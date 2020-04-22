На самом деле проблема не в Зеленском

Владимир Зеленский не виноват в проблемах украинцев/ УНИАН

Годовщина второго тура выборов – хороший повод поругать Зеленского. Избиратели Порошенко возмущены тем, что Зеленский не Порошенко. Избиратели Зеленского, в свою очередь, возмущены тем, что Зеленский - Порошенко. Но проблема, конечно же, не в Зеленском, как до этого она была не в Порошенко. Более того, как до этого она была не в Януковиче.

Украина деградирует вот уже третье десятилетие подряд, проедая то советские запасы, то деньги заробитчан, то иностранные кредиты. И все это время в стране нет политической силы: а) имеющей позитивную программу развития; б) способной прийти к власти и эту программу реализовать.

Абсолютно все топ-политики - это, по сути, одна и та же партия, целью которой является "продержаться до выборов и что-то заработать". Флажки и фамилии не имеют никакого значения.Читайте такжеЧего не хватает Зеленскому

Избиратель, кстати, это давно раскусил. И голосование за артиста было, по сути, голосованием "против всех". Даже более того - требованием тотальной перезагрузки политической системы.

Зеленскому отдавали не власть – ему отдавали право уничтожить власть. Но наивно при этом было ожидать, что Зеленский действительно это сделает. Поскольку избиратель сам не понимает, что именно он просит - уничтожить надстройку невозможно без уничтожения базиса, который эту надстройку породил.

Сложившиеся в стране общественно-политические отношения это не нечто импортированное извне и навязанное силой. Это наше, родное. И любые радикальные реформы в Украине придется начинать с реформы Украины и украинцев. А это задача не по силам далеко не только Зеленскому.