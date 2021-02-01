Почему обрушение гривны в 2021-м неизбежно

Глубокий обвал гривны произойдет, когда "инвесторы" побегут из Украины / Главред

Прогнозировать курс гривны, исходя только из ситуации в Украине и политики Кабмина и НБУ, было бы ошибочным. Ведь огромную роль в формировании курса нашей нацвалюты играет общее кризисное состояние мировой экономики.

Ведущие страны, которые эмитируют мировые деньги – доллар и евро, резко ослабили свою денежно-кредитную политику в период пандемии коронавируса и идут на многотриллионную дополнительную эмиссию в целях стимулирования экономики. Поэтому, когда обесценивается доллар и евро, гривна девальвирует не так быстро или не девальвирует вообще.

При этом курсы валют стран, которые традиционно проводят более жесткую денежно-кредитную политику, растут. Например, швейцарский франк относительно доллара постепенно растет – потому что в Швейцарии более взвешенная политика практически без эмиссионных методов стимулирования экономики. Даже евро относительно доллара вырос в последние месяцы, потому что уровень денежной экспансии европейской валюты ниже.

Очевидно, что если доллар и гривна девальвируют одинаковыми темпами, то их соотношение (курс гривны к доллару) не меняется. Потому гривна падает сегодня не так быстро, как могла бы падать при стабильном долларе.

Денежно-кредитная политика Нацбанка Украины до сих пор была осторожной – конечно, проводилась и проводится дополнительная эмиссия гривны, однако пока идет постепенный процесс девальвации, который может быть очень длительным.

Читайте такжеПогружение в пучину: что ждет гривну в 2021-омЕще один важный момент украинской экономической действительности– заметный рост цен. Темпы инфляции в 2021 году будут только ускоряться, во-первых, как следствие девальвации мировых валют. Это – импортированная инфляция, которая происходит вследствие обесценивания доллара, евро и других мировых валют, когда цены импортных товаров в иностранной валюте растут. Во-вторых, свой вклад внесут внутренние инфляционные процессы в Украине.

Вероятно, темп инфляции в Украине в 2021 году окажется существенно выше, чем прогнозируемые 7,3%.

Однако есть факторы, которые замедляют девальвацию. К ним относится, например, обеспечение искусственного притока спекулятивного капитала. В 2019 году НБУ проводил глубоко ошибочную политику повышения курса гривны – за счет привлечения спекулятивных капиталов от нерезидентов, обеспечивая им фантастически высокие проценты по вкладам в украинские ценные бумаги. В 2019 году доходность по ОВГЗ превысила 30% годовых в долларах США, и это была самая высокая доходность по ценным бумагам в мире! В итоге в марте 2020 года у нас был максимум вложений средств нерезидентов в украинские ценные бумаги – 128 миллиардов гривен.

Позже, когда началась девальвация гривны (напомню, что год назад курс был 23-24 гривны за доллар), нерезиденты, опасаясь потерь, начали выходить из украинских ценных бумаг, их вложения сократились до 75 млрд грн. Таким образом, "утекло" около 2 млрд дол спекулятивного капитала.

Читайте такжеОбречена на падение: на сколько обвалится гривна в 2021 годуСейчас снова начался небольшой рост вложений нерезидентов в ОВГЗ, поскольку НБУ умышленно проводит политику, создающую комфортные условия для выхода нерезидентов из украинских ценных бумаг с прибылью. По вновь размещаемым выпускам ОВГЗ в гривнах Украина вновь гарантирует высокие ставки выплат – до 12-13% годовых при ставке по кредитам НБУ в 6%.

Не исключено, что это делается не в интересах государства, а в интересах так называемых политически значимых лиц. Ведь даже по декларациям значительная часть украинских министров, работников и руководителей НБУ, политиков, даже президентов Украины открыто зарабатывала на вложениях в украинские ценные бумаги! Конечно же, все они хотят подзаработать за счет украинского бюджета.

Кроме того, в определении политики НБУ могут участвовать и политически влиятельные иностранные инвесторы, а также западные спекулятивные фонды. Все они способны влиять в том числе и на МВФ, сказав последнему: "Украине нужно предоставить кредиты, потому что у нас там вложены деньги. И мы хотим оттуда выйти с хорошей прибылью".

Таким образом, здесь может присутствовать не только внутренняя коррупция, но и огромная международная коррупция, а также заинтересованность серьезных западных финансовых кругов в том, чтобы в Украине, пока у нее столько внешних долгов, и пока она по этим долгам готова платить очень высокий процент, не допускалась значительная девальвация гривны, которая приведет к убыткам этих "инвесторов".

Оплатит все это в итоге украинский народ. Потому что "инвесторы" в конце концов благополучно уйдут, а Украина останется с огромными долгами, с высокой стоимостью обслуживания этих долгов и с угрозой практически неизбежного дефолта. Вот тогда будет глубокая девальвация гривны.

Кроме того, такая политика ведет к падению конкурентоспособности украинской экономики, ведь чем выше курс гривны, тем ниже эффективность украинского экспорта. А длительный период искусственного завышения курса гривны негативно влиял и до сих пор влияет на эффективность экспорта, а, значит, и на состояние нашего производства и платежного баланса.

Создание условий для вложения кредитных ресурсов украинских банков в ОВГЗ привело к снижению уровня кредитования украинской экономики. За год – с 2.12.2019 по 24.12.2020 – вложения украинских банков в ОВГЗ выросли с 329,0 млрд грн до 507,8 млрд грн, т.е. на 118,8 млрд грн. При этом происходит падение производства и промышленности – падает реальный сектор экономики. Это также означает, что рано или поздно неизбежно в Украине произойдет девальвация гривны.Читайте такжеВласть убивает экономику Украины - в 2021-м нас ждут огромные проблемы

Так что главный наш кризис – это кризис производственного сектора: промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. Возникшие дисбалансы заставляют правительство по требованию МВФ повышать уровень тарифов на коммунальные услуги. На повестке дня – повышение цен на электроэнергию, что еще больше снизит конкурентоспособность украинской промышленности.

То есть правительство Украины проводит абсолютно бесперспективную экономическую политику. Это политика переноса проблем страны в будущее, а не политика их решения. Похоже, что представители украинской власти просто выигрывают время для личного обогащения и обогащения связанных с ними олигархических группировок.

Украина сейчас – образцовая страна, находящаяся под внешним управлением, выполняющая все желания своих кредиторов. Дальше все будет повторяться по спирали, только размер проблемы будет увеличиваться, потому что будет расти размер долга и его обслуживания. В результате неизбежно наступит момент, когда кредиторы перестанут давать деньги, потому что увидят, что страна уже "выпотрошена" и более неспособна обслуживать свои обязательства.

Тогда и наступит момент истины…

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда