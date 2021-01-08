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Кризиса в США уже нет - началась катастрофа

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

8 января 2021, 08:52

Демократы сломали демократические институты Америки и за это поплатится весь истеблишмент.

Протесты в США сторонников Трампа
Протесты в США сторонников Трампа / GettyImages

Протесты в США есть два объяснения. Первое - простое. Я бы сказал, примитивное. Оно носит сугубо личностный уровень - "рыжий" банкрот в попытке отчаяния решил пойти на крайний шаг. У него не получилось, гад блесс Америка!

Второе объяснение более сложное. Раскол в США перешел в системную фазу. И как любой системный кризис, уже не может быть разрешен с помощью имеющихся механизмов. Придется создавать новые - или делать вид, что все в порядке, а потому лишь усугублять проблему до того состояния, когда она начнет решать ее сама.

Проблема Штатов в том, что перестал работать прежний общественный договор между властью и обществом. Он заключался в сложной и не очень-то понятной для таких деспотий, как Россия, формуле: "Вы выбираете - мы правим". Американская аристократия, естественно, антагонистична простому американцу, у нее свои интересы. Зачастую крайне далекие от интересов народа. Ничего нового и необычного. Но по итогам Гражданской было принято решение: раз нельзя учесть интересы всех и сразу, мы будем учитывать их по очереди.

Читайте такжеБессмысленный штурм Капитолия: чем закончится буря в СШАПоэтому американская демократия была основана на честных (понятно, условно честных, но честных насколько это возможно) выборах, где народу было дано право выступать арбитром в вечном споре двух крупнейших правящих группировок. Своеобразным судом присяжных, где судья олицетворяет закон, присяжные - справедливость. Где судья принимает свое решение только после вердикта присяжных - нравится он ему или нет. Поэтому американская система власти и выборов были настолько сложными - и по структуре, и по сути.

Президент Путин как-то презрительно высказался насчет архаичности американской выборной системы. Ему, конечно, простительно - он прогулял все лекции в университете, а потому его багаж знаний скуден и примитивен. Голосование на пеньках - вершина его понимания законности и порядка. Манипуляции и фальсификации - тоже. Но для Америки это был все-таки нонсенс.

Сейчас эти сложные механизмы сломаны. Грубо и без возможности их восстановления. Фальсификации, которые откровенно и безо всякого стеснения провели демократы в эти выборы, сломали договоренность: "вы выбираете", а потому поставили под сомнение их право править.

"Аномальные" скачки на графиках подсчета голосов - норма для диких бантустанов вроде всяких Венесуэл, Россий и прочих карго-демократий. В Штатах такой номер был впервые, а потому механизмов для исправления ситуации у американской демократии не оказалось. Итоги сенатских выборов в Джорджии, которые вчера же были оглашены, стали, по-видимому, последним толчком для людей, собравшимся на митинг в поддержку Трампа - те же "аномальные" голоса, та же украденная победа. Неудивительно, что раз демократия перестала работать, люди перешли к прямой демократии, которая всегда выглядит одинаково.

Читайте такжеПутин жестоко поплатится за американский майданУ сторонников Трампа есть критическая проблема, не позволяющая им разрешить кризис через восстание - отсутствие организованности. Толпа - это не структура. А потому она не может ничего, кроме погрома. Погром и случился.

Но само противоречие не снято. Демократы сломали демократические институты Америки, выиграв в тактическом сражении. Стратегически они проиграли. Точнее, проиграл американский истэблишмент. Теперь ему придется разрешать внутренние противоречия без внешнего арбитража, а это чревато быстрым ростом энтропийных процессов внутри внезапно замкнувшегося на себя правящего класса Америки. То есть - рано или поздно (скорее рано, так как на внутренний властный кризис накладывается и внешний кризис всей мировой системы) энтропия прорвется как гной. И тот или иной аналог Гражданской становится для США единственным выходом из идущей полным ходом катастрофы. А то, что это уже не кризис, а катастрофа, сомнений не вызывает.

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