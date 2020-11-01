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Какой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУ

Виталий Портников

Публицист, журналист

1 ноября 2020, 06:56

Попытка президента распустить Конституционный суд – демонстрация готовности к установлению авторитарного правления по российскому или белорусскому образцу.

Конституционный суд Украины
Конституционный суд Украины / УНИАН

Впрочем, тут я даже погорячился. Когда в условиях острого силового противостояния с депутатским корпусом в 1993 году президент России Борис Ельцин пошел на конфликт с Конституционным судом, он лишь приостановил его работу до принятия нового Основного закона страны. Даже в тех условиях, когда по зданию парламента России прямой наводкой стреляли танки, Ельцину даже в голову не пришло уволить судей Конституционного суда. А Зеленскому пришло, браво!

Можно не соглашаться с решениями конституционных судей – и, конечно, отмена антикоррупционного законодательства одно из таких решений. Но кто в случае разгона высшего конституционного органа будет решать, какие решения суда нам нравятся, а какие нет? Где гарантии, что новый состав суда не станет структурой, задачей которой будет согласиться с авторитаризмом и диктатурой в Украине?

Почему когда суд поддержал заведомо неправовое и противоречащее Конституции предложение Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов, никто не предлагал его распустить?

Потому что Зеленского все устраивало? Потому что решение суда открывало дорогу к абсолютной власти? И вот теперь президент пожинает плоды этого своего согласия с бесправием. Потому что если один раз нарушение закона будет работать в твою пользу, то в другой раз – против тебя.

Читайте такжеКак Зеленский поломал планы оппозицииРоспуск суда не решит ничего. Кстати, безвиза это тоже касается – у жителей стран с авторитарным управлением нет никакого безвиза. И еще вопрос, возможен ли такой роспуск в ситуации, когда беспомощность власти и ее неспособность исполнять собственные решения очевидны не только Коломойскому, но и любому водителю маршрутки. Это решение может привести только к двум последствиям. Первое – провал власти и усиление настроений реванша, что приведет к массовым волнениям. И второе – успех власти, после которого у Зеленского только один путь: становиться пожизненным президентом Украины. Потому что отставка – это суд за заведомое нарушение Конституции, это позор и тюрьма.

Есть ли выход из ситуации? Конечно есть – но только в том случае, если Зеленский не ставит перед собой цель превратиться в опереточного диктатора. Первое, что нужно сделать – это провести через парламент обновленное антикоррупционное законодательство. И второе – это обратиться за поддержкой к обществу, к народу. Ведь когда в аналогичных условиях Конституционный суд в соседней Молдове принимал решения, подрывающие правовые основы государства, его судей не увольняли с должности президент или парламент. Нет, все они ушли сами – потому что убедились в тотальном общественном неприятии своих действий.

Но власть Зеленского боится народа и не способна обеспечить его реальную поддержку. В этом ее главная проблема и в этом главная проблема страны.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

Виталий Портников Владимир Зеленский КСУ Конституционный Суд новости Украины
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