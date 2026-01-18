Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет все

Один мастер-любитель показал, как с помощью обычного уксуса можно придать технике свежесть.

https://glavred.info/lifehack/stiralka-kak-novaya-za-kopeyki-prostoy-tryuk-s-uksusom-menyaet-vse-10733375.html Ссылка скопирована

Профилактика стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как с помощью обычного уксуса можно придать стиралке свежесть

Уксус помогает белью оставаться мягким

Сегодня люди всё реже ограничиваются просто добавлением порошка в стиральную машину.

Один мастер-любитель показал, как с помощью обычного уксуса можно придать технике свежесть и одновременно очистить её, пишет Express.

видео дня

Уксус помогает белью оставаться мягким и уменьшает статическое электричество, при этом многие перестают использовать кондиционер — он может оставлять остатки на одежде, из-за чего со временем появляется неприятный запах.

Если кондиционер всё же применяют, то обычно запускают горячую стирку несколько раз, чтобы смыть остатки.

Советы по применению уксуса

Для смягчения и снятия статического электричества: налейте полстакана белого дистиллированного уксуса в отсек для кондиционера.

Для удаления запаха с одежды: добавьте 1 стакан уксуса к порошку или замочите спортивную форму в растворе воды с уксусом перед стиркой.

Для очистки самой машины: пустой барабан промойте длительным циклом с горячей водой и 2 стаканами уксуса, затем проведите цикл с пищевой содой для идеальной чистоты.

Такой метод делает бельё свежим, а машину — чистой без агрессивных химических средств.

/ Главред

Смотрите видео - как очистить стиралку:

В видео показывают, как за три минуты можно легко очистить стиральную машину от плесени.

Пошаговое руководство предлагает простые и действенные методы для быстрой и эффективной уборки.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред