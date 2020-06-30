УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что означает назначение Турчинова в штаб партии Порошенко

Под знамёнами экс-президента перед выборами будут консолидироваться все промайдановские силы.

Игорь Гужва

журналист

30 июня 2020, 10:28
Турчинов
Александр Турчинов вернулся в большую политику / УНИАН

Важная и знаковая политическая новость.

Александр Турчинов объявил, что возглавит штаб партии Петра Порошенко Европейская солидарность.

Это заявление он сопроводил длинными размышлениями на тему реванша и "пятой колонны".

Турчинов - человек, на которого ориентируется значительная часть майдановской тусовки. Особенно та часть, которая скептически до сих пор относилась к Порошенко и искала какую-то альтернативу. То в Голосе, то в Нацкорпусе, то ещё где-то.

Голос сдулся, Нацкорпус и прочие националисты окончательно маргинализировались, остался Порошенко.

И переход под его знамёна Турчинова знак того, что именно под знамёнами экс-президента будут собираться промайдановские силы.

Для противников Порошенко это и хорошо, и плохо. Плохо потому что увеличивает его рейтинг и усиливает политический вес. А хорошо это потому что у Порошенко огромный антирейтинг. И для любой партии, которую он возглавит (кто бы к этой партии не присоединялся), потолок - это 25-30 процентов поддержки. И теперь уже, похоже, другой, более сильной, альтернативы ему на этом фланге уже не будет. По крайней мере в ближайший год-два.

Александр Турчинов Петр Порошенко Европейская солидарность Игорь Гужва новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:31
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июля: разрушительные эмоции и жертва сплетен
10:28
Что означает назначение Турчинова в штаб партии Порошенко мнение
10:21
"Меркель - тупая, Мэй - дура": СМИ уличили Трампа в оскорблении мировых лидеров
10:21
Украинцев не пускают в Евросоюз: в Минздраве объяснили ограничения на въезд Видео
10:19
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
10:03
Болит в правом боку: причины, симптомы, профилактика
09:55
Что будет с мировой экономикой после коронавируса мнение
09:30
Эколог назвал причину сильных пылевых бурь в Украине Видео
09:28
Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран с 1 июля, украинцам пока нельзя - BBC Видео
08:46
Коронавирус в Украине опять ускорился: за сутки заразились сотни человек Видео
08:38
Соблазн Зеленского мнение
08:24
"Проблема мирового масштаба": оппозиционер "проехался" по России
08:19
Вирус легко передается: ученые предрекли миру новую пандемию Видео
08:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 июня: влиятельный покровитель и процветание Видео
07:28
Коронавирус в Украине и мире на 30 июня: за сутки выявили 160 тысяч больных Видео
06:54
Через 20 лет Украина столкнется с проблемой голода - эколог Владимир Борейко
06:33
Мода осень 2020 – главные тренды и новинки предстоящего сезона - фото Фото
06:01
Тарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине Видео
05:27
"Козни тайных врагов и кидалово": названы лузеры июля по знаку Зодиака
05:04
Эксперт рассказал, какая минеральная вода полезнее всего для тела
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять