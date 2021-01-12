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Угроза безвизу и ассоциации: как изменятся отношения Украины с Европой

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

12 января 2021, 11:29

ЕС в 2021 году будет более заинтересован в налаживании сотрудничества с США и Азией, а Украина выпадет из политического контекста европейского континента.

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В 2021 году Европа может уменьшить контакты с Украиной / ZN.UA

В отношениях с Евросоюзом на протяжении 2021 года Украине стоит ждать постепенного сворачивания общих отношений и контактов, потому что мы, к большому сожалению, выходим из их поля зрения. Весь следующий год будет проходить под влиянием последствий коронавирус и если новый штамм, который обнаружили в Великобритании, будет подвергаться вакцине, то Европа в первом полугодии постепенно будет выходить из карантинных ограничений. Впрочем, ограничения сохранятся для тех стран, которые не пройдут вакцинации. К ним, скорее всего, будет относиться и Украина, что на фоне сворачивания большинства реформ, поставит вопрос и о пересмотре безвизового режима с ЕС. Но поскольку украинцам в следующем году не откроют безвиз из-за отсутствия вакцинации, то и вопрос его отмены де-юре в следующем году вряд ли будут поднимать.

Вероятнее всего, в 2021 году у нас также возникнут серьезные проблемы с Соглашением об ассоциации с ЕС. В частности, основной вопрос в законодательстве о так называемой локализации производства. У нас очень на ней настаивают, и то законодательство, которое планируют принять у нас, абсолютно лоббистское и оно не решает проблем украинских производителей. Именно это законодательство было воспринято в штыки Еврокомиссией и если его примут, то дальше разговаривать о всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС будет неуместно и это может стать для нас точкой невозврата.

Читайте такжеОстанется один Зеленский, или как ЕС опустошает человеческий ресурс УкраиныНесмотря на большое количество визитов, разговоров и встреч в европейские страны, результатов от них – ноль. Фактически происходит формальный нагул статистики, но никаких последствий не видно, потому что ни о чем конкретном на этих встречах не договариваются. Поэтому в следующем году стоит ожидать сокращения количества визитов в ЕС, потому что тратить время на пустопорожние разговоры в Европе нет настроения.

Им сейчас не до того - после активизации США и возвращения американской политики на европейский континент из-за победы Джо Байдена на президентских выборах, у них будет гораздо больше хлопот. Потому что Америка, с одной стороны, приносит определенную политическую стабильность, а с другой – политическую экспансию. Поэтому ЕС в 2021 году будет больше заинтересован США и Азией, а Украина выпадет из политического контекста европейского континента.

Кстати, возвращение США к европейской политике станет проблемой лично для Зеленского, бо Байден никогда не забудет того, что он сделал против него и его сына. На неофициальном уровне будут достаточно жесткие покалывания и предупреждения, а после официальной инаугурации Байдена начнут более придирчиво обращать внимание на выполнение обязательств, которые Украина ранее брала на себя (в частности, по антикоррупционной деятельности) и вряд ли эти оценки будут для нас положительными.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

Евросоюз Чорновил Соглашение об ассоциации Владимир Зеленский нормандский формат Джо Байден безвиз новости Украины новости Европы
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