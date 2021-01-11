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Кого назначат виновным за тарифный удар по украинцам

Александр Кочетков

политический аналитик

11 января 2021, 16:42

У власти есть инструмент, способный остановить волну тарифных протестов в Украине.

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Более мощные тарифные протесты начнутся в феврале / УНИАН

Несмотря на волну протестов против повышения тарифов на услуги ЖКХ, которая прокатилась по нескольким областям Украины, ситуация в целом пока довольно спокойная. Однако определенные политические фигуры, в частности, Порошенко и Медведчук, заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране, потому что это позволит им получить политические дивиденды.

Нынешние протесты – это все еще неорганизованный процесс, который никем не координируется, а потому серьезной угрозы для власти он не несет. Все, что происходит где-то "на горизонте", в том числе протесты, не имеет принципиального значения – политическая судьба решается только в Киеве. Поэтому пока серьезные протесты (численностью от 5-10 тысяч человек) не начнутся в столице, на ситуацию они не будут влиять.

Впрочем, все довольно прозрачно, и можно легко спрогнозировать, что будет дальше. Сейчас, когда год только начался, плюс продолжается жесткий карантин, реакция общества на повышение тарифов более мягкая и сдержанная. Но в следующем месяце придут платежки, в которых люди увидят суммы, которые будут ощутимо больше, чем сейчас: идут первые серьезные холода, поэтому за отопление придут значительно большие цифры. Вот тогда и начнутся более мощные протесты.

Читайте такжеУкраине грозит волна "тарифных майданов"Скорее всего, власть попытается списать все на Кабмин, в частности, премьер-министра Шмыгаля заменят на кого-то вроде Витренко. И, наверное, сразу, вступив в должность, Витренко уменьшит тарифы, пусть и несущественно. Тарифы заведомо были очень завышены, поэтому теперь будет возможность их снизить.

Такие шаги власти так или иначе успокоят людей.

Если же не случится хотя бы незначительного снижения тарифов на газ, развернутся более жесткие протесты. И тогда власти придется проводить досрочные парламентские выборы. Такой вариант – вполне вероятен.

Но сначала "за борт", как мешок с песком и лишний балласт, власть попытается выбросить премьера Шмыгаля, чтобы таким образом погасить общественное возмущение. Это решение уже подготовлено.

Итак, чтобы решить проблему тарифных протестов, власти попытаются для начала просто назначить виновного – Шмыгаля – и заменить его на другого человека. Нам расскажут, что Витренко разбирается в вопросах энергетики, а потому сумеет спасти ситуацию. И толерантное украинское общество, как всегда, подождет, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

протесты Юрий Витренко тарифы на газ ЖКХ-тарифы Александр Кочетков досрочные парламентские выборы повышение тарифов Денис Шмыгаль
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