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Россия потерпела сокрушительное поражение в Молдове

Сергей Таран

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір"

17 ноября 2020, 06:55

После президентских выборов в Молдове Москва будет провоцировать обострение конфликта в Приднестровье.

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Победа Санду – окончательный отказ Молдовы от "русского мира" / GettyImages

Еще до президентства Игоря Додона Молдова была ориентированной на интеграцию в ЕС, и проевропейский вектор даже не поддавался альтернативе. Во времена Додона Молдова как бы "зависла" геополитически и продолжила контакты с Россией.

Но Молдова является парламентской республикой, президент там имеет, скорее, символическое значение, а основную роль играет парламент. Однако эта символика и ориентированность Додона на Россию все равно говорили о том, что Молдова по своим политическим настроениям является квазинейтральной страной, "зависшей" между Евросоюзом и Россией.

Теперь, после президентских выборов в Молдове и победы Майи Санду, Молдова снова станет страной, которая стремится к вступлению в ЕС и проводит соответствующие реформы. Но, опять-таки, из-за того, что Молдова является парламентской республикой, и влияние президента ограничено, это не значит что новоизбранный президент сделает так, что уже завтра Молдова интегрируется на Запад. Но символично и политически это все-таки имеет значение, потому что связи Кишинева с Брюсселем теперь существенно усилятся, что станет очевидным и для Запада, и для России.

Сейчас иногда звучат несколько скептические высказывания относительно европейских настроений Санду – мол, они очень преувеличены. Но важно, с кем сравнивать. Если Додон откровенно говорил, что Молдова должна быть частью "русского мира", то есть был определенно пророссийским политиком, то Майя Санду является проевропейски настроенной. Но она живет еще не в европейской стране и должна учитывать настроения молдавского общества, которое еще совсем недавно привело к власти Додона, и учитывать фактор Приднестровья.

Читайте такжеСанду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей КрымВместе с тем, стоит опасаться того, что Россия будет пытаться остановить движение Молдовы к Евросоюзу, обостряя ситуацию в Приднестровье. Для Украины это существенное изменение, которое может произойти после победы Санду, ведь мы имеем общую границу с Молдовой. Да, количество российских войск в Молдове и Приднестровье не является критическим, но они там есть. Поэтому вполне можно ожидать, что Россия будет пытаться спровоцировать обострение конфликта в Приднестровье, чтобы, таким образом, не пускать Молдову в ЕС. Впрочем, думаю, что впоследствии победа Санду будет способствовать решению проблемы Приднестровья, и оно наконец будет интегрировано в Молдову.

Если бы Молдова придерживалась проевропейского вектора и проводила соответствующие реформы, это стало бы хорошим примером для Украины – примером того, что альтернативы интеграции на Запад и в НАТО просто не существует. Для Украины это будет иметь политическое значение, потому что время от времени у нас звучат заявления, что европейский вектор является, возможно, не лучшим. Но, когда в соседней стране все-таки откажутся от "русского мира" и вернутся в Европу, это будет иметь влияние и на политическую ситуацию в Украине. Пусть и не решающее влияние, но появится дополнительная тональность, которая будет способствовать укреплению проевропейских сил в Украине.

Для России потеря любой страны из постсоветского пространства является принципиальной. Россия сама считает и убеждает в этом весь мир, что постсоветское пространство – это сфера ее интересов. И любая страна, которая пытается сломать этот стереотип, автоматически становится врагом РФ. Для России Молдова, возможно, не так принципиально важна, как Украина, но для Путина все равно будет критически важно удержать Молдову в сфере своего влияния.

Убежден, что в России победу Санду считают своим поражением. Мы скоро увидим это и по обострению ситуации в Приднестровье, и по другим шагам Москвы. Просто так Молдову Россия не отпустит.

Сергей Таран, политолог, специально для Главреда

русский мир Сергей Таран Молдова Приднестровье Майя Санду Игорь Додон Россия
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