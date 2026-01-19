Укр
Больше хлопот, чем пользы: какие вещи в секонд-хенде лучше обойти стороной

Руслан Иваненко
19 января 2026, 00:08
14
Эксперты рассказали, на какие вещи из секонд-хенда лучше не тратить время и деньги.
Секонд-хенд
Как правильно выбирать текстиль и мебель, чтобы покупки были безопасными / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как выбрать безопасные и выгодные покупки в секонд-хенде
  • На что обращать внимание при осмотре мебели и текстиля
  • Что точно не стоит покупать, чтобы избежать проблем дома

Секонд-хенды давно стали местом для поиска выгодных предложений и уникальных вещей, но не все находки приносят радость. Американские эксперты по винтажу Лия Эшли и Уиллоу Райт рассказали изданию Martha Stewart о рисках и деталях, которые стоит проверять перед покупкой.

Главред решил поделиться советами для безопасных и выгодных покупок дома, текстиля и мебели.

По словам Лии Эшли, прежде чем покупать любую вещь, нужно спросить себя: стоит ли тратить время и силы на очистку или реставрацию. Эксперт отмечает, что иногда гораздо разумнее приобрести новый предмет, чем восстанавливать старый.

Текстиль: что стоит брать, а что оставить

Особое внимание стоит уделять текстилю. Белые полотенца, простыни и коврики для ванной можно легко отбеливать, а флисовые изделия, детская одежда и пледы быстро теряют форму и покрываются ворсом, поэтому их лучше покупать новыми.

Подушки без молнии и с видимыми пятнами или изношенные пледы не стоит брать, предупреждают эксперты.

Мебель и декор

Мебель и декоративные предметы также требуют тщательного осмотра. Уиллоу Райт рекомендует проверять устойчивость, состояние ящиков и покрытия. ДСП и тонкая деревянная мебель не подходят для реставрации, а предметы с ржавчиной или следами насекомых могут быть опасными.

Плетеную мебель и мраморные столики с дефектами ремонтировать дорого или практически невозможно.

Кухонные принадлежности и электроника

Что касается кухонных принадлежностей и электроники, эксперты советуют избегать старых разделочных досок и столешниц, ведь их сложно продезинфицировать. Перед покупкой электроники стоит проверить исправность в магазине.

Настоящее серебро может стать выгодной находкой, а посеребренные вещи со временем темнеют и разочаровывают.

Уиллоу Райт советует не торопиться с покупками, если вещь выглядит привлекательно, но требует значительного ухода или ремонта. Часто можно найти более подходящий вариант, который не будет создавать проблем в быту.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) – это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

