"Там на нас давить не будут": Порошенко пообещал довести долю ЕС в экспорте до 50%

Порошенко пообещал довести долю ЕС в экспорте до 50% / Reuters

Президент Петр Порошенко захотел довести долю ЕС в экспорте с нынешних 42,6% до 50%.

"Мы достигнем, чтобы на надежном и на самом большом в мире рынке Европейского Союза Украина имела часть своего экспорта — 50%", — заявил Порошенко на Совете регионального развития Закарпатской области.

По его словам, Украину на рынке ЕС никто не будет ограничивать или оказывать на нее политическое давление, против нее не будут вводить эмбарго.

Напомним, после сообщений о снижении оборота внешней торговли Украины с Россией курс доллара в Украине немного поднялся вверх.

Как сообщалось, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что "нормативы ЕС – это убийство".

"В ЕС везде кризис, везде все плохо, потому что вся промышленность де-факто в Германии. И только в Германии все хорошо: у нее и профицит платежного баланса, и экономика ориентирована на экспорт. Во всех остальных странах ЕС — кризис. Посмотрите на Италию или Грецию. У Польши тоже дефицит торгового баланса. Но пока у нее есть дотации, Польша себя неплохо чувствует. Польша – пожалуй, единственная страна ЕС, помимо Германии, которая себя неплохо чувствует. Все остальные переживают депопуляцию, сокращение промышленности. То же самое касается стран Балтии", — рассказал он.