"Сбрось маму с поезда": Луценко попытался потролить Юлию Тимошенко

Юрий Луценко на брифинге / кадр из видео

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попытался пошутить над кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко.

Во время брифинга Луценко показал слайд с кадром из фильма "Сбрось маму с поезда", заявив, что он напоминает ей лидера партии Баткьвищина.

"Мы сегодня с утра получили пламенный и убедительный спитч Юлии Владимировны. Она рассказала, что это все провокация Порошенко и Луценко и вообще это ей напомнило фильм "Тупой и еще тупее". Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор, но у меня он тоже есть. Я тоже знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда" - когда одна старенькая женщина приехала к своему сыну-гангстеру и помогает ему чистить револьверы и убивать свои жертвы. С 8 Марта, Юлия Владимировна", - сказал Луценко.

Ранее Луценко в комментариях на Facebook опубликовал досье на сотрудницу штаба Тимошенко, где были указаны телефон, адрес и сексуальная ориентация женщины.