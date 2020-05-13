Победное проклятье России

Победившая Россия завязла в застойном болоте самодовольства / Reuters

Часто пишут о "ресурсном проклятии" России. Мол, пока капают деньги с экспорта сырья, инновации и реформы властям не нужны, экономика не развивается.

Еще опаснее - "победное проклятие".

Российская власть – олигархия мародеров, обокравших жертв ГУЛАГа и войны. На костях зеков созданы многие сырьевые богатства российской верхушки. На костях погибших солдат – ее символический капитал, дающий возможность позиционировать себя как наследника победителей, "спасителей человечества".

Украденная правящими мародерами победа стала главным товаром в символическом обмене с населением по схеме: лесть как плата за лояльность.

В СССР людям рассказывали, что им повезло быть "гражданами первого в мире социалистического государства", самой передовой и справедливой страны. Во время перестройки эта ложь рухнула.

Читайте такжеНад жалким фюрером Путиным уже начинают смеятьсяСейчас россиянам льстят по-другому. Власти не устают долдонить о народе-победителе, обладающем даже специальным "победным геном", спасшем человечество от коричневой чумы и т.д. Многим россиянам эта льстивая ложь нравится. "Нас возвышающий обман" пропаганды им дороже "низких истин" реальности. Любое ничтожество, хамло, алкаш может на халяву чувствовать себя героем. Я победитель, ... ля, мои деды мир спасли, …ля, вы, чертовы европейцы, ...ля, мне кланяться должны.

Власти регулярно поглаживают такого хама по бокам, шепчут ему в мохнатые ушки приятные слова, натравливают на окружающих. В ответ он готов поддерживать любые их авантюры, гавкать на кого прикажут и закрывать глаза на тяготы своей собачьей жизни.

Победное самоощущение российского общества, основанное на мифе о "Великой Победе", привело к национальному самодовольству и чванству, чувству превосходства над другими народами и ксенофобии.

Однако, как это не парадоксально, часто в долгосрочной перспективе выигрывают проигравшие в войне страны. Поражение и вызванное им раскаяние пробуждает критический взгляд на самих себя, желание стать лучше, преодолеть негативный опыт, самосовершенствоваться. Чаще всего потерпевшие фатальное поражение в войне страны становятся миролюбивыми и ориентируются на мирное экономическое развитие. Германия и Япония после Второй мировой блестяще это продемонстрировали. Именно благодаря поражению немцы и японцы преодолели милитаризм и национальное чванство, пришли к демократии и построили передовую экономику.

Победившая Россия, наоборот, завязла в застойном болоте самодовольства и бахвальства, не в состоянии преодолеть бедность и авторитаризм, зато всегда "может повторить" очередную войну и аннексию.