Нападение России на Украину с моря уже не спасет Крым от засухи

Засуха в Крыму спровоцирована российскими военными учениями / function.mil.ru

Из-за засухи в Крыму о возможном нападении России с моря в Херсонской области в течение этого года последовательно заявляли высокие чиновники Минобороны и МИД Украины. И с учетом повышенного внимания государства к этим проблемам – за последние три месяца президент несколько раз посещал районы, близкие к линии разграничения с Крымом, в этих же районах проводятся учения различных украинских спецслужб – похоже, что власти Украины готовятся к худшему сценарию.

Но степень вероятности такого сценария обусловлена комплексом причин. Например, сейчас мы видим серьезную ситуацию в Беларуси, которой россияне в таком формате вряд ли ожидали. Потому большинство сил РФ отвлечены на северного соседа и попытку гибридной оккупации Беларуси – как минимум, содействию нынешнему президенту Лукашенко в сохранении им власти. С другой стороны, Россия продолжает готовиться к масштабным учениям Кавказ-2020, которые пройдут в сентябре и под видом таких учений РФ часто проводит агрессивные действия в отношении своих соседей (как, например, это было с Грузией в 2008 году).

Читайте такжеПодают воду два раза в день: в Крыму усиливается засухаРоссия допустила в Крыму кучу системных просчетов, которые уже не может повернуть вспять и даже захват Северо-Крымского канала их не устранит. Потому если даже допустить худший сценарий, то есть путем каких-то мероприятий, угроз и диверсий Россия получит доступ к Северо-крымскому каналу сейчас, это не спасает ситуации в этом году, так как канал еще нужно будет наполнить, а на это нужно определенное время.

К примеру, тот же Симферополь мало зависит от наличия воды в каналах. Он больше зависит от горных хранилищ, которые Россия угробила за последние 6 лет в силу постоянных военных учений на полуострове. Эти же 6 лет Россия не только не чинила трубопроводы Симферополя, но и увеличила населения города за время оккупации, так как перевезла туда около 100 тысяч сотрудников оккупационного аппарата и не рассчитала возможности агломерации и доставки воды до жителей города.

Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник, специально для Главреда