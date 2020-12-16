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Зеленский вступил в последнюю фазу своего президентства

Андрей Головачев

политический эксперт

16 декабря 2020, 06:55

Ни на что повлиять глава государства уже не в состоянии.

Зеленский
Зеленский уже не состоянии на что-то повлиять

Владимир Зеленский вступил в последнюю, так называемую "гуманитарную" фазу своего бесславного президентства.

Она, как правило, наступает, когда рейтинг президента опускается ниже 15%. При таком рейтинге президент практически бессилен что-либо изменить в стране, провести какую-либо реформу, реально на что-либо повлиять. Следствием низкой поддержки в обществе является потеря влияния в парламенте и наступает фактический паралич дееспособности.

У Зеленского пока еще рейтинг около 30%, не столь низкий и вроде бы можно было бы еще попытаться поиграть мышцами, подергаться, что-то там пореформировать и т.д.

Но беда в том, что он настолько запутался в интригах, что в политическом плане фактически остался уже в изоляции и вынужден лишь пассивно наблюдать за тем как "старшие товарищи" рулят страной.

Ни на что повлиять Зеленский уже не в состоянии. А это значит, что он вошёл в последнюю, гуманитарную фазу своего президентства.

Читайте такжеМеньше чем за два года Зеленский превратился в политический трупВ этой заключительной фазе любой президент пытается удержать инициативу и остаться на плаву за счет имитации бурной государственной деятельности в гуманитарной сфере. благо, что все это можно делать простыми президентскими указами и не связываться с противными депутатами.

Типовыми направлениями приложения усилий являются:

  • заигрывания с церковными иерархами, укрепление традиционных духовных скреп;
  • придумывание новых памятных дат, а также призывы к их празднованиям на государственном уровне;
  • сносы старых и строительство новых памятников (иконоборчество);
  • переименование улиц, площадей, проспектов и даже целых городов;
  • создание и укрепление институтов памяти, переписывание истории;
  • создание благотворительных фондов для помощи страждущим (у четы Ющенко и Порошенко это неплохо получалось);
  • торжественное перерезание ленточек при открытие новых дорог, больниц, яслей, колбасных цехов и т.п.
  • бесчисленные награждения спортсменов, творческих работников, патриотов, матерей-героинь, проводы и встречи олимпийцев, футбольных команд и т.п.;
  • проведение спортивных и культурных мероприятий "под патронатом президента", о чем постоянно напоминается по всем каналам СМИ.
  • участие в торжественных похоронах героев, посещение окопов на передовой, частые переодевания в военную униформу, фотографирование у штабных карт и т.д.

Все это мы будем наблюдать, и уже наблюдаем, все оставшееся время, пока Зеленский будет мучить себя и всю страну до конца своего срока.

Но, возможно, президент найдёт в себе мужество извинится и скромно сдаст в канцелярию булаву и ключи от кабинета, не доводя дело до полного хаоса и абсурда.

Владимир Зеленский Андрей Головачев
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