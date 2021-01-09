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Распад или диктатура: чем закончится кризис в США

Андрей Головачев

политический эксперт

9 января 2021, 10:10

США перестали быть демократией и, как следствие, потеряли моральное право требовать соблюдение демократических процедур в других странах.

Протесты в США сторонников Трампа
Протесты в США сторонников Трампа / GettyImages

Штурм Капитолия окончательно подвел черту под демократией в США. Ее больше нет, она растоптана и выброшена на свалку. Американцы более не способны проводить выборы так, чтобы общество согласилось с их результатами.

Теперь у Америки есть два базовых сценария: либо быстрый распад страны либо левая диктатура.

Причем, левая однопартийная диктатура (уродливый союз корпоратократии и охлоса, характерный для всех умирающих империй) сможет лишь отсрочить распад страны на два-три избирательных цикла и приведёт к тому, что распад будет более кровавым. Как будут разворачиваться конкретные исторические события предсказать в принципе невозможно, потому это точка бифуркации, в которой, как известно, незначительные на первый взгляд события могут привести к драматическим последствиям.

Читайте такжеАмериканцы окончательно потеряли свою АмерикуТрамп проиграл, потому что против него объединился весь истеблишмент и вся коррумпированная система не только в США, но и во всем западном мире. Его предал Верховный суд, который отказался рассматривать иски 17 штатов, его предал лидер республиканского большинства в палате представителей Митч Макконел, вице президент Майк Пенс и, похоже, его предала верхушка Пентагона. Все остальные высшие чиновники его правительства предали его еще раньше. Даже Твиттер заблокировал страницу Трампа!

Поэтому сейчас шансов у Трампа уже нет, а поднимать народ на восстание он не готов, так как понимает, что будет уничтожен физически. Точнее немедленно уничтожен: в США с этим строго.

Судьба Трампа незавидна. После официального вступления Байдена в должность в США начнётся реакция и, я допускаю, что Трамп будет арестован и более на свободу уже не выйдет. Однако его место займёт его дочь, которая, скорее всего, станет лидером новой партии, но республиканская партия быстро пойдет на спад.

Главный политический вывод: США перестали быть демократией и, как следствие, потеряли моральное право требовать соблюдение демократических процедур и соблюдения прав людей в других странах. Они, конечно, по привычке ещё будут пытаться указывать младшим братьям как надо жить, но это будет вызывать лишь гомерический хохот.

Читайте такжеКризиса в США уже нет - началась катастрофаЭто неизбежно приведёт к постепенному сворачиванию демократии во всем мире и нас ждёт эпоха доминирования авторитарных режимов во главе с Китаем.

Как все это отразится на Украине? В Украине резко пойдут на спад проевропейские и прозападные настроения и начнут возрастать пророссийские. Майдан будет окончательно десакрализирован. Наступит эпоха деморализации и уныния, причиной которой станет неспособность украинской элиты консолидироваться и предложить позитивную стратегию и осознание обществом отсутствия перспектив.

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