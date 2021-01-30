Секс из подполья: нужно ли школьникам знать об однополой любви

Появление книг об однополой любви в наших школах – отголосок стремления Украины в Европу / Фото: УНИАН

Минкульт и Украинский институт книги приобрели более тысячи экземпляров книги "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" – детской сказки в формате комикса на тему однополой любви. И она уже распространена среди детских и школьных библиотек по всей Украине.

Её появление оценивать сложно, потому что не ясно, под каким соусом дальше будут подавать тему однополой любви в школах, и какое применение найдут этой книге.

Если её тихо "закопают" в библиотеках, не показывая ученикам (что возможно), то никаких последствий закупка иметь не будет. Если же она станет обязательной для прочтения, это – совсем другая история. Не могу даже представить, что будут рассказывать учителя, и сложно предположить, кто и как инструктировал учителей, что делать с этой книгой, и как объяснять детям тему, которая в ней затрагивается.

Если в западных странах узаконены однополые браки, то в Украине, наоборот, люди нетрадиционной сексуальной ориентации – по сути, "в подполье".

Украина всеми силами стремится в Европу и появление книг об однополой любви в наших школах является отголоском этого стремления. У нас пытаются перенимать практики европейских стран, но без учета, что там сексуальная грамотность преподается давно, и не как пропаганда секса: это – про гигиену, знание своего тела, понимание того, что с тобой происходит, откуда дети берутся. К тому же, во многих странах, где разрешены однополые браки, дети видят, что других ребят в школу могут привести и два папы, и две мамы. Там эта тема переносится в детскую литературу вполне естественно.

Читайте такжеДля чего украинским детям купили книги о "девчачьей любви"Но в Украине всего этого нет, и книга об однополой любви выглядит вырванной из контекста и странной для части общества. Мы, как и народы всех постсоветских республик, воспитаны в консервативной культуре. У нас "в стране секса не было". А потому появление подобного издания в школах может быть воспринято украинским обществом, родителями и учителями неоднозначно.

Как психолог, я – за свободу выбора: хочешь читать – читай, не хочешь – не читай. Если у ребенка уже возникают вопросы об однополой любви, то вполне нормально ответить ему на них и объяснить, что человек может родиться с гомосексуальностью, как с определенным цветом глаз или волос, и ученые уже обнаружили соответствующий ген. Подавать эту тему нужно так, чтобы у ребенка зарождалось уважение и принятие того, что люди бывают разными, а уважать человека нужно не за то, какая у него сексуальная ориентация, а за то, каков он, какие у него поступки.

Однако будут в Украине ли именно так преподносить тему однополых отношений – большой вопрос.

В идеале на эту тему должны сначала говорить законодательные акты, должно произойти принятие однополых отношений обществом. А на уровень школ впоследствии должны быть спущены программы, которые бы обучали сексуальной грамотности, как обучают математике, грамматике и литературе.

У меня в школе есть дети с ДЦП, аутизмом или гидроцефалией, с речевыми или генетическими нарушениями. И каждый год приходится проводить просветительскую кампанию среди других детей, донося мысль о том, что этот ребенок хоть и отличается от всех них, но он такой же, а потому относиться к нему нужно с уважением, принимать его, а не тыкать в него пальцем. С людьми, сексуальная ориентация которых не такая, как у большинства – та же история.

Само явление только сейчас начинает находить свое отражение в законодательстве разных стран, и на принятие этого факта может уйти и 50 лет, и 100. В Украине же решили "начать с конца" и, в первую очередь, забросить в школы только "верхушку айсберга", без азов.

Например, я родилась левшой. Но во времена, когда я училась, в школу нельзя было прийти левшой – это считалось чем-то неправильным, и потому учительница привязывала мне руку, чтобы я писала правой. Вы можете представить, чтобы сейчас левше привязали руку? Это звучит как дикость. Левшей всегда было меньше, чем правшей. А потому вывод общества был таким: левши – неправильные.

Это – параллель с темой однополой любви: большинство людей – традиционной сексуальной ориентации, а, значит, думают они, меньшинство можно заклевать только на основании того, что они не такие, как основная масса людей. Может быть, через 20-30 лет такое отношение к сексуальным меньшинствам будет тоже казаться дикостью, как и отношение к левшам 40 лет назад.

Марина Романенко, психолог, основатель Академии профессиональных родителей, специально для Главреда