Порошенко признался, что обеспокоен решением Зеленского распустить Раду / Reuters

Бывший глава государства Петр Порошенко прокомментировал решение нынешнего президента Владимира Зеленского распустить Раду и назначить досрочные выборы в парламент.

По словам Порошенко, Зеленский своем решением нарушил Конституцию Украины.

"На сегодняшний день мы видим, что начала деятельность эта команда (Зеленского. — ред.) с нарушения Конституции. Это точно не может не вызывать беспокойство", — написал Порошенко в Twitter.

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте такжеПарубий обратился к своим сторонникам с просьбой "принюхаться"Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента.

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

Как сообщалось, САП завела дело на Порошенко. Речь идет о хищениях средств Центрэнерго.

Кроме того, в ГБР начали расследование о возможной госизмене Порошенко. Из-за конфликта на Азовском море в ноябре 2018 года у Порошенко возникли проблемы.