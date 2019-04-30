Порошенко договорился с Зеленским о встрече: первые подробности

30 апреля 2019, 19:36

Такой договоренности они достигли в ходе телефонного разговора.

Порошенко и Зеленский на дебатах
Порошенко встретится с Зеленским / Reuters

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко договорился с будущим главой государства Владимиром Зеленским о встрече.

Такой договоренности они достигли в ходе телефонного разговора, во время которого Порошенко поздравил оппонента с победой на выборах 2019.

"Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов... Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время", — отмечается в сообщении, опубликованном на странице Порошенко в Facebook.

Напомним, Порошенко, поздравляя Зеленского с победой, не упустил возможности помянуть Путина. Заодно он поблагодарил своих избирателей. Порошенко также пообещал посвятить последние дни своего президентства вопросу ужесточения санкций против России.

Ранее Порошенко, комментируя результаты экзит-полов, уже признал поражение во втором туре. По его словам, для него результаты экзит-полов очевидны. 

Читайте такжеТайные встречи Зеленского в Турции: в пресс-службе рассказали, чем политик занимался на отдыхеСам Зеленский свою первую, после завершения выборов 2019, пресс-конференцию начал с благодарности в адрес нынешнего президента и его оппонента на выборах 2019 Петра Порошенко.

"Только что поздравил… и я очень благодарен президенту Украины Петру Порошенко. Он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Спасибо еще раз. Давайте поаплодируем ему", – заявил Зеленский.

Уже в конце пресс-конференции он уточнил, что если ему когда-либо понадобится помощь Порошенко, то он ему позвонит: "Почему бы нет?"

"Он сказал: "Я готов помочь всегда советом". Мне кажется, это действительно серьезная помощь. И я готов действительно обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобится помощь. Почему нет?" – рассказал Зеленский.

Также Зеленский ответил на вопрос о новой должности Порошенко в правительстве. При этом он пообещал в любом случае сначала посоветоваться с народом.

Читайте также"Он абсолютно нормальный": СМИ выяснили, как прошла тайная встреча Зеленского и ГройсманаВ свою очередь Путин, комментируя победу Зеленского, назвал ее "полным, абсолютным провалом политики Порошенко". Он пообещал проследить за первыми шагами Зеленского на посту президента.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.

По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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