За ошибки Нафтогаза украинцы заплатят двойным тарифом

К зиме газовый тариф вырастет до 7-8 тысяч гривен

В Нафтогазе паника. В ПХГ закачали 27 млрд. кубов газа. И к середине октября будет еще больше. Более половины из этого объема – это дорогой газ сезона 2019-2020 гг. Другая часть – это недорогой газ Укргаздобычи, который Нафтогаз не хочет выпускать на рынок и продавать на бирже. Точнее, государство не имеет влияния на Нафтогаз, чтобы заставить его это сделать. Коболева просить – это бестолково. Он решение такого масштаба в компании уже давно не принимает.

На первый взгляд можно сказать, что такие запасы газа в ПХГ – это рекорд. Рекорд, но не тот. Это рекорд просчета Нафтогаза. Итак, у Нафтогаза проблема.

Нужно продать дорогой европейский газ, который оставался в ПХГ и дорого продать дешевый газ Укргаздобыче. Как это сделать? Правильно! За все заплатит народ.

Поэтому цена на газ для потребителей Нафтогаза составляет более 6000 грн., а ближе к зиме вырастет до 7000-8000 грн. за 1000 куб. м. То есть, за провалы Нафтогаза (ну, закупивших в 2019 году тьму ненужного газа) заплатит рядовой украинец.

Читайте такжеЦены на газ взлетят: эксперт рассказал о новых тарифахЦена газа, который поднимает Нафтогаз из ПХГ и поставляет потребителям должна составлять не 5240 грн за 1000 куб. м, а в коридоре 2500-3500 грн. И это речь даже не о годовом, а месячном тарифе. То есть, Нафтогаз вдвое завысил цену своего месячного тарифа. НКРЭКУ и АМКУ – в условиях газового рынка они уже должны были давно штрафануть Нафтогаз.

Там еще много проблем в Нафтогазе, которые команда талантливых менеджеров (экс-вице-президент США Джо Байден ©) также будет перекладывать на граждан Украины. Так, Нафтогаз не выполняет план и не набирает ожидаемых новых клиентов. Провал. Я бы даже сказал, что полный провал. Отдельная печальная история ждет потребителей, которые получали субсидии. С Нафтогазом теперь они упускают такую возможность. Ну, а что вы думали? Нафтогаз - это вам не благотворительный фонд для выполнения социальных задач государства.

Поэтому все 27-28 млрд. куб. м газа-это теперь проблема не Нафтогаза, а украинцев, которым государственная (!) компания будет парить дорогущий газ.