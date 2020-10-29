Темные времена: чем закончится поражение Слуги народа на выборах

Поражение Слуги народа на местных выборах запустит цепочку переформатирования власти в стране

Ситуация с тем, какие коалиции будут образовываться в местных советах по итогам выборов в Украине, вполне прозрачна. В Украине фактически не существует идеологических партий, разве что частично к таковым можно отнести Свободу и ОПЗЖ. Все остальные – это околобизнесовые проекты, своего рода партийная обслуга или бизнеса, или определенных людей.

Слуга народа в этом плане – показательный пример. Она не является партией, потому что не имеет ни истории, ни идеологии, ни партийной деятельности. Слуга народа является лишь некой проекцией президента Зеленского: если убрать Зеленского – сразу исчезнет и эта проекция.

Поэтому никаких проблем с объединением различных политических сил на местном уровне – в местных советах – не будет.

Однако есть важный момент. Если в городе – сильный мэр (как правило, речь идет о крупных городах Украины), то он сможет объединить вокруг себя кого угодно. Вокруг сильных мэров смогут объединиться политические силы, кроме разве что Слуги народа. Потому что большинство мэров крупных городов находятся в конфронтации с Киевом.

Следовательно, возможны любые коалиции в крупных городах, за исключением Слуги народа.

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Кроме того, украинское законодательство не предусматривает обязательного образования коалиций в местных советах, в отличие от Верховной Рады. Поэтому на местах коалиции будут образовываться под конкретное голосование, а это опять-таки означает, что объединяться может кто угодно и с кем угодно.

Идеологии нет – есть деньги. Поэтому легко будут вместе голосовать любые политические силы, которым будет выгодно в финансовом плане принятие того или иного решения. Например, в Киеве так происходит постоянно, и ни у кого это не вызывает ни вопросов, ни удивления.

Таким образом, чаще всего партия власти, то есть Слуга народа, будет оставаться в меньшинстве. Она будет ориентироваться на Киев, а Киев, конечно же, не будет соглашаться, например, на объединение с Европейской солидарностью или с ОПЗЖ. Подчеркиваю – на официальное объединение. А ситуативное объединение будет происходить постоянно и без согласования с Киевом.

Следовательно, под сильным мэрами будут создаваться устойчивые коалиции из любых участников, за исключением Слуги народа. В других городах, где нет сильных мэров, будут образовываться ситуативные коалиции из кого угодно. А Слугу народа при этом далеко не всегда будут приглашать даже в ситуативную коалицию.

Читайте такжеЛузеры выборов-2020: чье политическое будущее теперь под вопросомНесколько городов, областей, территориальных общин, где позиции Слуги народа достаточно сильны, партия власти может объединяться с Голосом и другими, кроме ОПЗЖ и Евросолидарности. Но таких городов немного.

Какой будет конфигурация в Киевском городском совете, куда прошли УДАР, Европейская солидарность, Слуга народа, Голос, Единство Омельченко, ОПЗЖ и Батькивщина? В Киеве будет вариант, где сильный мэр. Скорее всего, УДАР и ЕС образуют между собой понятийное большинство, то есть они будут договариваться между собой в отношении каждого голосования.

Так же будет в Днепре, в Одессе и в большинстве областных центров: политические силы, которые получили первое-второе места, неофициально будут объединены и постоянно будут голосовать вместе.

Относительно Слуги народа стоит отметить, что, если бы эта политическая сила вообще не пошла на выборы, ничего бы не изменилось. Ведь есть законопроект о префектах, и у "слуг " и так есть полная вертикаль власти: Кабинет министров, Верховная Рада с ее монобольшинством, Офис президента и тому подобное.

Но партия власти приняла участие в местных выборах – и откровенно проиграла. Если сравнить уровень поддержки Слуги народа на прошлогодних парламентских выборах, когда она получила 43% голосов, а сейчас – дай Бог, чтобы было 15%. То есть уровень поддержки упал почти втрое! И вот это, безусловно, создаст для власти проблемы. Ведь теперь все – не только политики, но и украинское общество – увидели, что "Акела промахнулся", что Зеленский уже не такой сильный, а, значит, можно и не выполнять его решения, и ничего за это не будет.

Осознание того, что" зеленые " во главе с Зеленским теперь не такие мощные, неизбежно будет вызывать попытки переформатировать Верховную Раду, правительство и тому подобное. То есть это запустит цепочку переформатирования власти в стране, и толчком к этому станет именно откровенное поражение "слуг народа" на местных выборах.

Именно поэтому было бы лучше для "слуг народа", если бы они вообще не участвовали в местных выборах, потому что тогда бы сохранялось впечатление, что они по-прежнему сильны. Таким образом, они потеряли ореол непобедимости.

Поэтому для власти наступают тяжелые времена…

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда