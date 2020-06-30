Что означает назначение Турчинова в штаб партии Порошенко

Александр Турчинов вернулся в большую политику / УНИАН

Важная и знаковая политическая новость.

Александр Турчинов объявил, что возглавит штаб партии Петра Порошенко Европейская солидарность.

Это заявление он сопроводил длинными размышлениями на тему реванша и "пятой колонны".

Турчинов - человек, на которого ориентируется значительная часть майдановской тусовки. Особенно та часть, которая скептически до сих пор относилась к Порошенко и искала какую-то альтернативу. То в Голосе, то в Нацкорпусе, то ещё где-то.

Голос сдулся, Нацкорпус и прочие националисты окончательно маргинализировались, остался Порошенко.

И переход под его знамёна Турчинова знак того, что именно под знамёнами экс-президента будут собираться промайдановские силы.

Для противников Порошенко это и хорошо, и плохо. Плохо потому что увеличивает его рейтинг и усиливает политический вес. А хорошо это потому что у Порошенко огромный антирейтинг. И для любой партии, которую он возглавит (кто бы к этой партии не присоединялся), потолок - это 25-30 процентов поддержки. И теперь уже, похоже, другой, более сильной, альтернативы ему на этом фланге уже не будет. По крайней мере в ближайший год-два.