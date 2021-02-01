УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему обрушение гривны в 2021-м неизбежно

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

1 февраля 2021, 08:37

Правительство Украины проводит абсолютно бесперспективную экономическую политику, перенося проблемы страны в будущее, а не решая их.

Гривна-Доллар
Глубокий обвал гривны произойдет, когда "инвесторы" побегут из Украины / Главред

Прогнозировать курс гривны, исходя только из ситуации в Украине и политики Кабмина и НБУ, было бы ошибочным. Ведь огромную роль в формировании курса нашей нацвалюты играет общее кризисное состояние мировой экономики.

Ведущие страны, которые эмитируют мировые деньги – доллар и евро, резко ослабили свою денежно-кредитную политику в период пандемии коронавируса и идут на многотриллионную дополнительную эмиссию в целях стимулирования экономики. Поэтому, когда обесценивается доллар и евро, гривна девальвирует не так быстро или не девальвирует вообще.

При этом курсы валют стран, которые традиционно проводят более жесткую денежно-кредитную политику, растут. Например, швейцарский франк относительно доллара постепенно растет – потому что в Швейцарии более взвешенная политика практически без эмиссионных методов стимулирования экономики. Даже евро относительно доллара вырос в последние месяцы, потому что уровень денежной экспансии европейской валюты ниже.

Очевидно, что если доллар и гривна девальвируют одинаковыми темпами, то их соотношение (курс гривны к доллару) не меняется. Потому гривна падает сегодня не так быстро, как могла бы падать при стабильном долларе.

Денежно-кредитная политика Нацбанка Украины до сих пор была осторожной – конечно, проводилась и проводится дополнительная эмиссия гривны, однако пока идет постепенный процесс девальвации, который может быть очень длительным.

Читайте такжеПогружение в пучину: что ждет гривну в 2021-омЕще один важный момент украинской экономической действительности– заметный рост цен. Темпы инфляции в 2021 году будут только ускоряться, во-первых, как следствие девальвации мировых валют. Это – импортированная инфляция, которая происходит вследствие обесценивания доллара, евро и других мировых валют, когда цены импортных товаров в иностранной валюте растут. Во-вторых, свой вклад внесут внутренние инфляционные процессы в Украине.

Вероятно, темп инфляции в Украине в 2021 году окажется существенно выше, чем прогнозируемые 7,3%.

Однако есть факторы, которые замедляют девальвацию. К ним относится, например, обеспечение искусственного притока спекулятивного капитала. В 2019 году НБУ проводил глубоко ошибочную политику повышения курса гривны – за счет привлечения спекулятивных капиталов от нерезидентов, обеспечивая им фантастически высокие проценты по вкладам в украинские ценные бумаги. В 2019 году доходность по ОВГЗ превысила 30% годовых в долларах США, и это была самая высокая доходность по ценным бумагам в мире! В итоге в марте 2020 года у нас был максимум вложений средств нерезидентов в украинские ценные бумаги – 128 миллиардов гривен.

Позже, когда началась девальвация гривны (напомню, что год назад курс был 23-24 гривны за доллар), нерезиденты, опасаясь потерь, начали выходить из украинских ценных бумаг, их вложения сократились до 75 млрд грн. Таким образом, "утекло" около 2 млрд дол спекулятивного капитала.

Читайте такжеОбречена на падение: на сколько обвалится гривна в 2021 годуСейчас снова начался небольшой рост вложений нерезидентов в ОВГЗ, поскольку НБУ умышленно проводит политику, создающую комфортные условия для выхода нерезидентов из украинских ценных бумаг с прибылью. По вновь размещаемым выпускам ОВГЗ в гривнах Украина вновь гарантирует высокие ставки выплат – до 12-13% годовых при ставке по кредитам НБУ в 6%.

Не исключено, что это делается не в интересах государства, а в интересах так называемых политически значимых лиц. Ведь даже по декларациям значительная часть украинских министров, работников и руководителей НБУ, политиков, даже президентов Украины открыто зарабатывала на вложениях в украинские ценные бумаги! Конечно же, все они хотят подзаработать за счет украинского бюджета.

Кроме того, в определении политики НБУ могут участвовать и политически влиятельные иностранные инвесторы, а также западные спекулятивные фонды. Все они способны влиять в том числе и на МВФ, сказав последнему: "Украине нужно предоставить кредиты, потому что у нас там вложены деньги. И мы хотим оттуда выйти с хорошей прибылью".

Таким образом, здесь может присутствовать не только внутренняя коррупция, но и огромная международная коррупция, а также заинтересованность серьезных западных финансовых кругов в том, чтобы в Украине, пока у нее столько внешних долгов, и пока она по этим долгам готова платить очень высокий процент, не допускалась значительная девальвация гривны, которая приведет к убыткам этих "инвесторов".

Оплатит все это в итоге украинский народ. Потому что "инвесторы" в конце концов благополучно уйдут, а Украина останется с огромными долгами, с высокой стоимостью обслуживания этих долгов и с угрозой практически неизбежного дефолта. Вот тогда будет глубокая девальвация гривны.

Кроме того, такая политика ведет к падению конкурентоспособности украинской экономики, ведь чем выше курс гривны, тем ниже эффективность украинского экспорта. А длительный период искусственного завышения курса гривны негативно влиял и до сих пор влияет на эффективность экспорта, а, значит, и на состояние нашего производства и платежного баланса.

