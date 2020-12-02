Приняли, да не то: почему предприниматели не радуются отсрочке РРО

Предприниматели протестуют против обязательной установки РРО / Главред

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада приняла законопроект 4439-д о фактическом переносе тотальной фискализации. То есть не его отмене, как того требовали предприниматели или предлагали народные депутаты-авторы законопроектов 3853-1, 3853-2 и, кстати, альтернативного 4439-1. Как говорится, почувствуйте разницу – отменить смертную казнь или перенести ее. Именно поэтому предприниматели это не восприняли как позитив.

Потому что законопроект, который приняли, означает фактическую консервацию состояния 2020 года до 2021 года. В частности, согласно ему, фискализации, то есть установлению обязательных фискальных регистраторов расчетных операций (РРО) подлежат только те группы упрощенной системы налогообложения, которые торгуют сложной бытовой техникой и лекарственными средствами. Кроме того, к законопроекту вернули также норму о торговле с РРО ювелирными изделиями. И вот это, к слову, удивило предпринимателей, потому что Слуги народа раньше этого не предлагали.

То есть то, что больше всего смущало бизнес – торговлю текстилем (потому что под ним правительство понимало широкий спектр товаров, в частности всю одежду и обувь), торговлю запчастями – в итоге не включили в те группы, от которых будут требовать с 1 января 2021 года наличия РРО.

Читайте такжеПротесты под Радой: предприниматели достигли договоренности с нардепамиЕще один момент, принятия которого предприниматели требовали в вышеупомянутых законопроектах – это индексацию в минимальных заработных платах границ для 1,2,3 групп "упрощенцев", за превышение которой также нужно устанавливать РРО. Такой предел существовал с 2015 года на уровне 1 миллиона гривен. Но, понятно, что миллион в 2015 и в 2020 – это разные вещи. Поэтому предприниматели предлагали увеличить этот предел, умножив его на индекс инфляции, то есть увеличить с 1 до примерно 4 миллионов. Но депутаты и здесь приняли не совсем то, потому что повысили эту границу до уровня 220 минимальных заработных плат, то есть подняли ее лишь примерно на 400 тысяч (хотя и это - условный предел). Кстати, хорошо, что депутаты не стали голосовать за президентский законопроект, который, прямо говоря, был еще хуже того, что приняли народные депутаты, поскольку он предусматривал фискализацию 65-70% от всего количества ФЛП в розничной торговле.

Безусловно, то, что проголосовали, также мало чем нравится предпринимателям, но пока что это лучшее, что предлагали. Потому что предприниматели в принципе хотели добиться изменения Кодекса и не возвращаться к этому вопросу.

Но, с другой стороны, теперь появилось время, за которое можно убедить народных избранников в необходимости принятия вышеназванных законопроектов, потому что их никто не снимал с повестки дня – это отдельные документы, которые имеют совсем иной смысл в сравнении с принятым, и еще могут принести результат.

Ксения Ляпина, экс-председатель Государственной регуляторной службы, активистка движения SaveФОП, специально для Главреда