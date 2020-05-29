Почему США решили сдать Гонконг Китаю

США могут ввести санкции против Китая

Парламент Китая принял новый закон о национальной безопасности Гонконга. Его принятием Китай сделал то, что не могли провести через местные власти Гонконга из-за антиправительственных протестов – усилил контроль силовых структур материкового Китая над Гонконгом и позволил им размещать свои штаб-квартиры в городе. Таким образом Пекин усилит борьбу с сепаратизмом и антиправительственными течениями в городе.

При этом они отвергают принцип "одна страна – две системы", но де факто принятый закон - это ещё один шаг на протяжении последних десятилетий к постепенной ликвидации отдельной системы в Гонконге.

Заявление Помпео о Гонконге, прозвучавшее накануне, можно понимать двояко. Если следовать логике администрации Трампа по борьбе с Китаем в Гонконге, то получается, что его заявление - это критика китайских властей и, возможно, за этим заявлением стоит стремление администрации усилить давление на Китай через гонконгский вопрос, так как за ним последует введение санкций.

Но проблема в том, что между Гонконгом и Соединенными Штатами существует особый торгово-экономический режим, благодаря которому американские компании по льготным условиям работают в Гонконге ввиду его автономии. И бизнес этот достаточно большой - около 66 млрд долларов товарооборота по итогам прошлого года. Соответственно, заявление Помпео можно в этом случае трактовать как отказ от преференциальной торговли.

При этом есть и другая логика - если США откажется, то, по сути, они сдадут Гонконг Китаю. Но в таком случае не совсем понятно, кого именно они таким образом наказывают, кроме самих гонконгцев.

Читайте такжеАвтономии больше нет: Помпео поставил "диагноз" ГонконгуК слову, сам Трамп также не особо демонстрирует заинтересованность в вопросе Гонконга - от него ни разу не звучало каких-то громких заявлений об этом. Более того, в прошлом году были публикации, согласно которым Трамп якобы предлагал Си Цзиньпину забыть о вопросе Гонконга в обмен на получение информации о работе в Китае сына Джо Байдена. Напротив, для Трампа куда важнее имплементация торговой сделки с Китаем, переговоры по которой он сам называл успешными.

И так как заявление Помпео было коротким, теперь следует ждать дальнейших шагов. Если это будут персональные санкции как это было ранее, то они не повлияют на течение конфликта двух стран . Обострить ситуацию могут санкции экономические, однако не думаю, что США решаться их вводить, поскольку они ударят и по Штатам - взаимозависимость никуда не делась даже после того, как Трамп попытался её уменьшить.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда