"Посол в МВФ": что не так с заменой украинского посла в США

Оксана Маркарова

Выдвижение Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США - очень необычная ситуация.

Во-первых, так рано об этом обычно не сообщают, во всяком случае до утверждения кандидатуры Президентом. Чаще всего не сообщают и до получения агремана (т.е. согласия принимающей стороны). Могли быть утечки информации о возможности назначения, а тут проинформировал сам министр, да еще до утверждения кандидатуры. Что-то тут не так. Кто-то очень сильно продвигает кандидатуру Оксаны Маркаровой. Вопрос, кто и зачем?

Столь раннее информирование об этой кандидатуре может иметь неоднозначный эффект. Либо хотят узнать реакцию команды Байдена, а может послать им заранее сигнал о таком назначении. А может таким образом кандидатуру заранее ставят под огонь критики и интриг. Ведь вопрос о назначении еще не решен.

Читайте такжеЧто стоит за сливом о замене посла в СШАВо-вторых, а почему меняют посла Ельченко? Министр Кулеба говорит о плановой ротации. Но Ельченко только год назад назначили. До плановой ротации минимум 2-3 года надо ждать. И здесь что-то не так. Либо с Ельченко что-то, либо нашего посла в США меняют под Байдена и его команду. Но почему тогда Оксана Маркарова?

При всем к ней глубоком уважении, она очень опытный и очень профессиональный финансист, была хорошим министром финансов, но она – не профессиональный дипломат. В общем-то не редкость, когда послами назначают политиков, людей из окружения нового президента, высокопоставленных чиновников. Но посол в США - это очень ответственная роль.

И не надо министру Кулебе удивляться, что анонсирование кандидатуры Оксаны Маркаровой воспринимается как назначение "посла в МВФ". Это вполне логичная реакция, исходя из ее бэкграунда.

Но у нашего посла в США должны быть гораздо более широкие функции, чем только отношения с МВФ. И прежде всего, это выстраивание отношений с новой администрацией США, согласование визита Президента Украины в США и т.д. И здесь много сугубо дипломатических и политических тонкостей. Но готова ли к выполнению таких задач Оксана Маркарова?