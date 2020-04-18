Пылевые бури - только начало: почему Украине грозит катастрофа

Украине грозит засуха

Киевляне возмущаются пылевой бурей, гарью и селянами-идиотами, которые палят траву. Некоторые говорят о диверсии и попытках скрыть следы масштабных незаконных вырубок.

Все это так, но причина другая - необратимые изменения климата и активизация человека.

1. Я живу в Полесье и могу сравнивать. Попробую написать свои наблюдения.

Траву выпаливают каждый год. Это такая национальная традиция. Идиотская, не спорю. Но никогда не было таких последствий. Как и из-за сокрытия нелегальных вырубок. Почему? Потому что в Северной Украине Великая сушь.

Всю осень не было нормальных дождей, потом все радовались мягкой "европейской" зиме. Получите. Тетерев пересыхает, пруды высохли (полностью), малые полесские реки заболоченые из-за нехватки влаги в прошлых годах в этм году скорее всего не переживут лето. Меняются экосистемы.

Читайте такжеТакого еще не было: воздух в Киеве стал невероятно опасным, смог идет на другие городаВ таких условиях огонь может появится в сосновом лесу из-за зайчика в разбитой бутылке, а не то что от окурка. Не надо и диверсий. Хвоя и сухая трава (а молодой фактически нет!) как порох. Четыре дня назад у меня по соседству огонь по неосторожности за 20 минут уничтожил три дома. Колодец из которого пытались тушить, пока 25 минут молились о пожарной машине, опустел очень быстро. Сухо.

2. Агросектор - это наш локомотив. В Полесье распахали все. Все! И поймы рек, которые не трогали даже при СССР. Экологические нормативы? Не слышали! То, что стояло в виде лугов и молодого леса, сейчас это - поля. Лес выкорчеван, луга уничтожены. Грунт, если не говорить о поймах - это в основном песок.

Позавчера я попал в песчаную бурю на трассе между двух полей. Их вспахали прошлой осенью. До этого там был луг с молодыми деревьями. Издалека было видно как волнами снимается грунт. В средине бури не было видно ничего, даже аварийку.

Еще неделю назад я видел возле Иванкова пылевые смерчи на полях. Раньше я наблюдал такое только в зоне лесостепи. Это только начало.

3. Уже несколько лет из-за нехватки влаги сохнет лес. Сосну, которая составляет основу искусственных лесов Полесья, доедает короед, который пожирает ослабленные деревья. Сухостойный лес (понятно, что не только, но масштабы очень значительны) вырезается, новый садится, но он слишком мал для того, чтобы сдержать ветер.

Полесье - как тарелка, здесь нет многочисленных оврагов. В результате ветер не гасит ни что. Он как в трубах разгоняется по просекам. И это тоже только начало.

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4. Сколько птицеводческих комплексов было построено за последние 10 лет? Их строят не просто так. Находится подземное озеро и выстраиваются курятники. Скажем, возле Дымера и Гавриловки их площадь уже как город. Вы удивляетесь где вода? Спросите у наших куриных царьков, которые плевали на эту землю с высоты своего места в Forbes. Им тут не жить.

УКРАИНЕ ЕЩЕ ВЧЕРА НУЖНА БЫЛА КАЧЕСТВЕННАЯ И ДЕЙСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА И ЖЕСТОЧАЙШЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ОСОБЕННО С УЧЕТОМ ЗАПУСКА РЫНКА ЗЕМЛИ.

Простите что кричу капсом. И, да, я говорю сейчас не о поднятии штрафов за подпал травы. Это 0,5% от того что нужно сделать.