Больше хлопот, чем пользы: какие вещи в секонд-хенде лучше обойти стороной

Секонд-хенды давно стали местом для поиска выгодных предложений и уникальных вещей, но не все находки приносят радость. Американские эксперты по винтажу Лия Эшли и Уиллоу Райт рассказали изданию Martha Stewart о рисках и деталях, которые стоит проверять перед покупкой.
Главред решил поделиться советами для безопасных и выгодных покупок дома, текстиля и мебели.
По словам Лии Эшли, прежде чем покупать любую вещь, нужно спросить себя: стоит ли тратить время и силы на очистку или реставрацию. Эксперт отмечает, что иногда гораздо разумнее приобрести новый предмет, чем восстанавливать старый.
Текстиль: что стоит брать, а что оставить
Особое внимание стоит уделять текстилю. Белые полотенца, простыни и коврики для ванной можно легко отбеливать, а флисовые изделия, детская одежда и пледы быстро теряют форму и покрываются ворсом, поэтому их лучше покупать новыми.
Подушки без молнии и с видимыми пятнами или изношенные пледы не стоит брать, предупреждают эксперты.
Мебель и декор
Мебель и декоративные предметы также требуют тщательного осмотра. Уиллоу Райт рекомендует проверять устойчивость, состояние ящиков и покрытия. ДСП и тонкая деревянная мебель не подходят для реставрации, а предметы с ржавчиной или следами насекомых могут быть опасными.
Плетеную мебель и мраморные столики с дефектами ремонтировать дорого или практически невозможно.
Кухонные принадлежности и электроника
Что касается кухонных принадлежностей и электроники, эксперты советуют избегать старых разделочных досок и столешниц, ведь их сложно продезинфицировать. Перед покупкой электроники стоит проверить исправность в магазине.
Настоящее серебро может стать выгодной находкой, а посеребренные вещи со временем темнеют и разочаровывают.
Уиллоу Райт советует не торопиться с покупками, если вещь выглядит привлекательно, но требует значительного ухода или ремонта. Часто можно найти более подходящий вариант, который не будет создавать проблем в быту.
