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Кто и зачем устроил хайп вокруг совместных инспекций на Донбассе

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

14 сентября 2020, 10:18

Ситуация "ни мира, ни войны" может привести Украину к большой войне.

ВСУ
Совместная инспекция нужна, чтобы убедиться в отсутствии нарушений не с помощью артиллерийской дуэли, а при совместном осмотре / УНИАН

Из-за попытки провести совместное с представителями ОРДЛО и Российской Федерации инспектирование украинских позиций на Донбассе в Украине поднялось много шума. Однако все те, кто "шумят", почему-то забыли, как "Моторола" в свое время инспектировал украинские позиции в районе Спартака под донецким аэропортом, как проводились такие же совместные инспекции наших позиций в Дебальцево… И все это было при Порошенко, но тогда было тихо, не было никакого хайпа. Тогда и Турчинов язык в одном месте держал…

Вся та шумиха, что сейчас поднята вокруг темы совместных инспекций – это просто политические спекуляции накануне выборов. А устраивают эти спекуляции представители украинской партии "ни войны, ни мира".

В сложившейся ситуации крайне удивляет позиция и поведение СБУ: за герб СССР на Фейсбуке против людей открываются уголовные дела, но почему-то, когда "эксперт по всем вопросам" у себя на странице в том же Фейсбук прямо призывает военнослужащим к неповиновению и убийству офицера российской армии – а это уже криминал чистой воды, реакции со стороны СБУ – ноль.

Читайте такжеМягкая капитуляция: что не так с совместным инспектированием на ДонбассеТакая реакция в духе "непротивления злу насилием" со стороны команды президента может иметь для нее печальные последствия: очень скоро сложится ситуация, когда Зеленского смогут "отмайданить".

В самой идее совместных инспекций нет ничего предосудительного. Это – нормальная практика.

"Зрада" была подписана в Минске, а точнее – капитуляция. По сути, в Минске Порошенко подписал план конфедерализации Украины, то есть капитуляции страны в результате "Минска-1" и "Минска-2", то есть детища Петра Алексеевича. Но почему-то тогда никто особо не бунтовал…

С пропагандисткой точки зрения, совместные инспекции выглядят унизительно. Но, на самом деле, поскольку конфликт не урегулирован, могут возникать разные ситуации вокруг укреплений в "серой зоне", и инспекция нужна, чтобы убедиться в отсутствии нарушений не с помощью огневых средств, а при совместном осмотре. Это лучше, чем выяснять что-либо с помощью артиллерийской дуэли.

Порой в качестве аргумента в пользу недопустимости совместных инспекций приводят такой довод – мол, совместные с представителями "ЛДНР" инспекции станут первым шагом к легитимации боевиков. Однако те, кто так говорят и призывают воевать дальше, забывают, что в действительности легитимация боевиков как стороны конфликта состоялась еще в Минске в 2015 году. Пусть те, кто призывают к войне и борьбе, берут автомат в руки, идут в окопы и воюют на здоровье. По сути, те, кто приводят подобный аргумент, предлагают сохранить ситуацию "ни мира, ни войны", а вот она может привести Украину к большой войне.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Андрей Золотарев война на Донбассе Владимир Зеленский ОРДЛО Петр Порошенко Минские соглашения капитуляция
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