ОПЗЖ в будущем боком. Потому что нельзя в рамках одной партии, с одной стороны, поднимать тарифы в своих облгазах, а потом героически пытаться бороться с "тарифной мафией", которая сидит на соседнем кресле в Верховной Раде.

В итоге, за пару недель тему вывели в топ и в нее начали реально включаться люди, не разбираясь особо, кто ее качает. В раскрутку вошли местные советы, которые пачками начали штамповать обращения к президенту и правительству.

Пока президент катался в Буковеле, а его соратники грелись на солнце в Дубае, протесты в регионах становились все более заметными, а продвижение в СМИ все более агрессивными. Даже моя аполитичная теща заявила, что поедет на протесты, потому что это "уже вообще".

Наконец, последовал новый локдаун, который закономерно усилил у людей стремление получить ответы на вопрос, как оплачивать всю эту красоту. И естественно, дальше власть пошла на попятную, поскольку разговаривать с улицей "Слуги народа" не умеют от слова совсем. Потому дальнейшая страусиная логика действий была абсолютно предсказуемой.

Читайте такжеУкраинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом ВитренкоПроблему решили самым простым способом – временно вернули регулированную цену. При этом стоит напомнить, что Зеленский, Шмыгаль, Коболев подписались под меморандумом с МВФ, где четко прописано, что цена должна быть рыночной и привязанной к хабу в Голландии. Это требовал МВФ, а без его траншей Украина жить не может, как наркоман без дозы.

Тарифная тема в гораздо меньшей степени затронула электроэнергию, потому ее стоимость составляет 3-7% в платежках. Поэтому решения по отмене льготного тарифа, что увеличило цены максимум под 100 гривен, население еще готово было принять. А вот кратный рост по газу, когда платежки пошли на тысячи гривен, ситуацию таки додавили до взрыва.

Теперь ситуация с тарифами на время успокоится. Заявления и.о. министра энергетики Юрия Витренко относительно заморозки цен на газ, скорее всего, собьют протестную волну. Рост цен на электроэнергию из-за отмены льгот скорее всего не заметят, а те, кто имеют электроотопление получат субсидии. Так пропетляют отопительный сезон. Но весной все начнется по новой. Ведь МВФ будет и дальше требовать вернуть рыночный уровень цен на газ и начать отпускать цены на электроэнергию до рыночного уровня. Украина очень хочет кредиты МВФ. Потому от ручного регулирования МВФ будет заставлять отказываться. Замкнутый круг.

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