УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

"Посол в МВФ": что не так с заменой украинского посла в США

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

20 ноября 2020, 19:22

Анонсирование кандидатуры Оксаны Маркаровой воспринимается как назначение "посла в МВФ".

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Выдвижение Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США - очень необычная ситуация.

Во-первых, так рано об этом обычно не сообщают, во всяком случае до утверждения кандидатуры Президентом. Чаще всего не сообщают и до получения агремана (т.е. согласия принимающей стороны). Могли быть утечки информации о возможности назначения, а тут проинформировал сам министр, да еще до утверждения кандидатуры. Что-то тут не так. Кто-то очень сильно продвигает кандидатуру Оксаны Маркаровой. Вопрос, кто и зачем?

Столь раннее информирование об этой кандидатуре может иметь неоднозначный эффект. Либо хотят узнать реакцию команды Байдена, а может послать им заранее сигнал о таком назначении. А может таким образом кандидатуру заранее ставят под огонь критики и интриг. Ведь вопрос о назначении еще не решен.

Читайте такжеЧто стоит за сливом о замене посла в СШАВо-вторых, а почему меняют посла Ельченко? Министр Кулеба говорит о плановой ротации. Но Ельченко только год назад назначили. До плановой ротации минимум 2-3 года надо ждать. И здесь что-то не так. Либо с Ельченко что-то, либо нашего посла в США меняют под Байдена и его команду. Но почему тогда Оксана Маркарова?

При всем к ней глубоком уважении, она очень опытный и очень профессиональный финансист, была хорошим министром финансов, но она – не профессиональный дипломат. В общем-то не редкость, когда послами назначают политиков, людей из окружения нового президента, высокопоставленных чиновников. Но посол в США - это очень ответственная роль.

И не надо министру Кулебе удивляться, что анонсирование кандидатуры Оксаны Маркаровой воспринимается как назначение "посла в МВФ". Это вполне логичная реакция, исходя из ее бэкграунда.

Но у нашего посла в США должны быть гораздо более широкие функции, чем только отношения с МВФ. И прежде всего, это выстраивание отношений с новой администрацией США, согласование визита Президента Украины в США и т.д. И здесь много сугубо дипломатических и политических тонкостей. Но готова ли к выполнению таких задач Оксана Маркарова?

новости США Владимир Фесенко Оксана Маркарова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Трамп сделал то, что не удалось КГБ, Бен Ладену и Китаю вместе взятымТрамп сделал то, что не удалось КГБ, Бен Ладену и Китаю вместе взятым Почему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и РоссииПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России Путин проглатывает от Эрдогана просто всёПутин проглатывает от Эрдогана просто всё Украину постигло возмездие: будет ли повторное закрытие границУкраину постигло возмездие: будет ли повторное закрытие границ Чем закончится война Зеленского и КСУЧем закончится война Зеленского и КСУ
Следующий материал

Последние новости

19:45
Путин объяснил, почему Россия вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе
19:44
Financial Times прогнозирует обвал курса доллара на 20% Видео
19:29
Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы Видео
19:27
В МИД Украины высмеяли Лукашенко из-за "спецслужб США в Киеве" Видео
19:26
Disney готовится выпустить сразу три фильма онлайн
Реклама
19:25
В ОП рассказали подробности пребывания Зеленского в Феофании
19:22
"Посол в МВФ": что не так с заменой украинского посла в США мнение
19:21
В больнице Киева повесилась пенсионерка с коронавирусом Видео
19:18
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
19:11
Революционный контроллер DualSense для PS5 научили работать с ПК Видео
18:55
Ученые установили, когда человеку нужно бояться коронавируса больше всего Видео
18:55
Холостячка 2020 - что было в 5 выпуске 13-11-2020: первый поцелуй Видео
18:54
Тотальный локдаун на Новый год: у Зеленского объяснили ситуацию Видео
18:48
Потеря слуха: названы ранние признаки Видео
18:47
CD Projekt показали обновленные системные требования Cyberpunk 2077
18:37
У сестры Ольги Бузовой случился инсульт
18:31
Кабмин назначил нового министра энергетики
18:23
Зеленский обратился к Венецианской комиссии из-за скандала с КСУ Видео
18:21
В оппозиции Беларуси допустили поражение в битве с Лукашенко Видео
18:20
Эксперт порадовал украинцев валютным прогнозом Видео
Реклама
18:12
"Не выхожу из дома": новый участник Вар'яти-шоу сделал неожиданное признание
18:08
Угрожает нацбезопасности Украины: известного российского музыканта внесли в "черный список"
17:31
​Ученые назвали самую неблагоприятную для распространения коронавируса погоду​ Видео
17:20
Роль Турции в Нагорном Карабахе: Франция бьет тревогу и выдвигает требование Видео
17:10
Людмила Барбир сообщила о странном осложеннии от коронавируса Видео
17:03
Части Украины грозит опасная погода: синоптик назвала регионы Видео
16:57
Время вернуться в GTA Online: игроки впервые отправятся за пределы Лос-Сантоса Видео
16:37
QR-коды и контроль над самоизоляцией: Минцифра сообщила об усилении карантина Видео
16:29
"Получат в 10 раз больше": Алиев назвал условие возобновления войны в Карабахе Видео
16:10
В ЕС рассказали, как Украина присоединилась к наказанию Лукашенко Видео
16:04
Майли Сайрус и Дуа Липа сняли клип про бывших Видео
15:56
Остаться в живых после COVID-19: эксперт объяснила, как спастись при коронавирусе Видео
15:49
Минздрав опубликовал новый список стран красной и зеленой зон Видео
15:39
Михайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запреты
15:37
Мотор Сич теряет ценность, а ее технологии без инвестиций устаревают — блогер
15:32
"Минирование" ЦУМа в Киеве: стало известно, чем все закончилось
15:15
Мы можем быть героями - о чем новый сериал Родригеса Видео
15:12
Краткий ликбез по металлопластиковым окнам новости компании
14:54
Сцены секса, отсылки к Ведьмаку, плюсы и минусы игры – впечатления журналистов о Cyberpunk 2077 Видео
14:47
В РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войск Видео
Реклама
14:41
Бундестаг отказал в поддержке Северному потоку-2 Видео
14:40
Гражданская война весной и база США в Киеве: Лукашенко оценил ситуацию в Беларуси Видео
14:34
Холодные руки и ноги: как улучшить кровообращение Видео
14:11
"Уже более семи месяцев": танцор Женя Кот раскрыл свое утреннее увлечение
13:59
"Вы оставили нас без штанов": во Львове рестораторы из-за карантина оголились на видео Видео
13:57
"Оторванная рука": в Харькове прогремел взрыв – что известно
13:43
В Кабмине сделали заявление о планах по возвращению Донбасса вместе с Крымом Видео
13:37
"Предупреждать не будем": в полиции рассказали о наказании за игнор масок Видео
13:30
Лев с гениталиями: проект нового большого герба Украины спровоцировал скандал в сети Фото
13:28
The Last of Us, God Of War, Metro – распродажа "Чёрная пятница" пришла в PS Store
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять