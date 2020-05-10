Над жалким фюрером Путиным уже начинают смеяться

Эпидемия (а если быть точнее, то тот глобальный процесс, который сегодня происходит во всем мире под ее прикрытием) открыла две грани высшего российского руководства. Не сказать, что эти грани были раньше не видны, но именно эпидемия проявила их самым что ни на есть ярчайшим образом.

Первое и самое очевидное - верховный главнокомандующий РФ - банальный трус. Чисто в бытовом смысле этого слова. То есть, конечно, он и раньше прыскал в кусты в любой неопределенной обстановке, но это, в конце концов, можно было попытаться объяснить его складом ума. Любой человек обладает либо рациональным, либо интуитивным подходом к принятию решений.

Хороший руководитель, как правило, интуит, но хорошим его делает личный опыт и способность принимать интуитивные решения на основе рациональных соображений и выкладок. Именно поэтому хороший руководитель - это всегда хорошая команда, которая способна предложить ему рациональные пространства решений, из которых он интуитивно выбирает лучшее. Или предлагает свое, гениальное.

Владимир Путин - не руководитель вообще. Он серый чиновник в самом худшем смысле этого понятия, причем очень небольшого калибра и с крайне низким потенциалом. В нормальной ситуации его потолок - районная управа, да и то на вторых ролях.

Поэтому в динамичной и уж тем более острой обстановке он всегда "зависает" - даже если ему и предлагают навыбор какие-то решения, у него просто нет личных данных для того, чтобы сделать быстрый и осознанный выбор. Отсюда и прыжки в кусты - ему требуется очень длительное время, чтобы "отвиснуть".

Однако нынешняя ситуация - исключение. Он просто ушел от любой ответственности и фактически сбежал. В текущей обстановке это и есть трусость в чистом виде. И это скрыть уже просто невозможно - огромное число людей начинает считать его именно трусом, спрятавшимся в бункере (или каком еще схроне). Уже появилось народное творчество, где эта игра в прятки очень зло высмеивается. Что для диктатора - катастрофа. Его могут взахлеб любить или страшно бояться, но когда над ним начинают смеяться - это конец. Жалкий фюрер - нонсенс чистой воды. Оксюморон.

Вторая грань выглядит менее очевидной, но и более неприятной. Когда Путин на полном серьезе превозносил деловые качества своих друзей, которым он отдал на кормление самые лакомые куски экономики и рассказывал, что им нельзя платить меньше, так как их тут же перехватят зарубежные конкуренты - это было глупо и смешно. Особенно на фоне чудовищных стратегических провалов путинских дружков.

Крупный руководитель получает большую зарплату в первую очередь потому, что от его решений зависят миллиарды рублей (или долларов) и миллионы людей. Это огромная ответственность, а потому хороший и качественный крупный руководитель принимает в год одно-два стратегических решения, которые определяют политику того, чем они руководят, на десятилетия.

Читайте такжеПока Путин прятался в бункере, зашаталась его главная скрепаС друзями у Путина в этом смысле не очень - крах последних еще живых отраслей российской экономики лучше всего говорит о деловых их качествах. Что, конечно, было известно и ранее - просто сейчас это становится понятным для всех.

Но эпидемия поставила вопрос и о самом Путине. Вдруг оказалось, что в глобальной войне все эти путинские игрушки о 28 Махах в плотных слоях и непредсказуемой траекторией, на которые с замиранием и восторгом смотрела наша тупая пропаганда, даром никому не нужны.

Ключевое оружие новой войны - это биолаборатории, способные производить вакцины, тесты, лекарства широкого и специализированного профиля. Это банальные одноразовые маски и перчатки, это мощности, позволяющие в считанные дни разворачивать тысячи коек. Это квалифицированные врачи огромного спектра специальностей и в достаточных количествах, это эксперты в профильных, смежных и пограничных областях, это когнитивные технологии для работы с сознанием масс людей.

Да много чего, чего в нынешней России просто нет и быть не может по причине того, что такую войну никто не прогнозировал, а если и прогнозировал, то высшее руководство эти прогнозы попросту проигнорировало. Все тот же эффект Даннинга-Крюгера. Оно, руководство, настолько тупо, что не способно осознать свою тупость.

А ведь эпидемия - это только разминка. Дальше может быть веселее. На подходе уже видны биотехнологии, способные обрушить на мир не только вирусы, но и принципиально иные угрозы - да хоть невиданную саранчу, обжирающую урожай конкретного вида или экзотических пчел-убийц, никогда не виданных ранее. И, конечно же, целиком и полностью природного происхождения. А эти угрозы потребуют и других ответов, и других специалистов.

Танки, ракеты, испепеляющие удары и мегатонны - это уже седая древность. В ходу совершенно иные войны и иные угрозы. Мегатонной вирус не испепелишь, вот в чем загвоздка. И саранче непредсказуемая траектория вашей вундервафли по барабану. И высшее российское руководство ничем от упомянутых путинских друзей в этом смысле не отличается - оно такое же тупое и тоже просто так и ни за что получает свои фантастические зарплаты и прочие нетрудовые доходы. Оно оказалось неспособным оценить будущее, и когда это будущее наступило, неспособны даже осознать, что они в нем уже живут.

А потому и прячется Путин в бункере - ему в этом будущем места нет. Он начал с подворотни и заканчивает под землей. Жил грешно и помрёт смешно.