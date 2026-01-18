Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет все

Вы узнаете:
- Как с помощью обычного уксуса можно придать стиралке свежесть
- Уксус помогает белью оставаться мягким
Сегодня люди всё реже ограничиваются просто добавлением порошка в стиральную машину.
Один мастер-любитель показал, как с помощью обычного уксуса можно придать технике свежесть и одновременно очистить её, пишет Express.
Уксус помогает белью оставаться мягким и уменьшает статическое электричество, при этом многие перестают использовать кондиционер — он может оставлять остатки на одежде, из-за чего со временем появляется неприятный запах.
Если кондиционер всё же применяют, то обычно запускают горячую стирку несколько раз, чтобы смыть остатки.
Советы по применению уксуса
- Для смягчения и снятия статического электричества: налейте полстакана белого дистиллированного уксуса в отсек для кондиционера.
- Для удаления запаха с одежды: добавьте 1 стакан уксуса к порошку или замочите спортивную форму в растворе воды с уксусом перед стиркой.
- Для очистки самой машины: пустой барабан промойте длительным циклом с горячей водой и 2 стаканами уксуса, затем проведите цикл с пищевой содой для идеальной чистоты.
Такой метод делает бельё свежим, а машину — чистой без агрессивных химических средств.
Смотрите видео - как очистить стиралку:
В видео показывают, как за три минуты можно легко очистить стиральную машину от плесени.
Пошаговое руководство предлагает простые и действенные методы для быстрой и эффективной уборки.
Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.
Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.
Больше новостей:
- Можно ли стирать вещи в стиральной машине в воскресенье: священник удивил ответом
- Гель или порошок: мастер рассказал, что лучше для стиральной машины
- От пятен не останется и следа: как очистить подушку без стиральной машины
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред