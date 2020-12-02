УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Приняли, да не то: почему предприниматели не радуются отсрочке РРО

Ксения Ляпина

Экс-глава Государственной регуляторной службы

2 декабря 2020, 08:37

Закон о РРО не решает проблем предпринимателей, а лишь откладывает их на год.

false
Предприниматели протестуют против обязательной установки РРО / Главред

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада приняла законопроект 4439-д о фактическом переносе тотальной фискализации. То есть не его отмене, как того требовали предприниматели или предлагали народные депутаты-авторы законопроектов 3853-1, 3853-2 и, кстати, альтернативного 4439-1. Как говорится, почувствуйте разницу – отменить смертную казнь или перенести ее. Именно поэтому предприниматели это не восприняли как позитив.

Потому что законопроект, который приняли, означает фактическую консервацию состояния 2020 года до 2021 года. В частности, согласно ему, фискализации, то есть установлению обязательных фискальных регистраторов расчетных операций (РРО) подлежат только те группы упрощенной системы налогообложения, которые торгуют сложной бытовой техникой и лекарственными средствами. Кроме того, к законопроекту вернули также норму о торговле с РРО ювелирными изделиями. И вот это, к слову, удивило предпринимателей, потому что Слуги народа раньше этого не предлагали.

То есть то, что больше всего смущало бизнес – торговлю текстилем (потому что под ним правительство понимало широкий спектр товаров, в частности всю одежду и обувь), торговлю запчастями – в итоге не включили в те группы, от которых будут требовать с 1 января 2021 года наличия РРО.

Читайте такжеПротесты под Радой: предприниматели достигли договоренности с нардепамиЕще один момент, принятия которого предприниматели требовали в вышеупомянутых законопроектах – это индексацию в минимальных заработных платах границ для 1,2,3 групп "упрощенцев", за превышение которой также нужно устанавливать РРО. Такой предел существовал с 2015 года на уровне 1 миллиона гривен. Но, понятно, что миллион в 2015 и в 2020 – это разные вещи. Поэтому предприниматели предлагали увеличить этот предел, умножив его на индекс инфляции, то есть увеличить с 1 до примерно 4 миллионов. Но депутаты и здесь приняли не совсем то, потому что повысили эту границу до уровня 220 минимальных заработных плат, то есть подняли ее лишь примерно на 400 тысяч (хотя и это - условный предел). Кстати, хорошо, что депутаты не стали голосовать за президентский законопроект, который, прямо говоря, был еще хуже того, что приняли народные депутаты, поскольку он предусматривал фискализацию 65-70% от всего количества ФЛП в розничной торговле.

Безусловно, то, что проголосовали, также мало чем нравится предпринимателям, но пока что это лучшее, что предлагали. Потому что предприниматели в принципе хотели добиться изменения Кодекса и не возвращаться к этому вопросу.

Но, с другой стороны, теперь появилось время, за которое можно убедить народных избранников в необходимости принятия вышеназванных законопроектов, потому что их никто не снимал с повестки дня – это отдельные документы, которые имеют совсем иной смысл в сравнении с принятым, и еще могут принести результат.

Ксения Ляпина, экс-председатель Государственной регуляторной службы, активистка движения SaveФОП, специально для Главреда

Верховная Рада протесты кассовые аппараты ФОП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Россия крупно облажалась в Нагорном КарабахеРоссия крупно облажалась в Нагорном Карабахе Трамп выиграет эти выборы - и будет убитТрамп выиграет эти выборы - и будет убит Украинцев еще никогда не грабили так, как при ЗеленскомУкраинцев еще никогда не грабили так, как при Зеленском Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшитсяЕсть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится Украинцам нравится, когда их дерут как Сидорову козуУкраинцам нравится, когда их дерут как Сидорову козу
Следующий материал

Последние новости

08:55
Боль в печени: на что обратить внимание, пока не потребовалась пересадка
08:55
Эпидемиолог разнес в пух и прах локдаун в Украине на праздники Видео
08:48
Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты – за сутки поставили еще свыше 1700 диагнозов Видео
08:37
Приняли, да не то: почему предприниматели не радуются отсрочке РРО мнение
08:21
Кровотечение и расстройство: выявлены побочные эффекты имбирного чая Видео
Реклама
08:14
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
08:06
Коронавирус в Украине 2 декабря – за сутки выявили более 13 тысяч больных Видео
07:58
Когда человек с COVID-19 самый заразный: врач назвал сроки Видео
07:47
Даже легкий коронавирус приближает старость - биолог Видео
07:19
В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона Видео
07:18
Когда спад эпидемии коронавируса в Украине: астролог назвал период
06:52
Тотальный локдаун в Украине: почему бунтуют мэры городов мнение
06:51
Трамп пообещал американцам вернуться в Белый дом в 2024 году Видео
06:33
"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи
06:32
Google назвала лучшие игры и приложения для Андроида в 2020 году
06:15
Гламурное пальто-халат стало ярким трендом зимы 2021 - фото Фото Видео
06:02
Ким Чен Ын привился китайской вакциной от коронавируса – японская разведка Видео
05:24
Один знак Зодиака ждет суперовый декабрь 2020 – астролог Видео
05:00
Компания Prime 1 Studio представила самую роскошную фигурку Геральта в истории Фото
04:50
Арестович раскрыл план России на переговоры по Донбассу без Украины и Европы Видео
Реклама
04:42
Как связан витамин D и работа кишечника - ответ ученых
04:16
Войска России в Приднестровье: эксперт предупредил Украину об опасности Видео
04:15
В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото Фото
03:59
Писхолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
03:31
"Мы – пони в цирке": эксперт пояснил, почему от "Минска" нужно бежать Видео
02:51
Мигрень с аурой: симптомы, причины и триггеры Видео
01:54
Ученые ответили, обязательно ли нужен двухнедельный карантин при COVID-19
01:38
В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море
01:11
Католическое Рождество 2020: сколько дней будет праздновать Украина Видео
00:57
Стало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ Видео
00:56
В НАТО обратились к России из-за ситуации в Беларуси Видео
00:33
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
00:25
Озвучена стоимость новогодних елок для украинцев
00:10
Снежный шторм накроет Украину: синоптики обновили прогноз погоды на декабрь​ Видео
00:08
Анастасия Волочкова без белья засветила обвисшую грудь
01 декабря, вторник
23:36
Санта Димопулос откровенно призналась, почему отдала кубок Танцев со звездами Саниной Видео
23:15
Глава ОТГ на Закарпатье оправдался за гимн Венгрии на присяге
23:02
Появились неожиданные подробности смерти Марадоны Видео
23:00
Во что поиграть этой зимой – подборка лучших игр с зимней атмосферой
22:31
Военный эксперт озвучил причины развала НАТО
Реклама
22:21
Баку собрался потеснить российских миротворцев в Карабахе - эксперт Видео
22:14
Смерть пациентов на ИВЛ во Львовской области​: появились результаты расследования Видео
22:08
Может ли быть пневмония без кашля: названы факты Видео
22:05
Ким Чен Ин вакцинировался от Covid-19 экспериментальной вакциной из Китая Видео
21:59
Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения Видео
21:51
НАТО обвинило Россию в нарушении чужих госграниц Видео
21:50
Шахтер дома в невероятном поединке обыграл Реал Фото
21:48
Поддержка бизнеса во время карантина:​ появилось важное разъяснение Видео
21:37
Кулеба вызвал "на ковер" посла Венгрии из-за скандала на Закарпатье Видео
21:27
Новая функция "Провести собрание" в Windows 10: как использовать и в чем особенности
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять