Путин махнул на Украину рукой? Как изменилась российская пропаганда

Планы Путина относительно Украины не изменились / Reuters

За год правления Зеленского мы отвыкли от российской угрозы. При Порошенко она лезла со всех сторон, просачиваясь в наш коллективный разум вперемежку с мовою та вірою

Но бывшего президента не стало (в политическом смысле). Утихли грантоеды, которым выделяли миллионы долларов на противодействие российской пропаганде – и куда все девалось?

А ведь российская угроза никуда не исчезла. Пока наш мозг отдыхает, российская пропаганда делает свое дело. Прямо в эти дни по российскому телевидению ведется массированная бомбардировка тезисами о том, что:

— Украина на грани распада

— страна разваливается на части

— государством управляют бездари

— федерализация неизбежна

— бойтесь даже смотреть в сторону Украины.

Нас по-прежнему пытаются расколоть. В идеале – по линии Днепра. По линии языкового разлома, разлома религиозного и культурного.

Теме 9 мая в этой связи отдельный информационный фронт. Фашисты и бандеровцы опять подняли голову в Украине. Они пытаются осквернить достижения наших дедов. Почему люди не могут просто понести букет цветов к памятнику советскому солдату? Почему тут же появляются националисты (намек на "нацисты"), которые бьют ветеранов и вызывают возмущение затравленных русскоязычных граждан. Мерзавцы…

Читайте такжеНад жалким фюрером Путиным уже начинают смеятьсяЧасть этих тезисов повторяют уже внутри страны наши телеканалы и онлайн-СМИ. Я не хочу вдаваться в рассуждения, правда это или нет. Мне тоже часто кажется, что Украиной правят бездари. Я точно знаю, что ветеранов у нас не бьют, а память о войне чтят со всех сторон. Я уверен, что так называемые буйные националисты – это или городские сумасшедшие, или продукт финансирования СБУ/ФСБ/Деда Мазая.

Но я хочу порассуждать о том, ЗАЧЕМ это делается. Ведь пропаганда на то и пропаганда, что она не делает факт-чекинг. Ее не интересует Истина. Ее интересует влияние на умы, а для этого она использует Мифы. Которые зачастую сама же и создает.

Вот три важных факта, которые нужно понимать о российской пропаганде в эпоху Зеленского.

Факт первый. Ее цель неизменна – возврат Украины в сферу влияния России

Признайтесь, у вас тоже мелькала мысль, что Россия махнула на нас рукой. Что Путину все надоело, он решил, что пусть укры сами возятся, не нужны они. "Великая Россия справится и без вас".

Так вот, гоните эти мысли. Я уверен, что такие мысли российскую власть точно не посещают. Кремль по-прежнему рассматривает Украину как российскую сферу влияния. Это ведь так логично. Во-первых, мы под боком у России. Во-вторых, за счет СССР у нас так много общего – от хрущевок и девятиэтажек до мышления советской школы. В-третьих, огромная часть населения Украины этнически имеет российские корни, а значит, подсознательно контакт есть.

Добавим сюда старую добрую истину о том, что без Украины не существует буферная зона для Москвы. Сугубо военная логика указывает, что территория Украины нужна России как минимум до Днепра. Ну и коридор до Крыма – это святое.

Поэтому стремление вернуть Украину в орбиту России никуда не исчезло.

Можете представить себе уже старого, но все еще полновластного Путина. Он сидит в своем кабинете и по-прежнему вынашивает планы еще при жизни захватить Украину. Думаю, для него это уже давно личная миссия, как было личной миссией захватить Крым, на территории которого служил его отец. Поэтому он сидит в своем кабинете, и ему совершенно все равно коронавирус и бедность в регионах России. Он мыслит большими планами, и временами с удовольствием посматривает очередные выпуски Соловьева и Киселева.

Читайте такжеПока Путин прятался в бункере, зашаталась его главная скрепаОн наивный, неопытный и не имеет реальной власти. Но все равно еще не время, понимает Путин. Нужно еще подождать. Американское влияние в Украине все еще сильно. Поэтому будем понемногу забивать информационные гвозди. О "соросятах". О том, как бездарные чиновники разваливают страну. О том, как внутри Украины нет мира и согласия.

Вот и работает российская пропаганда, снаружи и внутри Украины.

Факт второй. Российская пропаганда не остановится.

И опять признание. Меня неоднократно посещала мысль, что с приходом Зеленского российская пропаганда потеряла свой вес в Украине. И что мы движемся к миру. Пусть этот мир будет болезненным, но наконец появилась сила, которая не хочет зарабатывать на войне, а хочет ее просто прекратить.

Но потом я каждый раз включал ТВ и понимал: ничего подобного. Просто российская пропаганда сменила алгоритм.

Во времена Порошенко мы устали от пропаганды войны. Нас утомляла не столько война, сколько скотское поведение власти на этом фоне. Президент и его окружение откровенно распухали от денег, хотя страна все глубже погружалась в яму экономической депрессии. Поэтому когда я в числе 73% избирателей отдал голос за Зеленского, я голосовал против несправедливости. И я действительно рад, что Порошенко забрал в политическую могилу и свою пропаганду.

Кстати, поведение экс-президента показательно. Как только он отошел от власти, ему стали совершенно безразличны и армія, и віра, и мова. Порошенко спокойно наблюдает, как работает российская пропаганда. Единственное, что он предпринимает в этой связи, — критикует Зеленского. Эта тактика называется "чем хуже, тем лучше". Ни о какой государственной позиции тут речь не идет. Порошенко – политический барыга. Он делает то, что выгодно ему, а не стране. Ему на самом деле совершенно все равно, что Украину пытаются разделить. Запомним это.

