Переговорный процесс по Донбассу топчется на месте

Разрешение конфликта на Донбассе блокируется Россией

Военно-политическая ситуация на Донбассе - на грани между перемирием и возвращением к войне малой интенсивности.

Переговорная ситуация в ноябре развивалась очень неоднозначно.

ТКГ собиралась в режиме видеоконференции трижды (10-11 ноября, внеочередное заседание – 19 ноября, 24-25 ноября). В ходе этих заседаний российская делегация опять стала использовать тактику блокирования, шантажа и скандалов. Украинская сторона, как и было согласовано ранее, подготовила открытие двух новых пунктов КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда) в Луганской области, но сепаратисты отказались открывать их со своей стороны, тем самым сорвав выполнение решения ТКГ. Украинская делегация в очередной раз представила уточненные списки на обмен, но в ответ российская сторона стала требовать от Украины предварительных односторонних уступок по фактическому амнистированию ранее освобожденных лиц. Тем самым был заблокирован дальнейший обмен пленными и задержанными лицами.

Читайте такжеИллюзии в отношении Донбасса вслед за Кучмой потерял и КравчукРоссия и сепаратисты также фактически заблокировали работу подгруппы по безопасности, хотя в ноябре неоднократно фиксировались нарушения режима прекращения огня и других условий соглашения о перемирии, достигнутого 22 июля 2020 г.

Таким образом, при формальном продолжении переговорного процесса, Россия, по сути, опять блокирует достижение конкретных договоренностей по выполнению решений Парижского саммита лидеров стран "Нормандского формата".

Военно-политическая ситуация в зоне конфликта на Донбассе в ноябре имела тенденцию к некоторому ухудшению. В ноябре не было ни одного дня без нарушений режима прекращения огня. В обстрелах, помимо стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, вновь стали использоваться гранатометы и минометы калибра 82 и 120 мм. Эпизодически возобновлялись снайперские обстрелы, в результате чего погиб один украинский военнослужащий. Еще пять украинских бойцов были ранены в ноябре. Все чаще украинские военные вынуждены открывать ответный огонь для пресечения провокаций пророссийских боевиков.

Среди типичных нарушений соглашения о перемирии, помимо нарушений режима прекращения огня, - использование беспилотников и дистанционное минирование позиций наших войск с применением запрещенных мины ПОМ-2.

Фактически военная ситуация на Донбассе оказалась на грани между перемирием и возвращением к войне малой интенсивности.