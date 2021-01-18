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Неспособная решить ни одной проблемы власть генерирует тупость и популизм

Александр Кочетков

политический аналитик

18 января 2021, 09:19

На этот раз из рукава вытащили старую засаленную карту в виде сокращения депутатов Рады.

Рада
Количество депутатов Рады предложили сократить - в стотысячный раз / УНИАН

В офисе президента думают об отвлекающих маневрах. Не о том, как срочно решать ворох проблем с тарифами, эпидемией, наполнением бюджета, а именно с переключением общественного внимания. Поскольку очередной всплеск мовного хайпа идет на спад.

Рассматривается вопрос о сокращении количества нардепов до трехсот. Окружение президента, казавшееся таким креативным, ничего своего выдумать не может и вязнет в колее, разбитой еще во времена Леонида Кучмы.

Цифра "450 депутатов" попала в Конституцию Украины чисто как наследие советских времен. Тогда численность населения была 52 млн человек, выборы были чисто мажоритарными, но равенство представительства никого не волновало, поэтому избирательные округа нарезали весьма произвольно. Окончательная количество депутатов определилось не электоральными соображениями, а тупо по количеству мест, которое мог вместить отремонтированный зал под куполом.

Сколько и почему именно столько депутатов необходимо для исполнения законодательной и контролирующей функций парламента, в Украине на официальном уровне толком и не обсуждалось.

Если по сегодняшним реалиям, то вполне хватит пятнадцати: по два — глава и зам — от каждой фракции плюс парочку в президиум и еще трое — специально для устраивания скандалов, потасовок и смартфонных каминг-аутов. Разницы в качестве работы мы не заметим, поскольку основная масса народных избранников голосуют не самостоятельно, а исполняя решения центров влияния — партийных, административных, бизнесовых, внешнеполитических и прочих.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Санду решила все молдавские проблемы и ни одной украинскойПоэтому размышления о том, сколько нужно депутатов (а не кнопкодавящих пальцев!), следует начинать с выстраивания эффективной модели власти. И если эта модель парламентская, то необходим двухпалатный парламент, и в общем депутатов останется примерно столько, сколько и сейчас. А если модель президентская при пропорциональной системе выборов, то за глаза хватит и ста пятидесяти. Если в украинский парламент избирать по мажоритарной системе, то сначала надо провести полноценную административную реформу, а потом сформировать избирательные округа со справедливым представительством — один депутат от примерно равного количества избирателей. И тогда да — триста вполне разумное количество.

А вот мне чисто интересно, какое обоснование цифре "300" придумают у Владимира Зеленского? Триста спартанцев-депутанцев? Или три по сто и зеленый соленый огурец?

Верховная Рада Александр Кочетков новости Украины
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