Создание условий для вложения кредитных ресурсов украинских банков в ОВГЗ привело к снижению уровня кредитования украинской экономики. За год – с 2.12.2019 по 24.12.2020 – вложения украинских банков в ОВГЗ выросли с 329,0 млрд грн до 507,8 млрд грн, т.е. на 118,8 млрд грн. При этом происходит падение производства и промышленности – падает реальный сектор экономики. Это также означает, что рано или поздно неизбежно в Украине произойдет девальвация гривны.Читайте такжеВласть убивает экономику Украины - в 2021-м нас ждут огромные проблемы

Так что главный наш кризис – это кризис производственного сектора: промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. Возникшие дисбалансы заставляют правительство по требованию МВФ повышать уровень тарифов на коммунальные услуги. На повестке дня – повышение цен на электроэнергию, что еще больше снизит конкурентоспособность украинской промышленности.

То есть правительство Украины проводит абсолютно бесперспективную экономическую политику. Это политика переноса проблем страны в будущее, а не политика их решения. Похоже, что представители украинской власти просто выигрывают время для личного обогащения и обогащения связанных с ними олигархических группировок.

Украина сейчас – образцовая страна, находящаяся под внешним управлением, выполняющая все желания своих кредиторов. Дальше все будет повторяться по спирали, только размер проблемы будет увеличиваться, потому что будет расти размер долга и его обслуживания. В результате неизбежно наступит момент, когда кредиторы перестанут давать деньги, потому что увидят, что страна уже "выпотрошена" и более неспособна обслуживать свои обязательства.

Тогда и наступит момент истины…

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

Доллар гривна НБУ инфляция девальвация курс валют внешний долг курс доллара доллар гривна Виктор Суслов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Плохой и очень плохой: два сценария разрешения конфликта на ДонбассеПлохой и очень плохой: два сценария разрешения конфликта на Донбассе Украина как никогда близка к президентству "нового Януковича"Украина как никогда близка к президентству "нового Януковича" Запад готовится делить наворованные богатства ПутинаЗапад готовится делить наворованные богатства Путина В 2021-ом Украину накроет «девятый вал»В 2021-ом Украину накроет "девятый вал" Путин снова угрожает всему миру ядерной войнойПутин снова угрожает всему миру ядерной войной
Следующий материал

Последние новости

09:35
Зеленский рассказал о своих чувствах во время штурма Капитолия в США
09:34
Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021
09:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака Видео
09:33
Снег, гололед и сильный ветер: в каких регионах неделя началась с ударов стихии Видео
09:30
Зеленский обратился к Байдену с вопросом о НАТО и попросил помощи Видео
Реклама
09:11
Светлана Лобода показала кольцо и заинтриговала признанием
08:52
Зеленский раскрыл подробности знаменитого телефонного разговора с Трампом Видео
08:37
Почему обрушение гривны в 2021-м неизбежно мнение
08:30
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
08:25
Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020 Видео
08:16
Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля Видео
08:07
"Путина в *опу": россияне показали очередной "кулак" Кремлю, задержаны более 5000 человек Видео
07:44
Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19 Видео
07:38
В Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки Видео
07:13
"Вешают лапшу": эксперт объяснил, как Украина активно торгует с "ЛДНР" Видео
07:10
Зеленский объяснил, является ли Китай геополитической угрозой для Украины Видео
06:56
Зеленский попал в ту же ловушку, что и Ющенко мнение
06:33
От оттепели до морозов: астролог рассказал, какой будет погода в феврале
06:32
"Речь идет о жизни и смерти": Кравчук назвал главный вопрос для всеукраинского референдума
06:02
В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х Фото Видео
Реклама
05:30
"Сакральная жертва" Кремля: эксперт оценил сценарий восстания в РФ из-за Навального Видео
05:03
Как долго COVID-19 будет "кошмарить" Украину: медик дала прогноз Видео
04:26
Врачи рассказали, как заранее распознать болезнь почек Видео
03:50
В моде женские короткие стрижки шегги из 70-х и шапочка в стиле 60-х: фото Фото Видео
03:15
Возвращение Крыма и Донбасса: эксперт оценил шансы на победу Украины над Россией Видео
02:12
Какой чай полезнее всего для организма - ответ ученых Видео
01:39
Ученые нашли способ "отключить" коронавирус Видео
00:55
Эксперт объяснил, почему Лукашенко объявил о затяжных протестах в России Видео
00:19
Назван смертельно опасный гарнир
31 января, воскресенье
23:50
Самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
23:35
Есть два сценария - Комаровский рассказал, что бывает при повторном заражении COVID-19 Видео
23:05
Голос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: полное видео Видео
22:23
В Москве во время разгона сторонников Навального задержали "Бэтмена" Видео
22:13
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Видео
21:56
Мощный удар стихии: Украину накроют дожди и сильные снегопады Видео
21:21
Стало известно, как и когда похоронят Василия Ланового
21:04
Пропагандисты России нашли "след США" в фильме Навального про "дворец Путина" Видео
20:55
10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого
20:50
В "ДНР" назвали дату старта вакцинации от COVID-19 прививкой РФ Видео
20:45
Энергичный педагог: под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки Видео
Реклама
20:18
Резкий скачок газовых тарифов: эксперт назвал главную причину Видео
20:07
Военный эксперт рассказал, чем опасен Украине захваченный Крым Видео
19:51
Власти в России пригрозили соцсетям огромными штрафами из-за протестов в стране Видео
19:34
Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19 Видео
19:28
Навальный обратился к Берлину: о чем просит российский оппозиционер Видео
18:59
Знакомимся с Re:Verse – многообещающим мультиплеерным проектом по вселенной Resident Evil Видео
18:53
Путина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФ Видео
18:48
Ксения Мишина рассказала об откровенных фото и предложениях от депутатов Видео
18:39
Серия протестов и угрозы: журналистка сделала прогноз о событиях в России Видео
18:08
"Сапоги чистить американцам": Жириновский побредил и пофантазировал о планах США насчет Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять