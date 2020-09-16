Сплошные подводные камни: что не так с госбюджетом-2021

Проект госбюджета сбалансирован, но нереалистичен / firtka.if.ua

В парламенте зарегистрировали проект государственного бюджета на 2021 год.

В 2020 году дефицит бюджета составляет 300 миллиардов гривен, хотя в начале года он составлял только 87 миллиардов. На будущий год у нас дефицит в 270 миллиардов при росте ВВП в 4,5%, за счет которых планируют увеличить финансирование большинства госорганов.

В целом нынешний проект госбюджета хоть и сбалансированный, но нереалистичный, так как в действительности в нем хватает подводных камней, которые напрямую с финансированием госорганов никак не связаны.

Например, нереалистичный прожиточный минимум в 2200 гривен при реальных 5 тысячах. С учетом того, что все социальные программы строятся на цифре в 2200 гривен, это влечет за собой сокращение субсидий и других выплат при грядущем повышении тарифов.

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Кроме того, в проекте бюджета планируется повышение минимальной заработной платы, на что заложен 41 миллиард гривен компенсаций. Но так как эти компенсации ложатся в дефицит госбюджета, это говорит о том, что придется брать деньги, чтобы их проесть вместо того, чтобы отправить их в инвестиции.

И это – только часть нюансов, за которые будут цепляться депутаты при принятии госбюджета. Потому между тем, что подано в Верховную Раду сейчас и тем, что будет принято в виде бюджета – большая разница, так как перед вторым чтением однозначно будут вноситься серьезные изменения и по тексту закона, и по распределению средств.

Тем более, что на носу местные выборы и, чтобы, например, выделить дополнительные деньги в регионы, эти средства нужно будет у кого-то забрать.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, специально для Главреда