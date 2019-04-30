Порошенко, поздравляя Зеленского с победой, не упустил возможности помянуть Путина

30 апреля 2019, 19:20

Заодно он поблагодарил своих избирателей.

Путин, Порошенко, борд
Порошенко, поздравляя Зеленского с победой, не упустил возможности помянуть Путина / @h_saltovka

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре поздравил Владимира Зеленского с официальной победой на выборах 2019. Официальные результаты выборов ЦИК как раз объявил сегодня.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить более 4,5 млн избирателей, которые проголосовали за меня. Но теперь мы, все украинцы, все вместе общими усилиями не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у избранного президента", – цитирует президента его пресс-служба.

При этом он назвал раздачу Кремлем российских паспортов на оккупированных территориях очередным этапом гибридной войны против Украины. Так как с помощью раздачи паспортов глава РФ Владимир Путин собирается обосновать новый виток военной агрессии под предлогом якобы защиты прав российских граждан.

"Россия заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, которому я посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия. Соперничество на выборах осталось в прошлом", – резюмировал Порошенко.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов, во втором туре выборов президента Украины убедительную победу одержал Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.

Ранее Зеленский выдвинул обвинение в адрес Центризбиркома Украины – из-за затягивания объявления результатов второго тура выборов президента Украины 2019.

В ответ Центральная избирательная комиссия заявила о том, что работает в беспрецедентно быстром режиме.

Победителем гонки во втором туре единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 72,7% до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от 25,3% до 27,3%. Интересно, что на Западной Украине, где в первом туре Порошенко получил наибольшую поддержку, во втором туре избиратели большинство голосов отдали все же Зеленскому.

Читайте такжеЗеленский сделал первый сильный ход и сбил Путина с толкуПредыдущий самый высокий результат отданных за одного из кандидатов голосов был зафиксирован в 1991 году, тогда Леонид Кравчук набрал 61,59% голосов проголосовавших против 23,27% у Вячеслава Чорновола.

В 1994 году Леонид Кучма победил Леонида Кравчука с результатом 52% против 45,06%.

В 1999 году Кучма стал единственным пока главой государства, который смог переизбраться на второй срок. На выборах его главным оппонентом был Петр Симоненко. За Кучму тогда отдали голосов 56,25% проголосовавших, а за Симоненко - 37,8%.

В 2004 году окончательные результаты голосования определились в III туре: победил Виктор Ющенко (51,99%). Вторым стал Виктор Янукович (44,20%).

В 2010 году во втором туре победил уже Виктор Янукович (48,95%), который обошел Юлию Тимошенко (45,47%).

В 2014 году в первом туре победил Петр Порошенко, набравший 54,7% голосов избирателей. Юлия Тимошенко получила тогда 12,81%.

Ранее Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура президентских выборов были опубликованы Центральной избирательной комиссией 23 апреля 2019 года.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019
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