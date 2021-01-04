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Россию после Путина будут дезинфицировать, как Германию после Гитлера

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

4 января 2021, 10:15

Запад выносит вердикт и всем тем, кто будет "после Путина", придется с этим вердиктом считаться.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Bellingcat сообщил, что намерен опубликовать расследования, касающиеся отравлений ряда российских "общественно значимых лиц". Называются фамилии Быкова, Кара-Мурзы, Верзилова, каждый из которых в своей биографии имел случаи, с чем-то схожие со случаем с Навальным.

Цель вполне очевидна. Путинский режим должен ассоциироваться в международном плане исключительно как уголовно-мафиозный режим (что, в общем-то, сомнений и не вызывает), а любые контакты с ним, даже официальные или сугубо ритуальные, будут избыточно токсичными для любого западного политика.

Практика политических убийств (включая и собственных сограждан), конечно, не российское изобретение. Но здесь начинает действовать тот же принцип, что и в случае с допинговым скандалом: колются все, а попадаются российские спортсмены. Соответственно, санкции и остракизм. И никакие рассказы про норвежских лыжников-астматиков никому, кроме зрителей пропагандистских федеральных каналов в самой России, неинтересны.

В этом смысле задача по созданию плотной токсичной завесы вокруг путинского режима вполне решаема. Одно-два-пять расследований, и можно будет вводить санкции, касающиеся контактов на любом официальном уровне. В том числе и бизнес-уровне, кстати.

Остракизм имеет под собой вполне очевидную подоплеку - российскую знать попросту подталкивают к процедуре снятия нынешних управляющих российским Мафия Стейт.

Читайте такжеЗапад сказал путинскому окружению: "Давите бункерного изгоя"Впрочем, это совершенно не означает, что потом все по волшебству изменится, и российским политикам снова откроют двери. Это право придется заслуживать деятельным раскаянием и покаянием.

В новейшей истории подобная процедура уже имела место: денацификация в Германии. Она, безусловно, носила выборочный характер, победители сами определяли, кого считать нацистом, а кого - искренне заблуждавшимся. Но то, что Германия до сих пор несет на себе клеймо прокаженной и до сих пор несет ответственность за нацизм, который вышел с ее земли, факт. Это, в свою очередь, позволяет бывшим победителям более уверенно управлять германской элитой. Не "в лоб", а более изощренно.

С Россией будут поступать примерно так же. Российскую знать и российский народ обяжут нести коллективную ответственность за криминальный режим Путина, и подобного рода расследования вроде беллингкатовского - это подготовительная процедура.

То, что режим Путина криминален, то, что он по-бандитски расправляется со своими противниками (или кого он сочтет противником), в общем-то, сомнений не вызывает. Не удивлюсь, если всплывут и другие сюжеты, благо за время правления Путина их хоть отбавляй - от взрывов домов и странных "антитеррористических" операций с огромным количеством неосвещенных вопросов до серийных политических убийств и покушений.

Плохо другое: функцию суда над режимом должны брать здешние, российские, структуры. И ни при каких обстоятельствах не передавать это право за рубеж. Но в том и проблема, что внутри страны этот режим пока судить и приговаривать некому. А потому вердикт будут выносить иностранцы, и именно они закрепят этот вердикт на достаточно длительный период. И всем тем, кто будет "после Путина", придется с этим вердиктом считаться. Так, как с ним вынуждены считаться немцы или японцы. Хотя уже никого, кто мог бы нести ответственность за действия тогдашних режимов Германии и Японии, нет просто за давностью лет.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный Bellingcat Владимир Кара-Мурза Дмитрий Быков Петр Верзилов Эль Мюрид
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