Читайте такжеКак Лукашенко с легкостью уделал ПутинаЧто касается Зеленского, то он наверное уже осознал: никакого мира Россия не хочет. Россия продолжает разыгрывать старую добрую легенду о том, что в Украине происходит гражданская война. И воюют Украина с ДНР/ЛНР, Россия тут вроде как не причем. Россия вроде как не ведет никакую войну. Это мы сами с собой воюем.

Так вот, никакие мирные инициативы Зеленского не будут работать, пока Россия не хочет завершить войну. Кремлю совершенно ничего не стоит даже во время кризиса подогревать огонь войны на Донбассе, а попутно – ездить Путиным на Нормандский формат. Учитывая масштаб РФ, это почти не обременительно.

Попутно российская пропаганда объясняет: во всем виновата Украина. Это она не выполняет Минские соглашения. Это она не хочет окончания войны. Все это бред, даже не пытайтесь найти там логичное зерно. Смысл в том, что России выгодно поддерживать эту тлеющую войну, нанося боковые удары через пропаганду.

Кстати, Украина даже не пытается защищаться от этих ударов. Российские телеканалы очень даже в ходу на Востоке и на Юге Украины. У них лучше картинка, у них ярче шоу, их ДОБРОВОЛЬНО смотрят миллионы украинцев. А потом включают украинские каналы, а на них эксперты подтверждают все те тезисы, которые гуляют на российских каналах. "Значит, правда", — решают для себя неискушенные зрители.

Что им противопоставляет Зеленский? Правильно, ни-че-го. Он и его игрушечный парламент заняты играми в песочнице. Они возят маски, делят местные выборы, грызутся из-за бюджетов на дороги.

Это – крайне недальновидно с точки зрения Зеленского. Но он – политический ребенок, мы уже поняли. А его так называемые спонсоры – барыги. Государственников среди них – ноль, это мы тоже поняли. Но Украина имеет один неоспоримый плюс.

Факт третий. Ну и хорошо. Все равно решать — нам

Беспомощность Зеленского и подлое тихушничество Порошенко – вообще не приговор.

Да, против Путина сегодняшняя Украина бессильна. Но Путин совершенно бессилен перед лицом куда более страшного врага – Времени.

Время – на стороне Украины.

Всем нам известен синдром ДНР/ЛНР. Там уже родилось и выросло поколение, которое не знает, что такое Украина. Но то же самое происходит и в Украине. Появляются все новые поколения, которые мыслят себя гражданами отдельного государства. Они не понимают таких мифов, как "братья-славяне", "братские республики", "единая культура".

Читайте такжеПочему Путин на самом деле сбежал в кустыДа, они слушают российскую музыку, но они точно так же слушают и американскую, и корейскую. Они с воздухом пропитываются опытом того, что можно жить без России. Да, старшее поколение говорит, что у нас не работают заводы. Но новое поколение и не хочет на завод. Оно может запросто поехать на заработки в Германию или Чехию. Или поступить в университеты США и Швейцарии.

Для новых поколений украинцев Россия ассоциируется не только со Шнуром и Фейсом, но и с войной на Донбассе. Они видят на улицах ветеранов уже ЭТОЙ войны. И это имеет эффект сильнее, чем споры о том, как правильно произносить: "Великая Отечественная" или "Вторая Мировая".

Новые украинцы называют ветеранами и воинов УПА, и воинов Советской Армии. Да, мы как страна сшиты из двух половин. Да, эти половины не всегда ладят друг с другом. Но это не значит, что мы распадемся. Эти две половины — источник бесконечного развития. Любая уважающая себя страна имеет точно такие половины. Север и Юг в США, Англия и Шотландия в Великобритании, северные и южные штаты в Индии, Север и Юг Китая.

Я вижу иначе. Полуостров Украины откололся от материка России и все больше отдаляется от него. А яркая российская пропаганда всего лишь цепляет старшее поколение, которое, к сожалению, не вечно. Это как костры на том берегу. Чем они ярче, тем четче мы осознаем, что наш остров плывет все дальше.

Уже через 20 лет население Украины будет ментально состоять не из граждан СССР, а из граждан отдельной Украины. Они не будут делить мир на "наших" и "чужих". Они будут воспринимать Толстого и Чайковского точно так же, как Золя и Бетховена. Дай Б-г здоровья и долголетия нашим родителям, но статистика неумолима. Они уже никогда не изменятся, но давайте не будем мешать им держаться Их идеалов.

Поэтому пусть себе работает кремлевская пропаганда. Пусть она беззубо шипит со всех сторон. Пусть рассказывает о том, что Украина на грани распада, что страной правят бездари, что федерализация неизбежна. Пусть проходят парады на Красной площади.

Это ничего не меняет. Назовем российскую пропаганду закалкой здравого смысла. Ну подумаешь, токсичная среда. Нас не убил Чернобыль, не убьет и российская пропаганда.

Хорошо для Украины, что есть пресловутое американское влияние. Хорошо для Украины, что "соросята" вросли в коррупционные схемы так же плотно, как наши родные олигархи. Хорошо для Украины, что сюда влиты миллиарды грантов. Хорошо для Украины, что есть дело Байдена.

Все это значит, что у международного капитала появился интерес в Украине. Украина – это смоляное чучелко международной политики. США, Британия, Германия и другие игроки завязли в нас кто зубами, кто хвостом, кто задней лапой. И мы будем их держать. Мы дадим им землю и Одесский припортовый. Пусть заглатывают еще больше. Это будет наше ДНР под боком у России.

Поэтому да здравствуют "соросята". Они выигрывают нам время. Со всем остальным мы как-нибудь справимся. Через 20 лет уйдут в небытие и барыги-олигархи, и Путин, и все старое мышление.

А Украина – останется.Поэтому нас ждет день будущей Неминуемой Победы.