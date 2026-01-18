Укр
Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет все

Алексей Тесля
18 января 2026, 21:20
Один мастер-любитель показал, как с помощью обычного уксуса можно придать технике свежесть.
стиральная машина
Профилактика стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как с помощью обычного уксуса можно придать стиралке свежесть
  • Уксус помогает белью оставаться мягким

Сегодня люди всё реже ограничиваются просто добавлением порошка в стиральную машину.

Один мастер-любитель показал, как с помощью обычного уксуса можно придать технике свежесть и одновременно очистить её, пишет Express.

Уксус помогает белью оставаться мягким и уменьшает статическое электричество, при этом многие перестают использовать кондиционер — он может оставлять остатки на одежде, из-за чего со временем появляется неприятный запах.

Если кондиционер всё же применяют, то обычно запускают горячую стирку несколько раз, чтобы смыть остатки.

Советы по применению уксуса

  • Для смягчения и снятия статического электричества: налейте полстакана белого дистиллированного уксуса в отсек для кондиционера.
  • Для удаления запаха с одежды: добавьте 1 стакан уксуса к порошку или замочите спортивную форму в растворе воды с уксусом перед стиркой.
  • Для очистки самой машины: пустой барабан промойте длительным циклом с горячей водой и 2 стаканами уксуса, затем проведите цикл с пищевой содой для идеальной чистоты.

Такой метод делает бельё свежим, а машину — чистой без агрессивных химических средств.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
/ Главред

Смотрите видео - как очистить стиралку:

В видео показывают, как за три минуты можно легко очистить стиральную машину от плесени.

Пошаговое руководство предлагает простые и действенные методы для быстрой и эффективной уборки.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

