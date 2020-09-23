УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

За ошибки Нафтогаза украинцы заплатят двойным тарифом

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

23 сентября 2020, 11:15

Все свои просчеты госкомпания переложит на плечи граждан.

false
К зиме газовый тариф вырастет до 7-8 тысяч гривен

В Нафтогазе паника. В ПХГ закачали 27 млрд. кубов газа. И к середине октября будет еще больше. Более половины из этого объема – это дорогой газ сезона 2019-2020 гг. Другая часть – это недорогой газ Укргаздобычи, который Нафтогаз не хочет выпускать на рынок и продавать на бирже. Точнее, государство не имеет влияния на Нафтогаз, чтобы заставить его это сделать. Коболева просить – это бестолково. Он решение такого масштаба в компании уже давно не принимает.

На первый взгляд можно сказать, что такие запасы газа в ПХГ – это рекорд. Рекорд, но не тот. Это рекорд просчета Нафтогаза. Итак, у Нафтогаза проблема.

Нужно продать дорогой европейский газ, который оставался в ПХГ и дорого продать дешевый газ Укргаздобыче. Как это сделать? Правильно! За все заплатит народ.

Поэтому цена на газ для потребителей Нафтогаза составляет более 6000 грн., а ближе к зиме вырастет до 7000-8000 грн. за 1000 куб. м. То есть, за провалы Нафтогаза (ну, закупивших в 2019 году тьму ненужного газа) заплатит рядовой украинец.

Читайте такжеЦены на газ взлетят: эксперт рассказал о новых тарифахЦена газа, который поднимает Нафтогаз из ПХГ и поставляет потребителям должна составлять не 5240 грн за 1000 куб. м, а в коридоре 2500-3500 грн. И это речь даже не о годовом, а месячном тарифе. То есть, Нафтогаз вдвое завысил цену своего месячного тарифа. НКРЭКУ и АМКУ – в условиях газового рынка они уже должны были давно штрафануть Нафтогаз.

Там еще много проблем в Нафтогазе, которые команда талантливых менеджеров (экс-вице-президент США Джо Байден ©) также будет перекладывать на граждан Украины. Так, Нафтогаз не выполняет план и не набирает ожидаемых новых клиентов. Провал. Я бы даже сказал, что полный провал. Отдельная печальная история ждет потребителей, которые получали субсидии. С Нафтогазом теперь они упускают такую возможность. Ну, а что вы думали? Нафтогаз - это вам не благотворительный фонд для выполнения социальных задач государства.

Поэтому все 27-28 млрд. куб. м газа-это теперь проблема не Нафтогаза, а украинцев, которым государственная (!) компания будет парить дорогущий газ.

Нафтогаз ЖКХ-тарифы тарифы на газ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:44
Alyona Alyona откровенно высказалась о Танцях з зірками после вылета
11:40
Официально: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси
11:35
До 8 лет с конфискацией: как теперь в Украине накажут за угон авто Видео
11:34
Ученые назвали 7 физических признаков одиночества Видео
11:31
Морозы, снег и дождь: синоптик дал прогноз погоды на октябрь Видео
11:24
Порошенко захотел возмещать бойцам ВСУ штрафы за огонь по боевикам Видео
11:15
За ошибки Нафтогаза украинцы заплатят двойным тарифом мнение
10:49
Трамп похвалился тем, как США удалось избежать массовых смертей от Covid-19 Видео
10:42
В центр Минска стягивают силовиков: подозревают тайную инаугурацию Лукашенко Видео
10:34
"Соседям повезло": Настя Каменских показала грудь на балконе
10:20
Отравление Навального: врачи дали неожиданный прогноз по его здоровью Видео
10:07
Морские дела - в строительстве Северного потока-2 возникло новое препятствие
10:07
Коронавирус в Украине резко активизировался: много новых зараженных и жертв Видео
10:00
Самая мощная магнитная буря с начала 2020 года – как спастись Видео
09:51
В ЕС сделали заявление о дальнейшей евроинтеграции Украины
09:46
Лукашенко тонет и тащит за собой на дно Путина мнение
09:40
Погода в Украине будет солнечной: что обещают приметы в праздник Петра и Павла Видео
09:08
Ученые назвали убийственные для коронавируса погодные условия
08:56
В прокуратуре дали оценку таинственным самоубийствам в "коронавирусной" больнице Видео
08:38
Украинцев ждут два тяжелейших удара уже в октябре мнение
08:30
Трамп собрался первым среди американцев испытать вакцину от Covid-19 Видео
08:01
Ученые озвучили сценарии развития пандемии коронавируса на пять лет
07:56
Гороскоп для всех на 23 сентября: пополнение кошелька и неожиданные новости
07:35
"Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому": Навальный прокомментировал свое "самоотравление" Видео
07:14
Одна из "Папиных дочек" показала грудь в мокрой майке
07:04
Посол ЕС рассказал, грозит ли Украине отмена "безвиза"
06:53
Европа отреклась от Беларуси в пользу России мнение
06:31
Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью - фото Фото
05:27
Американские медики спрогнозировали апокалиптическую осень-2020
05:05
В жизни одного знака Зодиака "сломаются" старые схемы – астрологи Видео
04:36
Врач объяснила, почему дети реже болеют Covid-19 Видео
04:07
В моду вернулся макияж в стиле 90-х и мандариновая помада - фото Фото
03:40
Полеты в кровати наяву: ученые описали идеальный секс
03:14
Эксперт предупредила о росте числа смертей от коронавируса и назвала причину Видео
02:15
Гороскоп для всех на 24 сентября: непростительные ошибки и "удар" по настроению Видео
01:36
В СНБО рассказали о судьбе ВКонтакте в Украине Видео
00:54
Звезда сериала Великая снялась без белья в откровенной фотосессии Фото
00:21
Медики показали фото пораженных Covid-19 легких Видео
22 сентября, вторник
23:57
Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку Видео
23:28
Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в "красной" зоне Видео
22:56
Карантин в Украине: школьники рискуют остаться без оценок
22:35
Известный кулинар объяснила, как приготовить шакшуку Видео
22:16
В Минобороны похвастались новыми сухпайками - чем будут кормить бойцов
22:04
"Погода в Киеве изменится": синоптик предупредила о дождях Видео
21:54
Кофе и воспаление: как ароматный напиток влияет на организм Видео
21:38
Сказочный лес: выяснилось, как будет выглядеть главная елка страны Видео
21:25
Даша Астафьева призналась, от чего она фанатеет
21:24
Отравление Навального: Макрон выдвинул требование России Видео
21:08
Витамины для похудения: ученые раскрыли правду Видео
20:59
Саммит ЕС пришлось экстренно перенести
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять