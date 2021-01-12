Угроза безвизу и ассоциации: как изменятся отношения Украины с Европой

В 2021 году Европа может уменьшить контакты с Украиной / ZN.UA

В отношениях с Евросоюзом на протяжении 2021 года Украине стоит ждать постепенного сворачивания общих отношений и контактов, потому что мы, к большому сожалению, выходим из их поля зрения. Весь следующий год будет проходить под влиянием последствий коронавирус и если новый штамм, который обнаружили в Великобритании, будет подвергаться вакцине, то Европа в первом полугодии постепенно будет выходить из карантинных ограничений. Впрочем, ограничения сохранятся для тех стран, которые не пройдут вакцинации. К ним, скорее всего, будет относиться и Украина, что на фоне сворачивания большинства реформ, поставит вопрос и о пересмотре безвизового режима с ЕС. Но поскольку украинцам в следующем году не откроют безвиз из-за отсутствия вакцинации, то и вопрос его отмены де-юре в следующем году вряд ли будут поднимать.

Вероятнее всего, в 2021 году у нас также возникнут серьезные проблемы с Соглашением об ассоциации с ЕС. В частности, основной вопрос в законодательстве о так называемой локализации производства. У нас очень на ней настаивают, и то законодательство, которое планируют принять у нас, абсолютно лоббистское и оно не решает проблем украинских производителей. Именно это законодательство было воспринято в штыки Еврокомиссией и если его примут, то дальше разговаривать о всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС будет неуместно и это может стать для нас точкой невозврата.

Читайте такжеОстанется один Зеленский, или как ЕС опустошает человеческий ресурс УкраиныНесмотря на большое количество визитов, разговоров и встреч в европейские страны, результатов от них – ноль. Фактически происходит формальный нагул статистики, но никаких последствий не видно, потому что ни о чем конкретном на этих встречах не договариваются. Поэтому в следующем году стоит ожидать сокращения количества визитов в ЕС, потому что тратить время на пустопорожние разговоры в Европе нет настроения.

Им сейчас не до того - после активизации США и возвращения американской политики на европейский континент из-за победы Джо Байдена на президентских выборах, у них будет гораздо больше хлопот. Потому что Америка, с одной стороны, приносит определенную политическую стабильность, а с другой – политическую экспансию. Поэтому ЕС в 2021 году будет больше заинтересован США и Азией, а Украина выпадет из политического контекста европейского континента.

Кстати, возвращение США к европейской политике станет проблемой лично для Зеленского, бо Байден никогда не забудет того, что он сделал против него и его сына. На неофициальном уровне будут достаточно жесткие покалывания и предупреждения, а после официальной инаугурации Байдена начнут более придирчиво обращать внимание на выполнение обязательств, которые Украина ранее брала на себя (в частности, по антикоррупционной деятельности) и вряд ли эти оценки будут для нас положительными.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда