"Повод для агрессии": Рада ответила на скандальный указ Путина о раздаче паспортов на Донбассе

25 апреля 2019, 17:55

Верховная Рада требует от Владимира Путина отменить указ о выдаче паспортов РФ на оккупированном Донбассе.

Рада
Верховная Рада ответила на скандальный указ Владимира Путина / УНИАН

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада, в связи с решением руководства РФ о принятии в гражданство жителей ОРДЛО по упрощенной процедуре, приняла обращение к ряду международных организаций, странам Европейского Союза, США, Канаде, дипломатическим представительствам иностранных государств.

В одобренном 230 нардепами постановлении №10259, в частности, содержится призыв осудить "деструктивные действия РФ, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине", консолидировать с Украиной усилия по противодействию агрессивным действиям России и принять меры по усилению международных санкций против РФ.

Рада также потребовала от президента РФ Владимира Путина отменить свой указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". 

Кроме того, Рада также обвинила Кремль в очередном сознательном и циничном нарушении основополагающих принципов международного права.

"Предыдущая практика противоправного использования Россией института гражданства на оккупированных территориях свидетельствует о ее принудительном и дискриминационном характере, является инструментом совершения преступлений против человечности и влечет нарушение прав человека", - говорится в обращении.

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Также парламент подчеркнул, что решением о выдаче паспортов жителям ОРДЛО Кремль в очередной раз развеял ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте". В обращении подчеркивается, что такие действия руководства РФ являются грубым вмешательством во внутренние дела Украины, они являются подтверждением и усилением незаконной оккупации украинского Донбасса.

Народные избранники считают, что целью таких действий является дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине после выборов.

"Особую обеспокоенность парламента Украины вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии с обоснованием якобы защиты своих граждан, которые проживают за пределами РФ" - сказано в обращении.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

В свою очередь Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.

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Донбасс Россия Верховная Рада паспорта Владимир Путин ЛДНР ОРДЛО
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