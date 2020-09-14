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Три кита: чем Зеленский отличается от Порошенко и Януковича

Александр Кочетков

политический аналитик

14 сентября 2020, 06:54

Факторы, благодаря которым пока что сохраняются высокие рейтинги у Зеленского, не смогут долго работать – они будут разрушены реальностью.

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У Зеленского есть то, что отличает его от Порошенко и Януковича, поэтому его рейтинги остаются высокими

Свежее исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что рейтинг доверия президенту Зеленскому по-прежнему существенно выше, чем рейтинги его предшественников Порошенко и Януковича за аналогичный период пребывания у власти. Более того, рейтинги Зеленского даже немного выросли в течение последнего месяца.

Такой уровень поддержки президента обусловлен тремя факторами.

Во-первых, электорат Зеленского полностью отличен от электората Порошенко, Януковича и всех остальных президентов Украины. По большей части это молодежный электорат, имеющий не то что поверхностное представление о политической жизни страны, а просто иное представление о политике. Точка зрения таких людей формируется в интернете: ютубом, видосиками, фотками, инстаграмчиком, лайками и тому подобным. Такие люди, как правило, не задумываются над обыденными социальными проблемами. Пенсия. Какая пенсия, о чем вообще речь? Здоровье. А что здоровье? Если человеку 20 лет, то все у него в порядке. Сколько стоят лекарства и тому подобное, просто не интересует электорат Зеленского. При этом его электорат прекрасно знает, сколько стоит пиво…

Таким людям нравится то, что президент активно ездит по стране: кому-то дает нагоняи, кому – то указания. И базовому электорату Зеленского этого вполне достаточно, потому что именно так он представляет себе государственного деятеля, поэтому в их представлении президент сейчас делает то, что надо.

Во-вторых, у электората Зеленского сохраняется надежда на установление мира на Донбассе и достижение договоренностей с Россией. К тому же, сейчас есть определенное оживление вокруг этой темы, ведь было установлено перемирие – и уже месяц как меньше стреляют. К тому же, в перспективе вырисовывается следующая встреча нормандской четверки. Все это повышает надежду на мир.

Читайте такжеКак по Зеленскому ударит хуторянское жлобство КабминаВ-третьих, если всех предыдущих президентов так или иначе обвиняют в различных коррупционных делах, то о Зеленском в этом контексте никто и близко не говорит. Мы не видим и не слышим никаких обвинений Зеленского в коррупции или в участии в определенных схемах.

С точки зрения людей, президент, который не ворует, первое лицо, которое не замешано в коррупционных сделках – это уже победа. Обратите внимание, даже оппозиция – ни со стороны Порошенко, ни со стороны Медведчука – ни в чем подобном не обвиняет Зеленского. Его могут обвинять в пророссийскости или некомпетентности, но не в коррупции.

Именно эти три составляющие – дилетантство базового электората Зеленского, надежды на обещанный прорыв в сфере мира и незамешанность Зеленского в коррупционных схемах – дают повышение его рейтинга, которое мы наблюдаем.

Впрочем, на этих трех факторах рейтинги Зеленского долго держаться не смогут. Потому что надежды на мир со временем будут разрушены реальностью, потому что власть очень "обрусела", а экономические проблемы станут очевидными и для сторонников Зеленского, потому что денег в бюджете нет, то есть могут начаться невыплаты стипендий студентам, а на пиво начнет не хватать. В таких условиях мнение этих людей может быстро измениться, буквально за день.

А главное – во время местных выборов будет очень много разгромной критики, которая в том числе будет направлена и лично против Зеленского. Это не позволит победить Слуге народа и может привести к падению рейтинга Зеленского. И падение может быть больше, чем сегодняшний рост.

Рейтинг доверия Зеленскому несколько подрос по сравнению с показателями за прошлый месяц. Это произошло исключительно за счет того, что Зеленский ездит по стране и устраивает шоу – Квартал 95 людям всегда был по нраву. И в этом месяце сработал именно такой фактор.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Александр Кочетков Владимир Зеленский Петр Порошенко Виктор Янукович рейтинг
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